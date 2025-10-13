UPSC ने जारी किया CDS एग्जाम का रिजल्ट, इस तरह चेक कर सकते हैं नतीजे

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा (CDS-I) 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा और एसएसबी इंटरव्यू दोनों चरणों में हिस्सा लिया था, उनके लिए यह बड़ा दिन है. आयोग ने यह परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर पीडीएफ फाइल फॉर्मेट में जारी किया है. उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर या नीचे दिए गए निर्देशों के माध्यम से अपने परिणाम की जांच कर सकते हैं.

कौन-कौन हुआ चयनित?

आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस बार कुल 365 उम्मीदवारों ने अंतिम मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया है. इन उम्मीदवारों का चयन भारतीय सैन्य अकादमी (IMA), देहरादून के 160वें डीई कोर्स, भारतीय नौसेना अकादमी (INA), एझिमाला, केरल, और वायु सेना अकादमी (AFA), हैदराबाद (प्री-फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स) में प्रवेश के लिए किया गया है.

यह उन सभी अभ्यर्थियों के लिए गर्व का क्षण है जिन्होंने कठिन लिखित परीक्षा और गहन एसएसबी साक्षात्कार को सफलतापूर्वक पार किया है. आयोग ने कहा है कि उम्मीदवारों की सिफारिश रक्षा मंत्रालय के सेवा चयन बोर्ड (SSB) द्वारा की गई है.

रिक्तियों का पूरा ब्योरा

भारतीय सैन्य अकादमी (IMA) में कुल 100 सीटें हैं, जिनमें से 13 सीटें एनसीसी आर्मी विंग ‘C’ प्रमाणपत्र धारकों के लिए आरक्षित हैं.

भारतीय नौसेना अकादमी (INA) में 32 सीटें हैं, जिनमें से 6 सीटें एनसीसी नौसेना विंग प्रमाणपत्र धारकों के लिए आरक्षित हैं.

वहीं वायु सेना अकादमी (AFA) में 32 सीटें उपलब्ध हैं, जिनमें से 3 सीटें एनसीसी एयर विंग विशेष प्रवेश योजना के तहत आरक्षित हैं.

इन सभी सीटों के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन UPSC द्वारा आयोजित CDS परीक्षा और SSB इंटरव्यू के प्रदर्शन के आधार पर किया गया है.

ऐसे करें अपना परिणाम चेक

सबसे पहले UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर “CDS I Final Result 2025” के लिंक पर क्लिक करें.

लिंक पर क्लिक करते ही एक पीडीएफ फाइल खुलेगी, जिसमें सभी चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर होंगे.

अपने रोल नंबर या नाम से रिजल्ट चेक करें.

अब उम्मीदवार प्रिंटआउट लेकर सुरक्षित रखें.

