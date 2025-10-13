हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाबीएसएफ को मिली अपनी पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर, जानें कौन हैं भावना चौधरी  

बीएसएफ को मिली अपनी पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर, जानें कौन हैं भावना चौधरी  

बीएसएफ की एयर विंग को अपने 50 साल के इतिहास में पहली बार महिला फ्लाइट इंजीनियर मिली है. इंस्पेक्टर भावना चौधरी ने यह उपलब्धि हासिल कर महिला शक्ति की नई मिसाल पेश की है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Rajni Upadhyay | Updated at : 13 Oct 2025 12:03 PM (IST)
Preferred Sources

देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर जवानों के बीच अब एक नया इतिहास रचा गया है. सीमा सुरक्षा बल (BSF) की एयर विंग को अपने 50 साल से ज्यादा के लंबे सफर में पहली बार एक महिला फ्लाइट इंजीनियर मिली है. यह उपलब्धि हासिल की है इंस्पेक्टर भावना चौधरी ने, जिन्होंने न सिर्फ बीएसएफ बल्कि पूरे देश को गर्व महसूस कराया है.

बीएसएफ के लिए यह पल बेहद खास रहा जब महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने इंस्पेक्टर भावना चौधरी और चार अन्य पुरुष अधिकारियों को फ्लाइंग बैज प्रदान किए. इस सम्मान के साथ ही भावना चौधरी का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया.

दो महीने का कठिन प्रशिक्षण, सफलता की नई उड़ान

इंस्पेक्टर भावना चौधरी ने यह मुकाम यूं ही नहीं हासिल किया. उन्होंने और उनके साथ चार अन्य अधिकारियों ने बीएसएफ एयर विंग के प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में दो महीने का कठिन और गहन प्रशिक्षण पूरा किया. अगस्त महीने से शुरू हुए इस प्रशिक्षण के दौरान उन्हें 130 घंटे तक उड़ान और तकनीकी कार्यों का व्यावहारिक अनुभव दिया गया.

इस दौरान उन्होंने सिर्फ सैद्धांतिक नहीं बल्कि वास्तविक परिस्थितियों में काम करने का अनुभव भी हासिल किया खासकर पंजाब और अन्य राज्यों में आई बाढ़ के दौरान, जब हेलीकॉप्टर मिशन के जरिए राहत कार्य किए जा रहे थे. बीएसएफ के अधिकारियों के अनुसार, इन अभियानों ने भावना और उनके साथियों को उड़ान से जुड़ी चुनौतियों और जिम्मेदारियों को गहराई से समझने में मदद की.

वायुसेना से मिली प्रेरणा, बीएसएफ ने शुरू किया अपना प्रशिक्षण

बीएसएफ की एयर विंग में एमआई-17 हेलीकॉप्टरों के लिए फ्लाइट इंजीनियरों की लंबे समय से कमी महसूस की जा रही थी. पहले बैच के तीन अधिकारियों को भारतीय वायुसेना ने प्रशिक्षित किया था, लेकिन दूसरे बैच को किसी वजह से वायुसेना में प्रशिक्षण स्लॉट नहीं मिल सका.

इसके बाद बीएसएफ ने गृह मंत्रालय से अनुमति लेकर अपना आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया, ताकि वह अपने ही अधिकारियों को इस विशेष भूमिका के लिए तैयार कर सके. इसी पहल का नतीजा है कि भावना चौधरी सहित पांच अधिकारी अब पूरी तरह प्रशिक्षित फ्लाइट इंजीनियर बन चुके हैं.

1969 से आकाश में उड़ान भरती बीएसएफ एयर विंग

बीएसएफ को वर्ष 1969 से गृह मंत्रालय की एविएशन यूनिट की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. तब से लेकर अब तक इस विंग ने देश के कई कठिन इलाकों चाहे वो राजस्थान का रेगिस्तान हो, कश्मीर की बर्फीली घाटियां हों या पूर्वोत्तर के घने जंगल हर जगह पर अपनी सेवाएं दी हैं. बीएसएफ की एयर विंग न केवल सीमावर्ती इलाकों में निगरानी करती है बल्कि आपदा राहत, मेडिकल इवैक्यूएशन और मानवीय सहायता जैसे मिशनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

यह भी पढ़ें - Jobs 2025: बिहार में निकली हॉस्टल मैनेजर के पदों पर वैकेंसी, केवल इस डेट तक ही कर सकते हैं आवेदन

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 13 Oct 2025 12:03 PM (IST)
Tags :
Education BSF First Woman Flight Engineer Bhawna Chaudhary BSF
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
IRCTC घोटाले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ चलेगा केस, कोर्ट के फैसले पर आया BJP का पहला रिएक्शन
IRCTC घोटाले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ चलेगा केस, कोर्ट के फैसले पर आया BJP का पहला रिएक्शन
बिहार
Bihar Election 2025 Live: बिहार चुनाव के बीच नीतीश कुमार को झटका, JDU के कद्दावर नेता जयकुमार सिंह आज देंगे इस्तीफा
बिहार चुनाव के बीच नीतीश कुमार को झटका, JDU के कद्दावर नेता जयकुमार सिंह आज देंगे इस्तीफा
इंडिया
बिहार की 83 सीटों पर NDA या महागठबंधन किसका खेल बिगाड़ेंगे प्रशांत किशोर? सामने आया चौंकाने वाला सर्वे 
बिहार की 83 सीटों पर NDA या महागठबंधन किसका खेल बिगाड़ेंगे PK? सामने आया चौंकाने वाला सर्वे
क्रिकेट
सिर्फ रोहित-विराट नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना मुश्किल; लटक रही है तलवार!
सिर्फ रोहित-विराट नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना मुश्किल; लटक रही है तलवार!
Advertisement

वीडियोज

Karnataka RSS ban: खरगे का RSS पर करारा वार, CM ने दिए कार्रवाई के आदेश!
Karwa Chauth Horror: करवा चौथ पर पत्नी प्रेमी संग भागी, सदमे में पति Dharmendra ने दी जान
Delivery Horror: Bhopal में पेमेंट विवाद पर 'गुंडागर्दी', घर में घुसकर परिवार को पीटा!
AI Meme Row: पंचायत का तालिबानी 'न्याय', AI मीम पर युवक को पिलाई पैर धोने वाली गंदगी!
Bengal Horror: दुर्गापुर दुष्कर्म मामले पर बोलीं Mamata- 'रात 12:30 बजे लड़की बाहर क्यों गई?'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
IRCTC घोटाले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ चलेगा केस, कोर्ट के फैसले पर आया BJP का पहला रिएक्शन
IRCTC घोटाले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ चलेगा केस, कोर्ट के फैसले पर आया BJP का पहला रिएक्शन
बिहार
Bihar Election 2025 Live: बिहार चुनाव के बीच नीतीश कुमार को झटका, JDU के कद्दावर नेता जयकुमार सिंह आज देंगे इस्तीफा
बिहार चुनाव के बीच नीतीश कुमार को झटका, JDU के कद्दावर नेता जयकुमार सिंह आज देंगे इस्तीफा
इंडिया
बिहार की 83 सीटों पर NDA या महागठबंधन किसका खेल बिगाड़ेंगे प्रशांत किशोर? सामने आया चौंकाने वाला सर्वे 
बिहार की 83 सीटों पर NDA या महागठबंधन किसका खेल बिगाड़ेंगे PK? सामने आया चौंकाने वाला सर्वे
क्रिकेट
सिर्फ रोहित-विराट नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना मुश्किल; लटक रही है तलवार!
सिर्फ रोहित-विराट नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना मुश्किल; लटक रही है तलवार!
बॉलीवुड
दिवाली पार्टी में अजय देवगन की बेटी निसा ने पहनी साड़ी-स्ट्रैपलेस ब्लाउज, 10 फोटोज में देखें एथनिक लुक्स
दिवाली पार्टी में अजय देवगन की बेटी निसा ने पहनी साड़ी-स्ट्रैपलेस ब्लाउज, 10 फोटोज में देखें एथनिक लुक्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमारे मुख्यमंत्री तो खुद ही...', घुसपैठियों का जिक्र कर अखिलेश यादव का CM योगी पर तंज, लगने लगे ठहाके
'हमारे मुख्यमंत्री तो खुद ही...', घुसपैठियों का जिक्र कर अखिलेश यादव का CM योगी पर तंज, लगने लगे ठहाके
जनरल नॉलेज
IRCTC Scam Case: IRCTC घोटाले में अब तेजस्वी पर भी चलेगा केस, क्या बिहार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे वह?
IRCTC घोटाले में अब तेजस्वी पर भी चलेगा केस, क्या बिहार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे वह?
फूड
Famous dishes of Bihar: लिट्टी-चोखा नहीं, बिहार की ये डिश भी हैं कमाल, चुनावी गर्मी के बीच ले लीजिए इनका स्वाद
लिट्टी-चोखा नहीं, बिहार की ये डिश भी हैं कमाल, चुनावी गर्मी के बीच ले लीजिए इनका स्वाद
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Embed widget