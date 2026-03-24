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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsRBSE Rajasthan Board Result 2026: किन तरीकों से चेक कर सकेंगे राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट? एक क्लिक में जानें सभी डिटेल्स

RBSE Rajasthan Board Result 2026: किन तरीकों से चेक कर सकेंगे राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट? एक क्लिक में जानें सभी डिटेल्स

Rajasthan Board RBSE Result 2026 5th 8th 10th 2026: राजस्थान बोर्ड आज 24 मार्च को दोपहर 1 बजे 5वीं, 8वीं और 10वीं का रिजल्ट जारी करेगा. जानें कैसे कर सकते हैं चेक?

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 24 Mar 2026 11:01 AM (IST)
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माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान आज 5वीं, 8वीं और 10वीं का रिजल्ट जारी करेगा. जिसका समय दोपहर 1 बजे तय किया गया है. इस साल राजस्थान बोर्ड की परीक्षाओं में रिकॉर्ड स्तर पर छात्रों ने हिस्सा लिया है. 5वीं, 8वीं और 10वीं तीनों कक्षाओं को मिलाकर लगभग 26 लाख छात्रों ने परीक्षा दी है. छात्र नतीजे आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in के साथ-साथ Digilocker और एसएमएस की मदद से भी देख सकते हैं.

10वीं की परीक्षा फरवरी 2026 में आयोजित हुई थी, जबकि 5वीं और 8वीं के एग्जाम भी तय समय पर पूरे किए गए. इतने बड़े स्तर पर एक ही दिन में तीनों कक्षाओं का रिजल्ट जारी होना अपने आप में खास माना जा रहा है. राजस्थान बोर्ड के नियम के अनुसार, हर छात्र को पास होने के लिए कम से कम 33% अंक लाना जरूरी है.

इस बार खत्म हुई ऑटोमैटिक प्रमोशन पॉलिसी

इस साल एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है. पहले कुछ कक्षाओं में “Automatic Promotion” यानी सभी छात्रों को पास कर दिया जाता था, लेकिन अब इस नियम को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है. अब छात्रों को पास होने के लिए खुद मेहनत करनी होगी और परीक्षा में अच्छे अंक लाने होंगे.

मार्कशीट में क्या-क्या होगा?
रिजल्ट जारी होने के बाद मार्कशीट में छात्र का नाम, रोल नंबर, विषयवार अंक, कुल अंक और पास/फेल स्टेटस दिया जाएगा. ध्यान रखें कि ऑनलाइन मार्कशीट केवल प्रोविजनल होती है.असली मार्कशीट छात्रों को अपने स्कूल से प्राप्त करनी होगी.

अगर फेल हो गए तो क्या करें?
अगर किसी छात्र का रिजल्ट अच्छा नहीं आता है या वह फेल हो जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. बोर्ड ऐसे छात्रों को कम्पार्टमेंट परीक्षा का मौका देता है. इस परीक्षा के जरिए छात्र दोबारा एग्जाम देकर अपने अंक सुधार सकते हैं.कम्पार्टमेंट परीक्षा का पूरा शेड्यूल और आवेदन प्रक्रिया रिजल्ट जारी होने के बाद घोषित की जाएगी.

कैसे चेक करें 10वीं का रिजल्ट?

  • सबसे पहले rajeduboard.rajasthan.gov.in या rajresults.nic.in वेबसाइट पर जाएं.
  • इसके बाद “RBSE 10th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें.
  • अब अपना रोल नंबर डालें और सबमिट करें.
  • आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा.
  • इसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लें.

SMS से भी देखें रिजल्ट
मोबाइल में RJ10 लिखकर अपना रोल नंबर डालें और 5676750 या 56263 पर भेज दें.

कैसे चेक करें 5वीं और 8वीं का रिजल्ट?

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 24 Mar 2026 10:42 AM (IST)
Tags :
Education Rajasthan Board Result Results Education News Rajasthan Board 10th Result RBSE Result 2026 RBSE 5th 8th 10th Result
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