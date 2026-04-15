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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsMP Board 10th Result 2026: एमपी बोर्ड ने जारी किया 10वीं क्लास का रिजल्ट, इतने फीसदी स्टूडेंट्स हुए सफल

MP Board 10th Result 2026: एमपी बोर्ड ने जारी किया 10वीं क्लास का रिजल्ट, इतने फीसदी स्टूडेंट्स हुए सफल

MP Board 10th Result: एमपी बोर्ड ने 10वीं क्लास का रिजल्ट जारी कर दिया है. जिसे छात्र-छात्राएं आधिकारिक वेबसाइट mpbse.nic.in और mpresults.nic.in पर देख सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 15 Apr 2026 11:27 AM (IST)
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  • पास होने के लिए हर विषय में 33% अंक अनिवार्य.

MPBSE 10th Result Out: मध्य प्रदेश के लाखों छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है. माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्य प्रदेश ने कक्षा 10वीं के नतीजे जारी कर दिए हैं. अब छात्र घर बैठे ही अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं और डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं. छात्र आधिकारिक साइट mpbse.nic.in और mpresults.nic.in से नतीजे देखें. इस साल 10वीं क्लास में कुल 73.42% प्रतिशत स्टूडेंट्स पास हुए हैं.

इस वर्ष कक्षा 10वीं का कुल पास प्रतिशत 73.42% दर्ज किया गया. परीक्षा के लिए 4,08,884 छात्र पंजीकृत हुए थे, जिनमें से 4,05,685 छात्र परीक्षा में शामिल हुए और 2,96,944 छात्र सफल रहे. छात्रों का पास प्रतिशत 73.21% रहा. वहीं छात्राओं में 4,01,135 पंजीकरण हुए, 3,99,247 छात्राएं परीक्षा में उपस्थित रहीं और 3,16,470 छात्राएं उत्तीर्ण घोषित की गईं.

DigiLocker से मिनटों में डाउनलोड करें मार्कशीट

छात्र अपनी डिजिटल मार्कशीट DigiLocker के जरिए भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले DigiLocker ऐप या वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा. इसके बाद “Madhya Pradesh Board” सर्च करके अपनी कक्षा का चयन करें. फिर रोल नंबर डालते ही मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगी. DigiLocker पर उपलब्ध मार्कशीट पूरी तरह सुरक्षित होती है और भविष्य में भी उपयोग की जा सकती है.

मोबाइल ऐप से भी मिल रही सुविधा

एमपी बोर्ड ने छात्रों की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप भी उपलब्ध कराया है.छात्र Google Play Store से ऐप डाउनलोड कर “Know Your Result” विकल्प के जरिए अपना रिजल्ट देख सकते हैं.इसके लिए केवल रोल नंबर और आवेदन नंबर की जरूरत होगी.

यह भी पढ़ें - MPBSE MP Board 12th Result 2026 Live: बस कुछ घंटे और, 11 बजे जारी होगा मध्य प्रदेश बोर्ड 12वीं क्लास का रिजल्ट


SMS से देखें नतीजे
इंटरनेट न आने की स्थिति में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. छात्र SMS सेवा के जरिए रिजल्ट चेक कर सकते हैं. इसके लिए छात्र सबसे पहले अपने मोबाइल का मैसेजिंग एप्लिकेशन खोलें. फिर मैसेज टाइप करें MPBSE10 (बिना किसी स्पेस के) फिर एक स्पेस देकर अपना रोल नंबर लिख दें. अब छात्र इस संदेश को 56263 पर सेंड कर दें. इसके बाद कुछ ही देर में आपको रिजल्ट का SMS मिल जाएगा.

पास होने के लिए जरूरी नियम
एमपी बोर्ड 10वीं एग्जाम में पास होने के लिए छात्रों को हर विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक लाना आवश्यक है. जो छात्र इस मानक को पूरा करते हैं, उन्हें पास घोषित किया जाता है.

एमपी बोर्ड रिजल्ट ऑनलाइन ऐसे देखें

स्टेप 1: सबसे पहले बोर्ड की वेबसाइट mpbse.nic.in, mpresults.nic.in या mponline.mpbse.gov.in पर जाएं.
स्टेप 2: होमपेज पर दिख रहे ‘Exam Results’ लिंक पर क्लिक करें.
स्टेप 3: अब “MP Board 10th Result 2026” लिंक चुनें.
स्टेप 4: अपना रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर भरकर Submit करें.
स्टेप 5: स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा, जिसे आप चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 15 Apr 2026 11:22 AM (IST)
Tags :
MPBSE 10th Result Mpresults.nic.in MP Board Result 2026 MP Board 10th Result 2026
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