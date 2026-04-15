एमपी बोर्ड ने जारी किया 10वीं क्लास का रिजल्ट, इतने फीसदी स्टूडेंट्स हुए सफल

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MPBSE 10th Result Out: मध्य प्रदेश के लाखों छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है. माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्य प्रदेश ने कक्षा 10वीं के नतीजे जारी कर दिए हैं. अब छात्र घर बैठे ही अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं और डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं. छात्र आधिकारिक साइट mpbse.nic.in और mpresults.nic.in से नतीजे देखें. इस साल 10वीं क्लास में कुल 73.42% प्रतिशत स्टूडेंट्स पास हुए हैं.

इस वर्ष कक्षा 10वीं का कुल पास प्रतिशत 73.42% दर्ज किया गया. परीक्षा के लिए 4,08,884 छात्र पंजीकृत हुए थे, जिनमें से 4,05,685 छात्र परीक्षा में शामिल हुए और 2,96,944 छात्र सफल रहे. छात्रों का पास प्रतिशत 73.21% रहा. वहीं छात्राओं में 4,01,135 पंजीकरण हुए, 3,99,247 छात्राएं परीक्षा में उपस्थित रहीं और 3,16,470 छात्राएं उत्तीर्ण घोषित की गईं.



DigiLocker से मिनटों में डाउनलोड करें मार्कशीट



छात्र अपनी डिजिटल मार्कशीट DigiLocker के जरिए भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले DigiLocker ऐप या वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा. इसके बाद “Madhya Pradesh Board” सर्च करके अपनी कक्षा का चयन करें. फिर रोल नंबर डालते ही मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगी. DigiLocker पर उपलब्ध मार्कशीट पूरी तरह सुरक्षित होती है और भविष्य में भी उपयोग की जा सकती है.



मोबाइल ऐप से भी मिल रही सुविधा



एमपी बोर्ड ने छात्रों की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप भी उपलब्ध कराया है.छात्र Google Play Store से ऐप डाउनलोड कर “Know Your Result” विकल्प के जरिए अपना रिजल्ट देख सकते हैं.इसके लिए केवल रोल नंबर और आवेदन नंबर की जरूरत होगी.





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SMS से देखें नतीजे

इंटरनेट न आने की स्थिति में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. छात्र SMS सेवा के जरिए रिजल्ट चेक कर सकते हैं. इसके लिए छात्र सबसे पहले अपने मोबाइल का मैसेजिंग एप्लिकेशन खोलें. फिर मैसेज टाइप करें MPBSE10 (बिना किसी स्पेस के) फिर एक स्पेस देकर अपना रोल नंबर लिख दें. अब छात्र इस संदेश को 56263 पर सेंड कर दें. इसके बाद कुछ ही देर में आपको रिजल्ट का SMS मिल जाएगा.



पास होने के लिए जरूरी नियम

एमपी बोर्ड 10वीं एग्जाम में पास होने के लिए छात्रों को हर विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक लाना आवश्यक है. जो छात्र इस मानक को पूरा करते हैं, उन्हें पास घोषित किया जाता है.



एमपी बोर्ड रिजल्ट ऑनलाइन ऐसे देखें



स्टेप 1: सबसे पहले बोर्ड की वेबसाइट mpbse.nic.in, mpresults.nic.in या mponline.mpbse.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज पर दिख रहे ‘Exam Results’ लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अब “MP Board 10th Result 2026” लिंक चुनें.

स्टेप 4: अपना रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर भरकर Submit करें.

स्टेप 5: स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा, जिसे आप चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.





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