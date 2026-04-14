MP Board 10th Result 2026 Live: एमपी बोर्ड कल इस समय जारी करेगा 10वीं के नतीजे, यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स
MPBSE MP Board 10th Result 2026 Live: एमपी बोर्ड कल दसवीं क्लास रिजल्ट जारी करेगा. जिसे छात्र-छात्राएं आधिकारिक वेबसाइट mpresults.nic.in पर देख सकेंगे.
LIVE
Background
MP Board 10th Result 2026 Live Updates: मध्य प्रदेश बोर्ड की तरफ से 10वीं क्लास का रिजल्ट 15 अप्रैल को जारी किया जाएगा. नतीजे बोर्ड की तरफ से सुबह 11 बजे जारी होंगे. इस साल बोर्ड एग्जाम में लाखों स्टूडेंट्स शामिल हुए थे. छात्र नतीजे mpresults.nic.in पर देख पाएंगे.
बोर्ड की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ अंक ही नहीं बताए जाएंगे, बल्कि कई अहम जानकारियां भी साझा की जाएंगी. इसमें पास प्रतिशत, किस जिले का प्रदर्शन कैसा रहा, लड़कों और लड़कियों का परिणाम और टॉप करने वाले छात्रों के नाम भी बताए जाएंगे. इससे पूरे राज्य की तस्वीर एक साथ सामने आ जाएगी. समत्व भवन से होने वाली यह घोषणा छात्रों और अभिभावकों के लिए खास रहेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं रिजल्ट जारी करेंगे.
कब हुई थी परीक्षा
एमपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा 11 फरवरी से 3 मार्च 2026 के बीच आयोजित की गई थी. परीक्षा की शुरुआत हिंदी के पेपर से हुई थी और आखिरी पेपर सामाजिक विज्ञान का था. सभी परीक्षाएं एक ही पाली में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक हुईं. परीक्षा केंद्रों पर कड़ी व्यवस्था रही और छात्रों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ पेपर दिए.
कहां और कैसे देखें रिजल्ट
mpbse.nic.in
mpbse.mponline.gov.in
डिजिलॉकर
एमपीबीएसई मोबाइल ऐप
रोल नंबर रखें तैयार
रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर और जरूरी जानकारी पहले से तैयार रखनी चाहिए. जैसे ही लिंक सक्रिय होगा, छात्र अपनी जानकारी भरकर तुरंत परिणाम देख सकेंगे. बोर्ड की ओर से सर्वर की तैयारी भी की गई है, ताकि ज्यादा ट्रैफिक होने पर भी वेबसाइट काम करती रहे.
वेबसाइट पर ऐसे देखें रिजल्ट एमपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट
- सबसे पहले mpbse.mponline.gov.in वेबसाइट खोलें.
- होम पेज पर दिख रहे “MP Board Result 2026” लिंक पर क्लिक करें.
- अब “Class 10 Result” लिंक चुनें.
- नई स्क्रीन पर अपना रोल नंबर और जरूरी जानकारी भरें.
- सबमिट बटन दबाते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा.
- रिजल्ट ध्यान से देखें और डाउनलोड कर लें.
- भविष्य के लिए एक प्रिंट कॉपी जरूर संभाल कर रखें.
- यह भी पढ़ें - CBSE Class 10 Result 2026: सीबीएसई बोर्ड आज जारी करेगा 10वीं के नतीजे? डिजिलॉकर और उमंग ऐप से ऐसे डाउनलोड करें मार्कशीट
MP Board 10th Result 2026: एमपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा इस बार कितने बच्चों ने दी
एमपी बोर्ड10वीं की परीक्षा इस बार 11 फरवरी से 3 मार्च 2026 के बीच आयोजित की गई थी. बोर्ड की परीक्षाएं एक ही पारी में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक आयोजित हुई थी. वहीं इस साल एमपी बोर्ड परीक्षा में कुल करीब 16 लाख से ज्यादा छात्र-छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें लगभग 9.07 लाख विद्यार्थी 10वीं की परीक्षा में शामिल थे.
MP Board 10th Result 2026: कैसे देखें 10वीं बोर्ड का रिजल्ट
- एमीपी 10वीं बोर्ड का रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले mpbse.mponline.gov.in वेबसाइट पर जाएं.
- इसके बाद होम पेज पर MP Board Result 2026 पर क्लिक करें.
- फिर Class 10 Result ऑप्शन को सेलेक्ट करें.
- क्लिक करने के बाद अपना रोल नंबर भरें.
- रोल नंबर भरते ही सबमिट पर क्लिक करने पर आपका रिजल्ट दिख जाएगा.
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Source: IOCL