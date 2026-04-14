एमपी बोर्ड कल जारी करेगा 12वीं क्लास का रिजल्ट, इन वेबसाइट पर कर सकेंगे चेक; पढ़ें अपडेट्स

मध्य प्रदेश बोर्ड की तरफ से 15 अप्रैल 2026 को कक्षा 12वीं का परिणाम जारी कर दिए जाएंगे. रिजल्ट जारी होते ही छात्र अपने नतीजे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट्स mpbse.mponline.gov.in, mpbse.nic.in और mpresults.nic.in पर देख सकेंगे.

इस साल 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 10 फरवरी से 7 मार्च 2026 तक चलीं. पिछले साल 6 मई 2025 को सुबह 10 बजे परिणाम घोषित हुआ था. इस बार परिणाम अप्रैल में आने की संभावना ने छात्रों की उत्सुकता और बढ़ा दी है. बोर्ड के नियम के अनुसार, हर विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक लाना जरूरी है. अगर किसी विषय में इससे कम अंक आते हैं, तो छात्र को उस विषय में दोबारा परीक्षा देनी होगी.

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SMS के जरिए ऐसे पाएं रिजल्ट

अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाएं.

टाइप करें: MPBSE12 और उसके बाद अपना रोल नंबर लिखें.

इस मैसेज को 56263 नंबर पर भेज दें.

कुछ ही सेकंड में आपका रिजल्ट SMS के रूप में मोबाइल पर आ जाएगा.

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