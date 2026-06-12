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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsCBSE 10वीं सेकेंड बोर्ड रिजल्ट 2026 जल्द होगा जारी, जानें कब आएगा रिजल्ट और कैसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

CBSE 10वीं सेकेंड बोर्ड रिजल्ट 2026 जल्द होगा जारी, जानें कब आएगा रिजल्ट और कैसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

CBSE 10th Second Board Result 2026: CBSE 10वीं सेकेंड बोर्ड परीक्षा 2026 का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर,जानिए कब आएगा रिजल्ट और स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का तरीका....

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 12 Jun 2026 10:11 AM (IST)
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  • सीबीएसई 10वीं सेकेंड बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम जल्द आएगा.
  • मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, परिणाम जून के चौथे सप्ताह में संभव.
  • 6.8 लाख छात्रों ने अंक सुधार या कंपार्टमेंट के लिए परीक्षा दी.
  • छात्र परिणाम सीबीएसई वेबसाइट, डिजीलॉकर और उमंग ऐप पर देखें.

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित 10वीं सेकेंड बोर्ड परीक्षा 2026 में शामिल हुए लाखों छात्रों का इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है. सीबीएसई बोर्ड जल्द ही परीक्षा रिजल्ट जारी कर सकता है. इस परीक्षा में वे छात्र शामिल हुए थे जो अपने अंक सुधारना चाहते थे या कंपार्टमेंट श्रेणी के तहत दोबारा परीक्षा दे रहे थे.

जून के चौथे सप्ताह में आ सकता है सीबीएसई रिजल्ट

हालांकि CBSE ने अभी तक रिजल्ट की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कक्षा 10 सेकेंड बोर्ड परीक्षा का परिणाम जून 2026 के चौथे सप्ताह में जारी किया जा सकता है. परीक्षा का आयोजन 15 मई से 21 मई 2026 के बीच किया गया था. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र ऑनलाइन अपना स्कोरकार्ड देख सकेंगे.

लाखों छात्रों ने दी थी सीबीएसई परीक्षा

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस साल छात्रों को एक अतिरिक्त मौका देने के लिए सेकेंड बोर्ड परीक्षा की व्यवस्था शुरू की है.इससे छात्र अपने अंकों में सुधार कर सकते हैं और कंपार्टमेंट वाले विद्यार्थियों को भी बिना एक साल गंवाए आगे पढ़ाई जारी रखने का अवसर मिलता है.इस परीक्षा में करीब 6.8 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था.

कहां देख सकेंगे अपना CBSE Board रिजल्ट

सीबीएसई रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र CBSE की आधिकारिक वेबसाइट, DigiLocker, UMANG ऐप, SMS सेवा और IVRS के माध्यम से अपना रिजल्ट देख सकेंगे. ऑनलाइन उपलब्ध मार्कशीट अस्थायी होगी, जबकि मूल दस्तावेज बाद में स्कूलों के जरिए दिए जाएंगे.

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मूल मार्कशीट स्कूल से मिलेगी
रिजल्ट जारी होने के तुरंत बाद छात्रों को ऑनलाइन प्रोविजनल मार्कशीट उपलब्ध कराई जाएगी.वहीं मूल मार्कशीट और प्रमाणपत्र संबंधित स्कूलों के माध्यम से वितरित किए जाएंगे.इसलिए छात्रों को स्कूल की ओर से जारी सूचना पर भी नजर बनाए रखनी चाहिए.

ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

सबसे पहले CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं.इसके बाद Class 10 Second Board Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें. अब अपना रोल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज करें. जानकारी सबमिट करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.इसके बाद स्कोरकार्ड डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें.

DigiLocker से रिजल्ट कैसे चेक करें?
छात्र www.digilocker.gov.in⁠ वेबसाइट या DigiLocker ऐप पर लॉगिन करें.यदि अकाउंट नहीं है तो मोबाइल नंबर और आधार की मदद से रजिस्ट्रेशन करें. लॉगिन करने के बाद Education सेक्शन में जाएं और CBSE चुनें. यहां रोल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी भरकर डिजिटल मार्कशीट और सर्टिफिकेट डाउनलोड किए जा सकते हैं.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 12 Jun 2026 09:53 AM (IST)
Tags :
Education Cbse Gov In CBSE 10th Result 2026 Results.cbse.nic.in
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