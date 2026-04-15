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हिंदी न्यूज़शिक्षाResults​CBSE Class 12 Result 2026: सीबीएसई क्लास 12वीं का रिजल्ट जल्द होगा जारी, UMANG पर ऐसे कर सकेंगे चेक

​CBSE Class 12 Result 2026: सीबीएसई क्लास 12वीं का रिजल्ट जल्द होगा जारी, UMANG पर ऐसे कर सकेंगे चेक

CBSE Class 12 Result 2026: सीबीएसई 12वीं रिजल्ट का जल्द जारी होने वाला है. छात्र अपने नतीजे UMANG App और आधिकारिक वेबसाइट results.cbse.nic.in पर देख सकेंगे.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 15 Apr 2026 06:36 PM (IST)
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  • 10वीं का रिजल्ट जारी, 93.70% छात्र हुए उत्तीर्ण.

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही 12वीं  का रिजल्ट जारी करने जा रहा है. इस बार छात्रों को रिजल्ट चेक करने के लिए कई सुविधाएं दी गई हैं, जिनमें UMANG App भी शामिल है. अगर आप भी अपना रिजल्ट जल्दी और आसान तरीके से देखना चाहते हैं, तो यहां पूरी जानकारी दी गई है.

सीबीएसई बोर्ड ने आज दसवीं क्लास का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस परीक्षा में में 93.70% स्टूडेंट्स सफल हुए हैं. 10वीं की परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च के बीच आयोजित हुई थीं. देश भर से करीब 25 लाख छात्रों ने इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे.

कब आएगा CBSE Class 12 रिजल्ट?
CBSE बोर्ड की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि Class 12 का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है. हालांकि अभी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि रिजल्ट किसी भी समय जारी हो सकता है. इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना रोल नंबर और जरूरी जानकारी पहले से तैयार रखें.

यह भी पढ़ें - CBSE 10th Result 2026 OUT LIVE: सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट जारी, ​93.70%​ स्टूडेंट्स ने मारी बाजी; DigiLocker और वेबसाइट पर ऐसे करें चेक

UMANG App से रिजल्ट कैसे चेक करें?

  • छात्र सबसे पहले अपने फोन में UMANG App डाउनलोड करें.
  • इसके बाद छात्र ऐप में “CBSE” सर्च करें.
  • फिर छात्र “CBSE Class 12 Result 2026” ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • अब छात्र अपना रोल नंबर और जरूरी डिटेल भरें.
  • इसके बाद सबमिट करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा.
  • अब इसका स्क्रीनशॉट या PDF सेव कर लें.

UMANG की वेबसाइट से भी जानें CBSE Class 12 Result चेक करने का तरीका

  • सबसे पहले UMANG App की वेबसाइट web.umang.gov.in खोलें.
  • अपने मोबाइल नंबर से Login / Register करें.
  • सर्च बॉक्स में “CBSE” लिखें.
  • “CBSE Class 12 Result 2026” ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • अब अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी डालें और सब्मिट करें.
  • आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा
  • इसे डाउनलोड या प्रिंट भी कर सकते हैं.

सीबीएसई की वेबसाइट से भी कर सकते हैं Class 12 Result 2026 चेक

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 15 Apr 2026 06:28 PM (IST)
Tags :
Result CBSE Results.cbse.nic.in CBSE Board Result 2026 CBSE Class 12 Result 2026
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