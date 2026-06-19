प्रयागराज में बदला NEET परीक्षा केंद्र, तुरंत डाउनलोड करें नया एडमिट कार्ड

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एनटीए ने नए एडमिट कार्ड जारी किए, अपडेटेड लेकर जाएं.

अगर आप नीट यूजी 2026 परीक्षा देने जा रहे हैं और आपका परीक्षा केंद्र प्रयागराज में हरिवंश राय सांस्कृतिक केंद्र में पड़ा था, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने परीक्षा से पहले परीक्षा केंद्र बदलने का फैसला किया है और प्रभावित छात्रों के लिए नए एडमिट कार्ड भी जारी किए हैं.

NTA की ओर से जारी सूचना के आधार पर प्रशासनिक कारणों की वजह से परीक्षा केंद्र में बदलाव किया गया है. जानकारी दी गई है कि पुराने केंद्र पर निर्माण कार्य चल रहा है और बिजली की उपलब्धता भी नहीं है जिस कारण जिला प्रशासन में संबंधित समिति की सिफारिश पर परीक्षा का आयोजन दूसरे भवन में करने का निर्णय लिया गया है.

इसलिए उम्मीदवारों को एनटीए ने अधिसूचना जारी की है कि जिन उम्मीदवारों का परीक्षा केंद्र हरिवंश राय बच्चन सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय था. उन्हें अब नए परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देनी होगी.

नया परीक्षा केंद्र कौन सा है?

NTA के निर्देश के अनुसार अब मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग सीनेट हाउस कैंपस इलाहाबाद विश्वविद्यालय में परीक्षा आयोजित की जाएगी.

नए एडमिट कार्ड भी किए गए जारी

NTA ने प्रभावित उम्मीदवारों के लिए नया एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. छात्र अपने लॉगिन आईडी का-उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइट से अपडेटेड एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि जिन छात्रों के पास पुराने केंद्र वाला एडमिट कार्ड है उन्हें भी वेरीफिकेशन के बाद नए केंद्र पर परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकती है.

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इसलिए उम्मीदवार परीक्षा से पहले अपना एडमिट कार्ड दोबारा से चेक कर लें. और केंद्र की जानकारी कंफर्म करने परीक्षा वाले दिन समय से पहले पहुंचे.ताकि किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े.अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई भी समस्या आ रही है तो छात्र NTA हेल्पलाइन या ईमेल के जरिए संपर्क भी कर सकते हैं.



उम्मीदवारों को सलाह दी गई है की परीक्षा वाले दिन अपने साथ अपडेटेड एडमिट कार्ड और पहचान पत्र जरूर लेकर जाए. केंद्र परिवर्तन की वजह से यात्रा और समय की योजना पहले से ही बना लेना बेहतर होगा. ताकि लास्ट समय पर किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग के समय का विशेष ध्यान रखें और आधिकारिक निर्देशों का पालन करें. साथ ही उम्मीदवार किसी भी अपवाह या सोशल मीडिया पर चल रही है पोस्ट, जानकारी पर भरोसा ना करें. और केवल आधिकारिक अपडेट को ही सही माने. परीक्षा से जुड़ी हर नई जानकारी के लिए समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहे.



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