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हिंदी न्यूज़शिक्षाRe-NEET UG 2026:  प्रयागराज में बदला NEET परीक्षा केंद्र, तुरंत डाउनलोड करें नया एडमिट कार्ड

Re-NEET UG 2026:  प्रयागराज में बदला NEET परीक्षा केंद्र, तुरंत डाउनलोड करें नया एडमिट कार्ड

NEET UG 2026 उम्मीदवारों के लिए बड़ा अपडेट आया है. प्रयागराज के हरिवंश राय बच्चन सांस्कृतिक केंद्र की जगह नया केंद्र तय किया गया है. आइए जानते हैं...

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 19 Jun 2026 03:35 PM (IST)
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  • एनटीए ने नए एडमिट कार्ड जारी किए, अपडेटेड लेकर जाएं.

अगर आप नीट यूजी 2026 परीक्षा देने जा रहे हैं और आपका परीक्षा केंद्र प्रयागराज में हरिवंश राय सांस्कृतिक केंद्र में पड़ा था, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने परीक्षा से पहले परीक्षा केंद्र बदलने का फैसला किया है और प्रभावित छात्रों के लिए नए एडमिट कार्ड भी जारी किए हैं.

NTA की ओर से जारी सूचना के आधार पर प्रशासनिक कारणों की वजह से परीक्षा केंद्र में बदलाव किया गया है. जानकारी दी गई है कि पुराने केंद्र पर निर्माण कार्य चल रहा है और बिजली की उपलब्धता भी नहीं है जिस कारण जिला प्रशासन में संबंधित समिति की सिफारिश पर परीक्षा का आयोजन दूसरे भवन में करने का निर्णय लिया गया है.

इसलिए उम्मीदवारों को एनटीए ने अधिसूचना जारी की है कि जिन उम्मीदवारों का परीक्षा केंद्र हरिवंश राय बच्चन सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय था. उन्हें अब नए परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देनी होगी.

नया परीक्षा केंद्र कौन सा है?

NTA के निर्देश के अनुसार अब मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग सीनेट हाउस कैंपस इलाहाबाद विश्वविद्यालय में परीक्षा आयोजित की जाएगी.

नए एडमिट कार्ड भी किए गए जारी 

NTA ने प्रभावित उम्मीदवारों के लिए नया एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. छात्र अपने  लॉगिन आईडी का-उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइट से अपडेटेड एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि जिन छात्रों के पास पुराने केंद्र वाला एडमिट कार्ड है उन्हें भी वेरीफिकेशन के बाद नए केंद्र पर परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकती है.

यह भी पढ़ें - NEET-UG 2026 Re-Exam Alert: NEET री-एग्जाम में पुराने एडमिड कार्ड से नहीं मिलेगी एंट्री, NTA भेज रहा छात्रों को अलर्ट

इसलिए उम्मीदवार परीक्षा से पहले अपना एडमिट कार्ड दोबारा से चेक कर लें. और केंद्र की जानकारी कंफर्म करने परीक्षा वाले दिन समय से पहले पहुंचे.ताकि किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े.अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई भी समस्या आ रही है तो छात्र NTA हेल्पलाइन या ईमेल के जरिए संपर्क भी कर सकते हैं.

उम्मीदवारों को सलाह दी गई है की परीक्षा वाले दिन अपने साथ अपडेटेड एडमिट कार्ड और पहचान पत्र जरूर लेकर जाए. केंद्र परिवर्तन की वजह से यात्रा और समय की योजना पहले से ही बना लेना बेहतर होगा. ताकि लास्ट समय पर किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग के समय का विशेष ध्यान रखें और आधिकारिक निर्देशों का पालन करें. साथ ही उम्मीदवार किसी भी अपवाह या सोशल मीडिया पर चल रही है पोस्ट, जानकारी पर भरोसा ना करें. और केवल आधिकारिक अपडेट को ही सही माने. परीक्षा से जुड़ी हर नई जानकारी के लिए समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहे.

यह भी पढ़ें  - नीट एग्जाम क्या करें और क्या न करें, आखिरी 30 मिनट में नहीं होगी टॉयलेट जाने की इजाजत

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 19 Jun 2026 03:35 PM (IST)
Tags :
Education NEET NTA Re-NEET Exam 2026 Exam Centre Change Update
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