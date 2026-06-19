NEET री-एग्जाम में पुराने एडमिड कार्ड से नहीं मिलेगी एंट्री, NTA भेज रहा छात्रों को अलर्ट

NEET-UG 2026 Re-Exam Alert : NEET UG 2026 री-एग्जाम में शामिल होने वाले लाखों उम्मीदवारों के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जरूरी सूचना जारी की है. 21 जून 2026 को आयोजित होने वाली परीक्षा से पहले एजेंसी लगातार छात्रों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अलर्ट भेज रही है. इसके लिए एसएमएस, ईमेल और व्हाट्सएप जैसे माध्यमों का इस्तेमाल किया जा रहा है.

NTA ने साफ तौर पर कहा है कि 3 मई 2026 को जारी किया गया पुराना एडमिट कार्ड अब मान्य नहीं होगा. जिन उम्मीदवारों को नए परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं, उन्हें नया एडमिट कार्ड ही डाउनलोड करके परीक्षा केंद्र पर ले जाना होगा. ऐसे में छात्रों को सलाह दी गई है कि समय रहते अपना नया एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें.

क्यों भेजे जा रहे हैं लगातार अलर्ट?

NTA के अनुसार, अभी भी कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने 21 जून को होने वाली परीक्षा के लिए नया एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है. इसी वजह से एजेंसी ने एसएमएस, ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए रिमाइंडर भेजने की प्रक्रिया शुरू की है. हालांकि, जिन छात्रों ने पहले ही नया एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, उन्हें दोबारा इसे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है. एक बार डाउनलोड और प्रिंट किया गया नया एडमिट कार्ड परीक्षा में मान्य रहेगा.

It is clarified that those who have already downloaded their Admit Cards for the 21st June NEET UG Examination need not do it again. The SMS/Email/WhatsApp messages are primarily for those students who are yet to download their new Admit Cards. The 3rd May Admit Cards won't be… — National Testing Agency (@NTA_Exams) June 19, 2026

3 मई का एडमिट कार्ड अब नहीं होगा मान्य

एजेंसी ने साफ किया है कि 3 मई 2026 को जारी किए गए एडमिट कार्ड के आधार पर परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं दी जाएगी. इसका कारण यह है कि कई उम्मीदवारों को उनकी पसंद के शहरों में नए परीक्षा केंद्र अलोट किए गए हैं. ऐसे में 21 जून की परीक्षा के लिए जारी किया गया नया एडमिट कार्ड ही वैध माना जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि पुराने एडमिट कार्ड के भरोसे न रहें और नया एडमिट कार्ड जरूर डाउनलोड कर लें.

📢 NEET (UG) 2026 — Admit Card Reminder & Safety Advisory



NTA is sending reminder SMS and emails to candidates to download their admit cards for the re-examination on Sunday, 21 June 2026.



How to know a message is genuinely from NTA:



✅ SMS would come from the official sender… — National Testing Agency (@NTA_Exams) June 19, 2026

आधिकारिक वेबसाइट से ही करें डाउनलोड

NTA ने उम्मीदवारों को चेतावनी दी है कि किसी भी फॉरवर्ड लिंक या अनजान वेबसाइट पर भरोसा न करें. एडमिट कार्ड केवल आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से ही डाउनलोड किया जाना चाहिए. अभ्यर्थियों को अपने ब्राउजर में खुद आधिकारिक वेबसाइट का पता टाइप करके वेबसाइट खोलने की सलाह दी गई है. इससे फर्जी वेबसाइटों और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचा जा सकता है.

ऐसे पहचानें NTA का असली संदेश

NTA ने छात्रों को बताया है कि आधिकारिक एसएमएस केवल NICPEP सेंडर आईडी से भेजे जाते हैं. वहीं परीक्षा से संबंधित ईमेल सिर्फ no-reply.neet.nta@nic.in पते से ही भेजे जा रहे हैं. इसके अलावा व्हाट्सएप पर परीक्षा से जुड़ी जानकारी केवल वेरिफाइड नंबर +91 78279 80287 से भेजी जा रही है. छात्रों को किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले ब्लू टिक वेरिफिकेशन और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नाम वाले नंबर को चेक करने की सलाह दी गई है. ब्लू टिक वेरिफिकेशन के बिना कोई भी नंबर NTA का नहीं है.

📢 NEET (UG) 2026 — Official WhatsApp Updates



NTA is now sending exam updates & centre information to candidates directly on WhatsApp for the re-examination on Sunday, 21 June 2026.



How to know it's really us:



✅ Only from our verified account: +91 78279 80287



✅ Look for the… — National Testing Agency (@NTA_Exams) June 19, 2026

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फर्जी संदेशों और साइबर ठगी से रहें सावधान

NTA ने साफ किया है कि वह कभी भी किसी छात्र से किसी प्रकार का भुगतान नहीं मांगती है. एजेंसी न तो परीक्षा प्रश्नपत्र भेजती है, न आंसर-की शेयर करती है और न ही किसी तरह की कथित लीक सामग्री उपलब्ध कराती है. अगर किसी उम्मीदवार को ऐसे संदेश मिलते हैं जिनमें पैसे मांगे जाएं, किसी लिंक पर क्लिक करने को कहा जाए या परीक्षा सामग्री देने का दावा किया जाए, तो उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए. ऐसे मामलों में तुरंत शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी गई है.

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