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हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET-UG 2026 Re-Exam Alert: NEET री-एग्जाम में पुराने एडमिड कार्ड से नहीं मिलेगी एंट्री, NTA भेज रहा छात्रों को अलर्ट

NEET-UG 2026 Re-Exam Alert: NEET री-एग्जाम में पुराने एडमिड कार्ड से नहीं मिलेगी एंट्री, NTA भेज रहा छात्रों को अलर्ट

NEET-UG 2026 Re-Exam Alert : 21 जून 2026 को आयोजित होने वाली परीक्षा से पहले एजेंसी लगातार छात्रों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अलर्ट भेज रही है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 19 Jun 2026 12:41 PM (IST)
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NEET-UG 2026 Re-Exam Alert : NEET UG 2026 री-एग्जाम में शामिल होने वाले लाखों उम्मीदवारों के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जरूरी सूचना जारी की है. 21 जून 2026 को आयोजित होने वाली परीक्षा से पहले एजेंसी लगातार छात्रों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अलर्ट भेज रही है. इसके लिए एसएमएस, ईमेल और व्हाट्सएप जैसे माध्यमों का इस्तेमाल किया जा रहा है. 

NTA ने साफ तौर पर कहा है कि 3 मई 2026 को जारी किया गया पुराना एडमिट कार्ड अब मान्य नहीं होगा. जिन उम्मीदवारों को नए परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं, उन्हें नया एडमिट कार्ड ही डाउनलोड करके परीक्षा केंद्र पर ले जाना होगा. ऐसे में छात्रों को सलाह दी गई है कि समय रहते अपना नया एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें. 

क्यों भेजे जा रहे हैं लगातार अलर्ट?

NTA के अनुसार, अभी भी कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने 21 जून को होने वाली परीक्षा के लिए नया एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है. इसी वजह से एजेंसी ने एसएमएस, ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए रिमाइंडर भेजने की प्रक्रिया शुरू की है. हालांकि, जिन छात्रों ने पहले ही नया एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, उन्हें दोबारा इसे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है. एक बार डाउनलोड और प्रिंट किया गया नया एडमिट कार्ड परीक्षा में मान्य रहेगा. 

3 मई का एडमिट कार्ड अब नहीं होगा मान्य

एजेंसी ने साफ किया है कि 3 मई 2026 को जारी किए गए एडमिट कार्ड के आधार पर परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं दी जाएगी. इसका कारण यह है कि कई उम्मीदवारों को उनकी पसंद के शहरों में नए परीक्षा केंद्र अलोट किए गए हैं. ऐसे में 21 जून की परीक्षा के लिए जारी किया गया नया एडमिट कार्ड ही वैध माना जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि पुराने एडमिट कार्ड के भरोसे न रहें और नया एडमिट कार्ड जरूर डाउनलोड कर लें. 

आधिकारिक वेबसाइट से ही करें डाउनलोड

NTA ने उम्मीदवारों को चेतावनी दी है कि किसी भी फॉरवर्ड लिंक या अनजान वेबसाइट पर भरोसा न करें. एडमिट कार्ड केवल आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से ही डाउनलोड किया जाना चाहिए. अभ्यर्थियों को अपने ब्राउजर में खुद आधिकारिक वेबसाइट का पता टाइप करके वेबसाइट खोलने की सलाह दी गई है. इससे फर्जी वेबसाइटों और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचा जा सकता है. 

ऐसे पहचानें NTA का असली संदेश

NTA ने छात्रों को बताया है कि आधिकारिक एसएमएस केवल NICPEP सेंडर आईडी से भेजे जाते हैं. वहीं परीक्षा से संबंधित ईमेल सिर्फ no-reply.neet.nta@nic.in पते से ही भेजे जा रहे हैं. इसके अलावा व्हाट्सएप पर परीक्षा से जुड़ी जानकारी केवल वेरिफाइड नंबर +91 78279 80287 से भेजी जा रही है. छात्रों को किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले ब्लू टिक वेरिफिकेशन और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नाम वाले नंबर को चेक करने की सलाह दी गई है. ब्लू टिक वेरिफिकेशन के बिना कोई भी नंबर NTA का नहीं है. 

यह भी पढ़ें - NEET री-एग्जाम से पहले सर्वर पर बढ़ा दबाव, एडमिट कार्ड को लेकर NTA की बड़ी अपडेट

फर्जी संदेशों और साइबर ठगी से रहें सावधान

NTA ने साफ किया है कि वह कभी भी किसी छात्र से किसी प्रकार का भुगतान नहीं मांगती है. एजेंसी न तो परीक्षा प्रश्नपत्र भेजती है, न आंसर-की शेयर करती है और न ही किसी तरह की कथित लीक सामग्री उपलब्ध कराती है. अगर किसी उम्मीदवार को ऐसे संदेश मिलते हैं जिनमें पैसे मांगे जाएं, किसी लिंक पर क्लिक करने को कहा जाए या परीक्षा सामग्री देने का दावा किया जाए, तो उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए. ऐसे मामलों में तुरंत शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी गई है. 

यह भी पढ़ें - NEET को लेकर दिल्ली में परीक्षार्थियों के लिए खास इंतजाम, गर्मी से बचाव के साथ मिलेगी फ्री बस

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Published at : 19 Jun 2026 12:41 PM (IST)
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