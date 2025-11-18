QS Sustainability Rankings 2026 में 9 भारतीय यूनिवर्सिटियां टॉप 700 में पहुंचीं, IIT दिल्ली बना नंबर वन भारतीय संस्थान
भारत ने QS World University Rankings: Sustainability 2026 में ठीक-ठाक प्रदर्शन किया है. देश की कुल 9 यूनिवर्सिटियों ने टॉप 700 में जगह बनाई.जानते हैं लिस्ट में और कौन-कौन से संस्थान हैं.
देश के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने QS World University Rankings: Sustainability 2026 में पकड़ बनाई है. इस लिस्ट में भारत की 9 यूनिवर्सिटियों ने टॉप 700 में जगह बनाई है. इस लिस्ट में IIT दिल्ली इस बार भी भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा. संस्थान ने 205वीं रैंक हासिल की है.
इस बार की रैंकिंग में 100 से ज्यादा भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हुए, जिससे भारत दुनिया में चौथे नंबर पर रहा है. QS की रिपोर्ट के मुताबिक कुल 103 भारतीय संस्थानों में से 32 की रैंकिंग में सुधार हुआ. जबकि 15 की रैंकिंग पहले जैसी ही रही साथ ही 30 संस्थानों की रैंकिंग गिरी है.
भारत की कई यूनिवर्सिटियों ने Earth Sciences, Climate Studies और Environmental Programs में बेहद मजबूत स्कोर किया है. इससे साफ है कि भारत पर्यावरण और विज्ञान शिक्षा को लेकर आगे बढ़ रहा है.
टॉप 700 में पहुंचे भारत के 9 विश्वविद्यालय
- IIT दिल्ली - 205
- वेल्लोर इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (VIT) - 352
- IIT रुड़की - 352
- शूलिनी यूनिवर्सिटी - 522
- लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) - 544
- पंजाब यूनिवर्सिटी - 569
- बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) - 594
- एनआईटी राउरकेला - 652
- IIT BHU वाराणसी - 672
- UPES - 682
IITs का प्रदर्शन
IIT Delhi और IIT Kharagpur Employability और Outcomes कैटेगरी में टॉप 100 में पहुंचे. आईआईटी दिल्ली ने 93वां स्थान हासिल किया और आईआईटी खड़गपुर 96 वें नंबर पर. इसके अलावा IIT Bombay पर्यावरण प्रभाव कैटेगरी में एक स्थान ऊपर जाकर 100वें स्थान पर आया. IIT Kharagpur पर्यावरण स्थिरता में 49वीं रैंक पर रहा है.
इस साल रैंकिंग में कुल 2000 विश्वविद्यालय और 106 देशों से शामिल हुए. सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय अमेरिका से रहे. अमेरिका के 240 संस्थानों ने इसमें हिस्सा लिया. दूसरे नंबर पर चीन है जहां के 163 संस्थान प्रतिभागी रहे. यूके के 109, भारत की तरफ से 103 इंस्टीटूट्स इस बार शामिल हुए थे और फ्रांस के 76 संस्थान शामिल रहे.
