हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीइस स्टेट में निकली टीचरों के 2 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कौन और कब तक कर सकते हैं अप्लाई?

इस स्टेट में निकली टीचरों के 2 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कौन और कब तक कर सकते हैं अप्लाई?

Teacher Jobs 2025: पश्चिम बंगाल में स्पेशल एजुकेशन टीचर के 2308 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें TET पास और D.El.Ed वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 18 Nov 2025 12:27 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. पश्चिम बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमिशन (WBSSC) ने स्पेशल एजुकेशन टीचर के 2308 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. खास बात यह है कि यह भर्ती सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, राज्यभर के अभ्यर्थियों के लिए अवसर खुला है. इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट wbbpe.wb.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है. सबसे पहले, अभ्यर्थी का TET क्वालिफाइड होना जरूरी है. साथ ही, संबंधित क्षेत्र में D.El.Ed की डिग्री भी अनिवार्य रखी गई है. इसका मतलब यह है कि जिन उम्मीदवारों ने पहले से शिक्षक प्रशिक्षण लिया है और टीईटी पास किया हुआ है, वे आसानी से आवेदन कर सकते हैं.

उम्र सीमा कितनी तय की गई है?

WBSSC ने इस भर्ती के लिए उम्र सीमा भी तय की है. आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की उम्र कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 40 साल होनी चाहिए. हालांकि, सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को ऊपरी उम्र सीमा में छूट दी जाएगी, जिससे SC, ST, OBC और अन्य आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा.

सैलरी 

इस भर्ती में चयनित होने वाले उम्मीदवारों को 28,000 रुपये प्रतिमाह की सैलरी दी जाएगी. स्पेशल एजुकेशन टीचर के पद के हिसाब से यह एक अच्छा वेतन पैकेज है. इसके अलावा, सरकारी नौकरी होने के कारण नौकरी की स्थिरता, अन्य भत्ते और सुविधाएं भी समय-समय पर मिलती रहेंगी.

फीस कितनी देनी होगी?

आवेदन शुल्क कैटेगरी के अनुसार तय किया गया है. जनरल उम्मीदवारों के लिए शुल्क 600 रुपये है. OBC उम्मीदवारों के लिए शुल्क 500 रुपये है. SC, ST, EWS, PwD उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं है.

कैसे होगा चयन?

चयन प्रक्रिया दो चरणों में होगी. सबसे पहले, उम्मीदवारों के TET स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी. इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को क्लासरूम टीचिंग डेमो और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. इन दोनों स्टेप्स में सफल होने पर ही उम्मीदवार का अंतिम चयन किया जाएगा.

फॉर्म कैसे भरें?

  1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट wbbpe.wb.gov.in पर जाएं.
  2. WBSSC Teachers Recruitment वाले लिंक पर क्लिक करें.
  3. अब रजिस्ट्रेशन करें और मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें.
  4. आवश्यक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.
  5. अपनी कैटेगरी के अनुसार फीस जमा करें.
  6. फॉर्म सब्मिट करने के बाद उसका PDF सेव करें और एक प्रिंट निकालकर रख लें.

यह भी पढ़ें - नाबार्ड फाइनेंसियल सर्विसेज में नौकरी का सुनहरा मौका, 12वीं पास युवा भी कर सकते हैं आवेदन

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 18 Nov 2025 12:27 PM (IST)
Tags :
Education Teacher Jobs JObs
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली के 4 कोर्ट परिसर और दो CRPF स्कूल को बम की धमकी, लाल किला ब्लास्ट के बाद से सनसनी
दिल्ली के 4 कोर्ट परिसर और दो CRPF स्कूल को बम की धमकी, लाल किला ब्लास्ट के बाद से सनसनी
इंडिया
Exclusive: दिल्ली में धमाका करने से पहले आतंकी उमर ने बनाया सनसनीखेज वीडियो, अब आया सामने, जानें क्या बोला?
Exclusive: दिल्ली में धमाका करने से पहले आतंकी उमर ने बनाया सनसनीखेज वीडियो, अब आया सामने, जानें क्या बोला?
बॉलीवुड
Dhurandhar Cast Fees: धुरंधर के लिए रणवीर सिंह ने ली मोटी रकम, आर माधवन से ज्यादा चार्ज कर रहे संजय दत्त, जानें बाकी स्टार्स की फीस
धुरंधर के लिए रणवीर सिंह ने ली मोटी रकम, आर माधवन से ज्यादा चार्ज कर रहे संजय दत्त, जानें बाकी स्टार्स की फीस
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
Advertisement

वीडियोज

खाकी वर्दीवाले की Killer आशिकी !
Bihar Politics: गुस्से में लालू की बेटी Rohini...Tejashwi पर टूट पड़ी! | Lalu Yadav | Rabri Devi
Bihar Politics: घर में घमासान, तेजस्वी को कमान? | Nitish Kumar | Tejashwi-Rohini | Chitra Tripathi
Bihar Politics: Tejashwi Yadav-Rohini Acharya में यहां बिगड़ी बात! | Lalu Yadav | Tejpratap Yadav
Sandeep Chaudhary: 'INDIA' गठबंधन में बवाल...वजूद पर ही सवाल! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
दिल्ली के 4 कोर्ट परिसर और दो CRPF स्कूल को बम की धमकी, लाल किला ब्लास्ट के बाद से सनसनी
दिल्ली के 4 कोर्ट परिसर और दो CRPF स्कूल को बम की धमकी, लाल किला ब्लास्ट के बाद से सनसनी
इंडिया
Exclusive: दिल्ली में धमाका करने से पहले आतंकी उमर ने बनाया सनसनीखेज वीडियो, अब आया सामने, जानें क्या बोला?
Exclusive: दिल्ली में धमाका करने से पहले आतंकी उमर ने बनाया सनसनीखेज वीडियो, अब आया सामने, जानें क्या बोला?
बॉलीवुड
Dhurandhar Cast Fees: धुरंधर के लिए रणवीर सिंह ने ली मोटी रकम, आर माधवन से ज्यादा चार्ज कर रहे संजय दत्त, जानें बाकी स्टार्स की फीस
धुरंधर के लिए रणवीर सिंह ने ली मोटी रकम, आर माधवन से ज्यादा चार्ज कर रहे संजय दत्त, जानें बाकी स्टार्स की फीस
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
स्पोर्ट्स
Ranji Trophy 2025: रणजी ट्रॉफी में धमाका! कर्नाटक के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने खेली नाबाद 227 रन की ऐतिहासिक पारी, कर्नाटक ने मैच पर जमाया कब्जा
रणजी ट्रॉफी में धमाका! कर्नाटक के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने खेली नाबाद 227 रन की ऐतिहासिक पारी
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Morning sugar: सुबह-सुबह क्यों हाई हो जाता है ब्लड शुगर, यह कितना खतरनाक और क्या है इसे मैनेज करने का तरीका?
सुबह-सुबह क्यों हाई हो जाता है ब्लड शुगर, यह कितना खतरनाक और क्या है इसे मैनेज करने का तरीका?
यूटिलिटी
रातभर रूम हीटर चलाकर तो नहीं छोड़ देते आप, हो सकता है बड़ा नुकसान
रातभर रूम हीटर चलाकर तो नहीं छोड़ देते आप, हो सकता है बड़ा नुकसान
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
Embed widget