पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. पश्चिम बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमिशन (WBSSC) ने स्पेशल एजुकेशन टीचर के 2308 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. खास बात यह है कि यह भर्ती सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, राज्यभर के अभ्यर्थियों के लिए अवसर खुला है. इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट wbbpe.wb.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है. सबसे पहले, अभ्यर्थी का TET क्वालिफाइड होना जरूरी है. साथ ही, संबंधित क्षेत्र में D.El.Ed की डिग्री भी अनिवार्य रखी गई है. इसका मतलब यह है कि जिन उम्मीदवारों ने पहले से शिक्षक प्रशिक्षण लिया है और टीईटी पास किया हुआ है, वे आसानी से आवेदन कर सकते हैं.

उम्र सीमा कितनी तय की गई है?

WBSSC ने इस भर्ती के लिए उम्र सीमा भी तय की है. आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की उम्र कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 40 साल होनी चाहिए. हालांकि, सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को ऊपरी उम्र सीमा में छूट दी जाएगी, जिससे SC, ST, OBC और अन्य आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा.

सैलरी

इस भर्ती में चयनित होने वाले उम्मीदवारों को 28,000 रुपये प्रतिमाह की सैलरी दी जाएगी. स्पेशल एजुकेशन टीचर के पद के हिसाब से यह एक अच्छा वेतन पैकेज है. इसके अलावा, सरकारी नौकरी होने के कारण नौकरी की स्थिरता, अन्य भत्ते और सुविधाएं भी समय-समय पर मिलती रहेंगी.

फीस कितनी देनी होगी?

आवेदन शुल्क कैटेगरी के अनुसार तय किया गया है. जनरल उम्मीदवारों के लिए शुल्क 600 रुपये है. OBC उम्मीदवारों के लिए शुल्क 500 रुपये है. SC, ST, EWS, PwD उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं है.

कैसे होगा चयन?

चयन प्रक्रिया दो चरणों में होगी. सबसे पहले, उम्मीदवारों के TET स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी. इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को क्लासरूम टीचिंग डेमो और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. इन दोनों स्टेप्स में सफल होने पर ही उम्मीदवार का अंतिम चयन किया जाएगा.

फॉर्म कैसे भरें?

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट wbbpe.wb.gov.in पर जाएं. WBSSC Teachers Recruitment वाले लिंक पर क्लिक करें. अब रजिस्ट्रेशन करें और मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें. आवश्यक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें. अपनी कैटेगरी के अनुसार फीस जमा करें. फॉर्म सब्मिट करने के बाद उसका PDF सेव करें और एक प्रिंट निकालकर रख लें.

यह भी पढ़ें - नाबार्ड फाइनेंसियल सर्विसेज में नौकरी का सुनहरा मौका, 12वीं पास युवा भी कर सकते हैं आवेदन

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI