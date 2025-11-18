हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाइन कॉलेजों से कर सकते हैं फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई, जानें कहां-कहां मिलता है नौकरी का मौका?

इन कॉलेजों से कर सकते हैं फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई, जानें कहां-कहां मिलता है नौकरी का मौका?

फॉरेंसिक साइंस एक ऐसा करियर बनकर उभर रहा है जहां साइंस, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टिगेशन मिलकर अपराधों को सुलझाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 18 Nov 2025 04:13 PM (IST)
अगर आप क्राइम थ्रिलर फिल्में या ओटीटी पर आने वाली मिस्ट्री वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा कि एक बाल, फिंगरप्रिंट, मोबाइल मैसेज या किसी कपड़े पर लगी धूल तक किसी केस में सबसे बड़ा सुराग बन जाती है. इन छोटे-छोटे सुरागों को पहचानने, इकट्ठा करने और सही तरीके से पढ़ने का काम जिन लोगों का होता है, वे होते हैं फॉरेंसिक साइंस से जुड़े एक्सपर्ट.

फॉरेंसिक साइंस ऐसा फील्ड है जो साइंस, टेक्नोलॉजी और लॉजिक इन तीनों के मजबूत आधार पर खड़ा है. आज हम इसी तेजी से बढ़ते करियर और इसके अंदर नौकरी के बड़े मौकों पर बात करेंगे.

फॉरेंसिक साइंस में करियर की बढ़ती जरूरत

भारत में क्राइम इन्वेस्टिगेशन के नियम काफी बदल रहे हैं. नए BNS कानून के तहत गंभीर अपराधों में अब फॉरेंसिक सबूत इकट्ठा करना आवश्यक कर दिया गया है. इस बदलाव के बाद देश में फॉरेंसिक एक्सपर्ट की डिमांड लगातार बढ़ रही है. अपराध बढ़ेंगे, तो जांच भी मजबूत करनी होगी, और यही काम फॉरेंसिक साइंटिस्ट करते हैं. ये एक्सपर्ट क्राइम सीन से मिले सबूतों का वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करते हैं और रिपोर्ट तैयार करते हैं, जो पुलिस, जांच एजेंसियों और कोर्ट के लिए बेहद जरूरी होती है.

फॉरेंसिक एक्सपर्ट कहां-कहां काम कर सकते हैं?

फॉरेंसिक साइंस कहां पढ़ी जा सकती है?

  • नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (NFSU)
  • इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, मुंबई
  • बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU)
  • उस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद
  • NFSU के देशभर में कई कैंपस हैं और इनके लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है.

फॉरेंसिक साइंस में कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं?

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 18 Nov 2025 04:13 PM (IST)
Education Forensic Science Colleges In India
