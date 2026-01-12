Punjab: PSEB 2026 प्रैक्टिकल परीक्षाओं का शेड्यूल जारी, जारी हुए ये दिशानिर्देश, जानें डिटेल्स

Punjab News: पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) ने फरवरी/मार्च 2026 में होने वाली सालाना परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिकल परीक्षा शेड्यूल और विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं. बोर्ड से जारी पत्र के अनुसार, 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाएं 2 से 12 फरवरी तक होंगी.

परीक्षा के छोटे वीडियो क्लिप रखे जाएंगे सुरक्षित

इन परीक्षाओं में नियमित छात्रों के साथ-साथ ओपन स्कूल, कंपार्टमेंट, री-अपीयर और अतिरिक्त विषय के उम्मीदवार शामिल होंगे. इस साल, बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है: 2025-26 शैक्षणिक वर्ष से, 12वीं कक्षा के लिए कंप्यूटर साइंस की प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी बाहरी परीक्षकों द्वारा ली जाएंगी. ये परीक्षाएं छात्रों के स्व-केंद्रों पर ली जाएंगी, और प्रश्न पत्र एक ऑनलाइन लिंक के माध्यम से भेजे जाएंगे. इस दौरान, 10वीं कक्षा के लिए कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल परीक्षा स्कूल स्तर पर ली जाएगी, और परीक्षकों को परीक्षा के छोटे वीडियो क्लिप सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें बोर्ड को भेजा जा सके.

इन विषयों के लिए बाहरी परीक्षक नियुक्त किए जाएंगे

बोर्ड 12वीं कक्षा के कोर विषयों जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, लेखा-2, ई-बिजनेस के बुनियादी सिद्धांत, गृह विज्ञान, और कंप्यूटर अनुप्रयोगों के लिए बाहरी परीक्षक नियुक्त करेगा. जिला शिक्षा अधिकारी सरकारी और निजी स्कूलों के कंप्यूटर लेक्चरर/शिक्षकों की ड्यूटी को दूसरे स्कूलों से बदलेंगे. बाकी विषयों के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाएं स्कूल स्तर पर संबंधित विषय शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए प्रश्न पत्रों का उपयोग करके आयोजित की जाएंगी. बोर्ड ने पंजाब राज्य भर के समूह जिला शिक्षा अधिकारियों (स), समूह जिला प्रबंधकों (क्षेत्रीय कार्यालयों) और समूह स्कूल प्रमुखों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

