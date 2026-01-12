Punjab News: पंजाब में गोलीबारी की वारदातें लगातार जारी हैं. अब अपराध इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं. इस बीच बरनाला से हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है. बरनाला में यूनिवर्सिटी कॉलेज के पास संधू पट्टी इलाके में कुछ हमलावरों ने एक विधवा महिला पुलिस मुलाज़िम के घर में घुसकर उसके सोए हुए बेटे पर गोलियां बरसा दीं.

हैरानी की बात यह है कि जब ज़ख्मी लड़के का चाचा उसे अस्पताल ले जा रहा था तो हमलावरों ने उस पर भी चला दीं. इस दौरान दो और लोग भी गोलियां लगने से ज़ख्मी हुए हैं.

वारदात को इस तरह दिया अंजाम

सरकारी अस्पताल में रोते हुए पीड़ित मां सरबजीत कौर ने बताया कि वह पंजाब पुलिस में होमगार्ड मुलाज़िम है. उसने बताया कि बीती रात जब वह अपने घर में सो रही थी तो तीन नौजवान उसके घर का बाहरी गेट तोड़कर अंदर घुसे और कमरे में सोए हुए उसके बेटे पर गोलियां बरसा दीं. इस दौरान उसका 22 साल का बेटा आकाशदीप गंभीर रूप से ज़ख्मी हो गया. जब आकाशदीप का चाचा उसे अस्पताल ले जाने लगा तो बदमाशों ने रास्ते में उन दोनों को घेर लिया और फिर फायरिंग कर दी. उस दौरान आकाशदीप के चाचा मक्खन सिंह के हाथ में 2 गोलियां लगीं और वह भी ज़ख्मी हो गया.

शिकायत दर्ज करवाने के बाद नहीं निकला हल

सरबजीत कौर ने बताया कि उन्हें पहले भी धमकियां मिल रही थीं, जिसकी शिकायत उन्होंने कई बार पुलिस को की थी, लेकिन कोई हल न निकलने के कारण यह नुकसान हुआ है. उन्होंने हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है. घर के कमरे में बेड से और गली में से जिंदा कारतूस मिले हैं. इसके साथ ही पास खड़े नौजवान अरविंद कुमार नाम के नौजवान को भी गोलियां लगी हैं. आकाशदीप और अरविंद कुमार की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बठिंडा के एम्स अस्पताल में रेफर किया गया है.

इस संबंध में बातचीत करते हुए एस. एच. ओ. चरणजीत सिंह ने बताया कि झगड़े के कारण दूसरी तरफ ने घर में घुसकर गोलियां चलाईं, जिसमें आकाशदीप सिंह और उसका चाचा मक्खन सिंह गंभीर रूप से ज़ख्मी हो गए. एक और घटना में अरविंद कुमार को भी गोलियां लगी हैं. पुलिस मामले की पूरी जांच के लिए अलग-अलग टीमें बनाकर मुल्ज़िमों की तलाश कर रही है.