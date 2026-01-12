Punjab School Holidays: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का कहर जारी है, जिसका सबसे ज्यादा असर स्कूली बच्चों पर पड़ रहा है. दिल्ली-एनसीआर, पंजाब सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है. अब पंजाब के माता-पिता भी अपने बच्चों को ठंड में स्कूल भेजने के चिंतित हैं. पंजाब का तापमान भी एक डिग्री सेल्सियस को छू चुका है. घने कोहरे और कोहरे के कारण रोजाना एक्सीडेंट की खबर भी सामने आ रही है, इसके अलावा ठंड लगने का अलग डर बना रहता है, जिसके कारण पहले ही दो बार पहले ही छुट्टियों में वृद्धि की जा चुकी है.

निजी स्कूल 13 जनवरी तक बंद रहेंगे

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आदेशानुसार राज्य भर के सभी सरकारी और निजी स्कूल 13 जनवरी तक बंद रहेंगे. इस सिलसिले में 13 जनवरी को भी स्कूलों में छुट्टी रहेगी. जानकारी के मुताबिक, इस समय स्कूल 14 जनवरी से पहले की तरह ही खुलने की संभावना है, लेकिन लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड को ध्यान में रखते हुए क्लास 8 तक के विद्यार्थियों की छुट्टियां और बढ़ाई जा सकती हैं.

शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बच्चों का स्वास्थ्य और सुरक्षा सबसे पहले है, इसलिए हर आवश्यक फैसला मौसम की स्थिति के मुताबिक लिया जाएगा. इस दौरान शिक्षकों और विद्यार्थियों को घर में रहने और बाहर जाने से बचने की सलाह दी गई है.

आधिकारिक बयान पर ही भरोसा करें

सूत्रों के मुताबिक, छुट्टियां और 2 से 3 दिन बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है. हालांकि, इस संबंध में अभी तक कोई सरकारी आदेश जारी नहीं किया गया. राज्य प्रशासन और शिक्षा विभाग ने माता-पिता और विद्यार्थियों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक नोटिफिकेशन पर ही विश्वास करें.

इस दौरान किसी भी अफवाह या अपुष्ट जानकारी पर ध्यान न दें, क्योंकि छुट्टियों में किसी भी तरह के बदलाव केवल आधिकारिक आदेश के जारी होने के बाद ही लागू होंगे. यह फैसला विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया जा रहा है, खासकर कड़ाके की ठंड के चलते.