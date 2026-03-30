अमेठी के 10 होनहारों ने PCS 2024 में मारी बाजी, आयुष पांडे ने बनाई टॉप 10 में जगह

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







PCS 2024 के नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि छोटे शहरों के युवा भी बड़े सपने सच कर सकते हैं.अमेठी जिले के 10 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल कर पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ा दी है. इनमें देहरा गांव के आयुष पांडे का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, जिन्होंने टॉप-10 में जगह बनाई है.

अमेठी ने फिर दिखाया टैलेंट

इस बार PCS परीक्षा में अमेठी जिले के कुल 10 युवाओं का चयन हुआ है. इस उपलब्धि ने जिले को गर्व से भर दिया है और हर तरफ इन सफल उम्मीदवारों की चर्चा हो रही है.

आयुष पांडे बने जिले की शान

देहरा गांव के रहने वाले आयुष पांडे ने राज्य में 10वीं रैंक हासिल कर SDM पद के लिए चयन पाया है.उनकी इस सफलता ने उन्हें जिले का स्टार बना दिया है और युवा उन्हें अपनी प्रेरणा मान रहे हैं.

अन्य सफल उम्मीदवार



अमेठी के अन्य अभ्यर्थियों ने भी अलग-अलग महत्वपूर्ण पदों पर चयन पाकर जिले का नाम रोशन किया है.

संघर्ष की मिसाल आयुष की कहानी

आयुष पांडे की सफलता आसान नहीं रही. साल 2010 में उनके पिता का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था, जिसके बाद उनकी मां ने परिवार की जिम्मेदारी संभाली. उनकी मां प्रयागराज के सरकारी इंटर कॉलेज में शिक्षिका हैं.आयुष ने अपनी पढ़ाई प्रतापगढ़ और प्रयागराज से पूरी की और बीटेक करने के बाद लगातार मेहनत करते हुए अपने पहले ही प्रयास में PCS परीक्षा पास कर ली.



जश्न में डूबा अमेठी

जैसे ही रिजल्ट सामने आया, पूरे जिले में खुशी की लहर दौड़ गई. गांव-गांव में मिठाइयां बांटी गईं और लोगों ने इस सफलता को गर्व का पल बताया.आयुष पांडे के 2 अप्रैल को गांव पहुंचने पर भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं.



अधिकारियों ने दी शुभकामनाएं

जिले के प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने सभी सफल उम्मीदवारों को बधाई दी है. उनका कहना है कि यह सफलता मेहनत, लगन और अनुशासन का परिणाम है, जो आने वाले समय में और युवाओं को प्रेरित करेगी.





यह भी पढ़ें - UP PCS 2024: मेहनत की मिसाल बना अम्बेडकर नगर, PCS में युवाओं ने गाड़े सफलता के झंडे

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI