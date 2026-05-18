अब आरटीआई के दायरे में नहीं बीसीसीआई, सीआईसी ने पलट दिया अपना 2018 का फैसला

CIC Overturns Decision on BCCI: केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने सोमवार को स्पष्ट किया कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ नहीं है. आयोग ने कहा कि BCCI न तो सरकार के स्वामित्व में है, न ही उसके नियंत्रण में है. साथ ही, न ही उसे सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता मिलती है.

RBI एक्ट दायरे में नहीं BCCI

इसी के साथ सूचना आयोग ने उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें ये जानकारी मांगी गई थी कि BCCI किन प्रावधानों और अधिकारों के तहत भारत का प्रतिनिधित्व करता है और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों का चयन करता है.

CIC ने अपने फैसले में कहा कि BCCI एक निजी, स्वायत्त संस्था है, जो ‘तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम’ के तहत पंजीकृत है. इसका गठन न तो संविधान, न संसद और न ही किसी राज्य विधानमंडल द्वारा किया गया है, और न ही यह किसी सरकारी अधिसूचना से बनी बॉडी है.

सीआईसी ने बदला फैसला

सूचना आयुक्त पी. आर. रमेश ने आदेश में कहा कि RTI एक्ट की धारा 2(एच) के तहत BCCI को ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, इसलिए इस मामले में आरटीआई एक्ट के प्रावधान उस पर लागू नहीं होते.

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