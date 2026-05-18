CUET UG 2026 में उपस्थित नहीं होने वाले छात्रों के लिए सबसे पहला और आसान ऑप्शन उन यूनिवर्सिटीज में आवेदन करना है, जो CUET स्कोर के आधार पर एडमिशन नहीं देते है. ऐसे कई प्राइवेट, डीनड और स्टेट यूनिवर्सिटी हैं जो अपनी एडमिशन परीक्षाएं आयोजित करते हैं या सीधे योग्यता के आधार पर छात्रों को एडमिशन देते हैं. जैसे Shiv Nadar University में SNUSAT परीक्षा, Karnavati University में KUAT परीक्षा और GITAM University में GAT परीक्षा आयोजित होती हैं. छात्रों को सलाह दी जाती है कि इन यूनिवर्सिटीज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन डेट्स, योग्यता, फीस स्ट्रक्चर और एडमिशन प्रक्रिया की जानकारी जरूर देखें.