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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाCUET UG 2026 Admission: सीयूईटी यूजी मिस हो गया तो अब कैसे पा सकते हैं एडमिशन? देखें टॉप ऑप्शन और बेहतरीन बैकअप प्लान्स

CUET UG 2026 Admission: सीयूईटी यूजी मिस हो गया तो अब कैसे पा सकते हैं एडमिशन? देखें टॉप ऑप्शन और बेहतरीन बैकअप प्लान्स

CUET UG 2026 Admission : हर साल बहुत से छात्र इस परीक्षा के लिए रजिस्टर जरूर करते हैं, लेकिन सभी उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाते हैं. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं.

By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 18 May 2026 08:21 AM (IST)
CUET UG 2026 Admission : हर साल बहुत से छात्र इस परीक्षा के लिए रजिस्टर जरूर करते हैं, लेकिन सभी उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाते हैं. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं.

CUET UG 2026 भारत के 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में अंडर ग्रेजुएट और इंटीग्रेटेड कोर्सेस में एडमिशन के लिए आयोजित किया जा रहा है. हर साल बहुत से छात्र इस परीक्षा के लिए रजिस्टर जरूर करते हैं, लेकिन सभी उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाते हैं. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे व्यक्तिगत परिस्थितियां, अन्य प्रवेश परीक्षाओं का समय मेल खा जाना, किसी अन्य कॉलेज में एडमिशन पक्का होना, या परीक्षा केंद्र तक लंबा सफर. अगर आपने CUET UG 2026 मिस कर दिया है, तो परेशानी की कोई जरूरत नहीं है. भारत में अभी भी कई यूनिवर्सिटीज और कॉलेज हैं जो अलग-अलग माध्यमों से एडमिशन दे रहे हैं. तो आइए जानते हैं CUET UG 2026 मिस करने के बाद भी आप किस तरह एडमिशन पा सकते हैं और कौन-कौन से ऑप्शन आपके लिए हैं.

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CUET UG 2026 में उपस्थित नहीं होने वाले छात्रों के लिए सबसे पहला और आसान ऑप्शन उन यूनिवर्सिटीज में आवेदन करना है, जो CUET स्कोर के आधार पर एडमिशन नहीं देते है. ऐसे कई प्राइवेट, डीनड और स्टेट यूनिवर्सिटी हैं जो अपनी एडमिशन परीक्षाएं आयोजित करते हैं या सीधे योग्यता के आधार पर छात्रों को एडमिशन देते हैं. जैसे Shiv Nadar University में SNUSAT परीक्षा, Karnavati University में KUAT परीक्षा और GITAM University में GAT परीक्षा आयोजित होती हैं. छात्रों को सलाह दी जाती है कि इन यूनिवर्सिटीज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन डेट्स, योग्यता, फीस स्ट्रक्चर और एडमिशन प्रक्रिया की जानकारी जरूर देखें.
CUET UG 2026 में उपस्थित नहीं होने वाले छात्रों के लिए सबसे पहला और आसान ऑप्शन उन यूनिवर्सिटीज में आवेदन करना है, जो CUET स्कोर के आधार पर एडमिशन नहीं देते है. ऐसे कई प्राइवेट, डीनड और स्टेट यूनिवर्सिटी हैं जो अपनी एडमिशन परीक्षाएं आयोजित करते हैं या सीधे योग्यता के आधार पर छात्रों को एडमिशन देते हैं. जैसे Shiv Nadar University में SNUSAT परीक्षा, Karnavati University में KUAT परीक्षा और GITAM University में GAT परीक्षा आयोजित होती हैं. छात्रों को सलाह दी जाती है कि इन यूनिवर्सिटीज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन डेट्स, योग्यता, फीस स्ट्रक्चर और एडमिशन प्रक्रिया की जानकारी जरूर देखें.
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CUET UG 2026 मिस करने के बाद छात्रों के लिए मेरिट आधारित एडमिशन के ऑप्शन अभी भी खुले हैं. कई यूनिवर्सिटी और संस्थान छात्रों को उनके Class 12 के बोर्ड परीक्षा अंक के आधार पर एडमिशन देते हैं. School of Open Learning, University of Delhi और Indira Gandhi National Open University (IGNOU) ऐसे प्रमुख संस्थान हैं, जो बोर्ड मार्क्स पर एडमिशन देते हैं. इन संस्थानों में आम तौर पर बोर्ड रिजल्ट जारी होने के बाद एडमिशन नोटिफिकेशन जारी होते हैं. एडमिशन के लिए छात्र अपने Class 10 और Class 12 के मार्कशीट, पहचान पत्र, फोटो और श्रेणी प्रमाण पत्र तैयार रखें.
CUET UG 2026 मिस करने के बाद छात्रों के लिए मेरिट आधारित एडमिशन के ऑप्शन अभी भी खुले हैं. कई यूनिवर्सिटी और संस्थान छात्रों को उनके Class 12 के बोर्ड परीक्षा अंक के आधार पर एडमिशन देते हैं. School of Open Learning, University of Delhi और Indira Gandhi National Open University (IGNOU) ऐसे प्रमुख संस्थान हैं, जो बोर्ड मार्क्स पर एडमिशन देते हैं. इन संस्थानों में आम तौर पर बोर्ड रिजल्ट जारी होने के बाद एडमिशन नोटिफिकेशन जारी होते हैं. एडमिशन के लिए छात्र अपने Class 10 और Class 12 के मार्कशीट, पहचान पत्र, फोटो और श्रेणी प्रमाण पत्र तैयार रखें.
Published at : 18 May 2026 08:20 AM (IST)
Tags :
CUET UG 2026 CUET UG 2026 Miss CUET UG Admission CUET Backup Plan

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