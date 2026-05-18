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CUET UG 2026 Admission: सीयूईटी यूजी मिस हो गया तो अब कैसे पा सकते हैं एडमिशन? देखें टॉप ऑप्शन और बेहतरीन बैकअप प्लान्स
CUET UG 2026 Admission : हर साल बहुत से छात्र इस परीक्षा के लिए रजिस्टर जरूर करते हैं, लेकिन सभी उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाते हैं. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं.
CUET UG 2026 भारत के 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में अंडर ग्रेजुएट और इंटीग्रेटेड कोर्सेस में एडमिशन के लिए आयोजित किया जा रहा है. हर साल बहुत से छात्र इस परीक्षा के लिए रजिस्टर जरूर करते हैं, लेकिन सभी उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाते हैं. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे व्यक्तिगत परिस्थितियां, अन्य प्रवेश परीक्षाओं का समय मेल खा जाना, किसी अन्य कॉलेज में एडमिशन पक्का होना, या परीक्षा केंद्र तक लंबा सफर. अगर आपने CUET UG 2026 मिस कर दिया है, तो परेशानी की कोई जरूरत नहीं है. भारत में अभी भी कई यूनिवर्सिटीज और कॉलेज हैं जो अलग-अलग माध्यमों से एडमिशन दे रहे हैं. तो आइए जानते हैं CUET UG 2026 मिस करने के बाद भी आप किस तरह एडमिशन पा सकते हैं और कौन-कौन से ऑप्शन आपके लिए हैं.
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Published at : 18 May 2026 08:20 AM (IST)
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