आज के दौर में करियर को आगे बढ़ाने के लिए केवल नौकरी का अनुभव ही काफी नहीं माना जाता. प्रोफेशनल दुनिया में तेजी से बदलती जरूरतों के बीच मैनेजमेंट की समझ, लीडरशिप स्किल और बिजनेस से जुड़े फैसले लेने की क्षमता भी महत्वपूर्ण हो गई है. यही वजह है कि नौकरी करने वाले कई युवा और अनुभवी प्रोफेशनल्स अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं.

हालांकि फुल टाइम MBA के लिए नौकरी छोड़ना हर किसी के लिए संभव नहीं होता. ऐसे लोगों के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) लखनऊ ने एक खास अवसर दिया है. संस्थान ने वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स के लिए MBA प्रोग्राम में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की है.

IIM लखनऊ का MBA प्रोग्राम

IIM लखनऊ अपने नोएडा कैंपस में Post Graduate Programme in Management for Working Executives (PGPWE) संचालित करता है. यह दो साल का MBA प्रोग्राम है, जिसे खासतौर पर नौकरी करने वाले प्रोफेशनल्स, एग्जीक्यूटिव्स और उद्यमियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उम्मीदवार अपनी नौकरी या बिजनेस जारी रखते हुए मैनेजमेंट की पढ़ाई कर सकते हैं. इसमें फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, ऑपरेशन मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जैसे विषयों की जानकारी दी जाती है. इस प्रोग्राम का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि उम्मीदवारों को व्यावसायिक परिस्थितियों को समझने, टीम का नेतृत्व करने और बड़े स्तर पर निर्णय लेने के लिए तैयार करना भी है. कोर्स पूरा करने पर उम्मीदवारों को IIM लखनऊ की MBA डिग्री मिलती है.

यह उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन

इस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए संस्थान ने कुछ शैक्षणिक और अनुभव संबंधी शर्तें निर्धारित की हैं. उम्मीदवार के पास किसी भी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. ग्रेजुएशन में कम से कम 50 परसेंट अंक या बराबर CGPA होना जरूरी है. वहीं उम्मीदवार के पास ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद कम से कम तीन साल का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए. 31 मार्च 2027 तक उम्मीदवार के पास निर्धारित कार्य अनुभव पूरा होना चाहिए.

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CAT के अलावा इन परीक्षाओं से भी मिलेगा मौका

IIM लखनऊ के इस प्रोग्राम में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के पास एक से अधिक विकल्प हैं. उम्मीदवार GMAT, GRE, CAT या GATE स्कोर के आधार पर भी आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा जिन उम्मीदवारों के पास इन परीक्षाओं का वैध स्कोर नहीं है, वे संस्थान की ओर से आयोजित PGPWE एंट्रेंस एग्जाम में शामिल हो सकते हैं. आधिकारिक आवेदन जानकारी के अनुसार यह परीक्षा दिसंबर 2026 में IIM लखनऊ के नोएडा कैंपस में आयोजित की जाएगी.

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

इस MBA प्रोग्राम के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 1,000 रुपये की नॉन-रिफंडेबल फीस जमा करनी होगी. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है. सबसे पहले IIM लखनऊ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाए. वेबसाइट पर PGPWE (MBA for Working Executives) के एडमिशन सेक्शन को खोलें. आवेदन फॉर्म में मांगी गई व्यक्तिगत, शैक्षणिक और कार्य अनुभव से जुड़ी जानकारी भरें. अपनी फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षणिक प्रमाणपत्र और वर्क एक्सपीरियंस से जुड़े दस्तावेज अपलोड करें. निर्धारित प्रवेश परीक्षा का स्कोरकार्ड भी अपलोड करें.

इसके बाद 1,000 रुपये की आवेदन फीस ऑनलाइन जमा करें. फॉर्म सबमिट करने से पहले भरी गई सभी जानकारियों को अच्छी तरह जांच लें. IIM लखनऊ ने इस प्रोग्राम के लिए आवेदन दो चरणों में स्वीकार करने की व्यवस्था की है. पहले चरण की आवेदन प्रक्रिया 15 अक्टूबर 2026 को समाप्त हो चुकी है. वहीं दूसरे चरण के लिए उम्मीदवार 31 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.

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