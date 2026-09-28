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हिंदी न्यूज़शिक्षाCBSE क्लास 6 के बच्चों को राहत, फिलहाल लागू नहीं होगी 'थ्री लैंग्वेज पॉलिसी'

CBSE क्लास 6 के बच्चों को राहत, फिलहाल लागू नहीं होगी 'थ्री लैंग्वेज पॉलिसी'

CBSE की तीन भाषा नीति की व्यवस्था 2027-28 के सत्र से लागू होगी. सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को 1 अप्रैल 2027 से लागू किया जाए.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 28 Sep 2026 04:02 PM (IST)
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CBSE के 'थ्री लैंग्वेज फॉर्मूले' से कक्षा 6 के बच्चों को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कक्षा 6 में तीसरी भाषा की अनिवार्यता को हटा दिया है, साथ ही कहा है कि कक्षा 6 के बच्चों को वही छूट मिलेगी, जो कक्षा 7 के बच्चों को मिली हुई है. सुप्रीम अदालत के इस आदेश से साफ हो गया है कि कक्षा 6 के बच्चों का मूल्यांकन भी स्कूल स्तर पर ही होगा. 

इसके साथ ही अदालत ने 'थ्री लैंग्वेज फॉर्मूले' को नए शैक्षिक सत्र 2027-28 से लागू करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि CBSE की थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को  1 अप्रैल 2027 से ही लागू किया जाएगा. 

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1 अप्रैल 2027 से लागू होगा फार्मूला

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में मामले की हुई सुनवाई में अदालत ने सरकार को सुझाव दिया था कि वह इस व्यवस्था को अगले साल से लागू करने पर विचार करे. इसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि लगभग 99 प्रतिशत स्कूलों में तीसरी भाषा की पढ़ाई की व्यवस्था हो गई है. इसके बावजूद अदालत ने इस पॉलिसी को मौजूद सत्र में लागू करने से रोक लगा दी है, साथ ही कहा है कि 2 भाषा नीति को 1 अप्रैल 2027 से लागू किया जाए. 

दो भारतीय भाषओं के साथ पढ़नी होगी विदेशी लैंग्वेज 

कोर्ट के आदेश के बाद साफ हो गया है कि जो बच्चे अगले साल क्लास 6 में जाएंगे, उन्हें 2 भारतीय भाषा और 1 विदेशी भाषा पढ़नी होगी. अंग्रेजी को विदेशी भाषा की श्रेणी में रखा गया है. वहीं, फिलहाल कक्षा 7 और 8 में पढ़ रहे छात्रों को मिली छूट की जानकारी देते हुए CBSE ने बताया था कि यह बच्चे अगर पहले से दो गैर-भारतीय भाषाएं, जैसे अंग्रेजी और फ्रेंच, पढ़ रहे हैं तो वह इसे जारी रखते हुए एक भारतीय भाषा को तीसरी भाषा यानी R3 के रूप में ले सकते हैं. मौजूदा कक्षा 7 से 10 के लिए R3 की कोई CBSE बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और इसका आकलन स्कूल स्तर पर होगा. कोर्ट के आदेश के बाद अब यही व्यवस्था कक्षा 6 के बच्चों के लिए भी लागू हो गई है.

छात्रों को मिलेगा दोबारा मौका

CBSE ने अपने हलफनामे में यह भी बताया है कि कक्षा 9 में R3 के आंतरिक मूल्यांकन में जो छात्र सफल नहीं होंगे, उन्हें भी कक्षा 10 में प्रमोट किया जाएगा. इन छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन में R3 में पास होने का दोबारा मौका दिया जाएगा. कक्षा 10 में की बोर्ड परीक्षा में पास होने के लिए स्कूल से मिले R3 पास सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी होगा.

यह भी पढ़ें: रेलवे में ग्रेजुएट युवाओं के लिए 3477 पद, NTPC भर्ती का मौका

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About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 28 Sep 2026 03:29 PM (IST)
Tags :
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