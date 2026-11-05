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हिंदी न्यूज़शिक्षाJEE Main 2027: जेईई मेन में NRI छात्रों को राहत, अब पासपोर्ट से भी कर सकते हैं आवेदन

JEE Main 2027: जेईई मेन में NRI छात्रों को राहत, अब पासपोर्ट से भी कर सकते हैं आवेदन

NTA ने विदेश में रहने वाले छात्रों को एक बड़ी राहत दी है. जिन NRI उम्मीदवारों के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वह अपने पासपोर्ट का इस्तेमाल करके आवेदन पूरा कर सकते हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 05 Nov 2026 08:36 AM (IST)
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इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2027 के जनवरी सत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है. इस बीच एनटीए ने विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के छात्रों और दूसरे उम्मीदवारों को एक बड़ी राहत दी है. जिन एनआरआई या दूसरे उम्मीदवारों के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वह अपने पासपोर्ट का इस्तेमाल पहचान प्रमाण के रूप में करके आवेदन पूरा कर सकते हैं. सोशल मीडिया पर एक एनआरआई स्टूडेंट की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में एनटीए ने स्पष्ट किया है कि अब आप आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए पासपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं. एजेंसी के इस कदम से पहचान डॉक्यूमेंट की कमी के कारण रजिस्ट्रेशन में दिक्कतों का सामना कर रहे विदेशी और भारतीय उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है. 

मेरी पहचान और री-केवाईसी अनिवार्य 

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एनटीए की ओर से जारी आधिकारिक निर्देश के अनुसार जेईई मेन 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए मेरी पहचान पोर्टल के जरिए लॉगिन करना अनिवार्य किया गया है. इसके तहत उम्मीदवार तीन मुख्य प्लेटफार्म और डिजिलॉकर, ई प्रमाण या जन परिचय में से किसी का चयन कर लॉगिन कर सकते हैं. एजेंसी ने छात्रों को डिजिलॉकर के माध्यम से री-केवाईसी पूरा करने की सलाह दी है. आवेदन पत्र में उम्मीदवारों का नाम और जन्मतिथि कक्षा 10वीं के प्रमाण पत्र में दर्ज विवरण से बिल्कुल मेल खानी चाहिए. 

गलतियों में सुधार के लिए नया आवेदन करने की छूट 

एनटीए ने एक दूसरे नोटिस में भी उम्मीदवारों को बड़ी सुविधा प्रदान की है. अगर किसी छात्र ने अपने पहले भरे गए फॉर्म में कोई गलती कर दी है या गलत जानकारी दर्ज कर दी है, तो वह एक नया फ्रेश आवेदन जमा कर सकता है. नया फाॅर्म जमा करने पर छात्र को एक नया एप्लीकेशन नंबर जारी किया जाएगा. हालांकि पहले से जमा की गई परीक्षा फीस न तो वापस की जाएगी और न ही नए फॉर्म में एडजस्ट होगी. जिन छात्रों को केवल मामूली सुधार करने हैं, उनके लिए 27 से 29 नवंबर 2026 तक करेक्शन विंडो की सुविधा उपलब्ध रहेगी. 

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जेईई मेन 2027 सेशन 1 की जरूरी तारीखें 

जेईई मेन 2027 सेशन 1 के लिए बिना लेट फीस नया आवेदन करने की अंतिम तारीख 22 नवंबर 2026 है.  वहीं लेट फीस के साथ आवेदन करने की आखिरी तारीख 23 से 26 नवंबर 2026 है. वहीं आवेदन में सुधार की अवधि 27 से 29 नवंबर 2026 है.  इसके अलावा परीक्षा 20 से 28 जनवरी 2027 तक तय की गई है. 

NRI आवेदकों के लिए विशेष सलाह 

एनटीए ने एनआरआई छात्रों को सलाह दी है कि वह आवेदन करते समय अपने पासपोर्ट पर दर्ज नाम और दूसरे डिटेल का मिलान 10वीं की मार्कशीट को ध्यान से देखें. ताकि परीक्षा के समय किसी प्रकार की गलती न हो. आवेदन प्रक्रिया या पासपोर्ट संबंधी किसी भी तकनीकी समस्या के समाधान के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं या एनटीए के हेल्पलाइन नंबर 011-40759000 / 011-69227700 पर कांटेक्ट कर सकते हैं.

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About the author कविता गाडरी

कविता एबीपी नेटवर्क नोएडा के साथ बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही है. वर्तमान में कविता का मुख्य फोकस शिक्षा, करियर और नौकरी से जुड़ी खबरों पर रहता है.

करीब 3.5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी कव‍िता एबीपी नेटवर्क से पहले राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी है. यहां  उन्होंने नेशनल एडिशन और अलग-अलग सप्लीमेंट्स के लिए काम किया. राजस्थान पत्रिका में करियर की उड़ान और सी न्यूज जैसे कॉलम वह कवर करती थी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का अनुभव दिया. वहीं पत्रकारिता के अलावा कविता की खास रुचि खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में है. राजस्थान पत्रिका में रहते हुए कविता ने मदर्स डे स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन में भी काम किया है.

पढ़ाई की बात करें तो कविता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.
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Published at : 05 Nov 2026 08:36 AM (IST)
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