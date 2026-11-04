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हिंदी न्यूज़शिक्षाIIT Kanpur: इंजीनियरिंग के बाद अब IIT में डॉक्टर भी बनेंगे छात्र, 2029 से शुरू होंगे एडमिशन

IIT Kanpur: इंजीनियरिंग के बाद अब IIT में डॉक्टर भी बनेंगे छात्र, 2029 से शुरू होंगे एडमिशन

IIT Kanpur: आईआईटी कानपुर देश का ऐसा पहला आईआईटी बनने जा रहा है, जहां इंजीनियरिंग के साथ-साथ मेडिकल की पढ़ाई यानी एमबीबीएस और पीएचडी प्रोग्राम की सुविधा भी मिलेगी.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 04 Nov 2026 08:47 AM (IST)
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IIT Kanpur: देश के प्रमुख तकनीकी संस्थानों में शुमार आईआईटी कानपुर अब इतिहास रचने जा रहा है. आईआईटी कानपुर देश का ऐसा पहला आईआईटी बनने जा रहा है, जहां इंजीनियरिंग के साथ-साथ मेडिकल की पढ़ाई यानी एमबीबीएस और पीएचडी प्रोग्राम की सुविधा भी मिलेगी. संस्थान के 67 वें स्थापना दिवस के अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल ने भविष्य की योजनाओं और उपलब्धियां की जानकारी शेयर की. उन्होंने बताया कि आईआईटी कानपुर कैंपस में 450 बेड का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल अप्रैल 2027 से चालू हो जाएगा. इसके बाद संस्थान में सत्र 2029 से एमबीबीएस और पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है. 

अप्रैल 2027 से शुरू होगा हॉस्पिटल 

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आईआईटी कानपुर के परिसर में गंगवाल स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के तहत बन रहा सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल लगभग बनकर तैयार हो चुका है. निदेशक के अनुसार इस वर्ष ज्यादा बारिश और निर्माण कंपनियों के बीच आपसी विवाद के कारण काम में थोड़ी देर हुई, लेकिन अब अप्रैल 2027 में इसका उद्घाटन कर मरीजों के लिए सेवाएं शुरू कर दी जाएगी. अस्पताल के चालू होने से कानपुर सहित आसपास के करीब 10 जिलों के मरीजों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े महानगरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. 

2029 से शुरू होंगे कोर्स 

वहीं आईआईटी कानपुर में क्लीनिकल कोर्स 2029 से शुरू होंगे. लेकिन खास बात यह है कि सत्र 2027 से ही आईआईटी कानपुर में चिकित्सा के नॉन क्लीनिकल क्षेत्र और मेडिकल इंजीनियरिंग से जुड़े एमटेक व पीएचडी प्रोग्राम शुरू कर दिए जाएंगे. 

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यूपी सरकार के डेटा सेंटर को साइबर सुरक्षा देगा IIT 

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के अलग-अलग विभागों के आंकड़ों को सुरक्षित रखने के लिए लखनऊ में एक आधुनिक डेटा सेंटर स्थापित कर रही है. इस सरकारी डेटा सेंटर की साइबर सुरक्षा का जिम्मा आईआईटी कानपुर को सौंपा गया है. प्रो. मणींद्र अग्रवाल ने बताया कि संस्थान ने एक एडवांस साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सिस्टम विकसित किया है, जो किसी भी प्रकार के साइबर हमलों से निपटने में सक्षम है. वहीं स्वदेशी तकनीक के जरिए लखनऊ डेटा सेंटर को सुरक्षा प्रदान की जाएगी. 

नोएडा और लखनऊ में स्थापित होंगे यू हब 

उत्तर प्रदेश में डीपटेक क्षेत्र के स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार यू हब स्थापित करने जा रही है. इसके तहत राज्य में दो केंद्र बनाए गए हैं. पहला सेंटर आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में होगा. वहीं दूसरा सेंटर आईआईआईटी लखनऊ में होगा. इन दोनों केंद्रों का उद्घाटन इसी महीने के अंत तक होने की संभावना है. इनका मुख्य उद्देश्य डीपटेक क्षेत्र में काम करने वाले नए स्टार्टअप्स को जरूरी सुविधाएं और इंसेंटिव उपलब्ध कराना है. 

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About the author कविता गाडरी

कविता एबीपी नेटवर्क नोएडा के साथ बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही है. वर्तमान में कविता का मुख्य फोकस शिक्षा, करियर और नौकरी से जुड़ी खबरों पर रहता है.

करीब 3.5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी कव‍िता एबीपी नेटवर्क से पहले राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी है. यहां  उन्होंने नेशनल एडिशन और अलग-अलग सप्लीमेंट्स के लिए काम किया. राजस्थान पत्रिका में करियर की उड़ान और सी न्यूज जैसे कॉलम वह कवर करती थी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का अनुभव दिया. वहीं पत्रकारिता के अलावा कविता की खास रुचि खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में है. राजस्थान पत्रिका में रहते हुए कविता ने मदर्स डे स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन में भी काम किया है.

पढ़ाई की बात करें तो कविता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.
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Published at : 04 Nov 2026 08:47 AM (IST)
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