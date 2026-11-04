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हिंदी न्यूज़शिक्षाQS Ranking 2027: IIT दिल्ली बना भारत का नंबर 1 संस्थान, IIT खड़गपुर की गिरी रैंकिंग

QS Ranking 2027: IIT दिल्ली बना भारत का नंबर 1 संस्थान, IIT खड़गपुर की गिरी रैंकिंग

इस बार भारत ने एशिया की यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अपने मौजूदगी की बढ़ाई है. लेकिन इसके बड़े इंस्टीट्यूट को रीजनल कंपीटीटर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना मुश्किल हो रहा है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 04 Nov 2026 10:02 AM (IST)
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वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 की लिस्ट जारी हो गई है. इस बार भारत ने एशिया की यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अपने मौजूदगी की बढ़ाई है. लेकिन इसके बड़े इंस्टीट्यूट को रीजनल कंपीटीटर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना मुश्किल हो रहा है. क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2027 में 325 भारतीय यूनिवर्सिटी शामिल है, जिसमें 34 नई यूनिवर्सिटी शामिल हुई है. जिससे भारत चीन के बाद इस रीजन का दूसरे दूसरा सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेशन वाला हायर एजुकेशन सिस्टम बन गया है. क्यूएस रिलीज के अनुसार इस रैंकिंग में 26 हायर एजुकेशन सिस्टम की 1722 यूनिवर्सिटी शामिल है. वहीं भारत के बढ़ते रिप्रेजेंटेशन के बावजूद इस बार जारी हुई लिस्ट में भारत के 6 टॉप रैंक वाले इंस्टीट्यूशन नीचे आ गए हैं. 

IIT दिल्ली बना टॉप इंस्टीट्यूशन 

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इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली देश के सबसे टॉप रैंक वाले संस्थान के तौर पर अपनी जगह बनाए हुए हैं. हालांकि यह एशिया में 59वें से 66वें नंबर पर आ गया है. वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु 79वें नंबर के साथ भारतीय इंस्टीट्यूट में दूसरे नंबर पर है. इसके बाद आईआईटी बॉम्बे 83वें नंबर पर है, वहीं आईआईटी मद्रास 85वें स्थान पर है. जबकि आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी कानपुर 90वें और 97वें स्थान पर है. पिछले एडिशन के मुकाबले   इन सभी 6 संस्थानों की रैंकिंग में गिरावट देखने को मिली है. वहीं इस लिस्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी भी एशिया के टॉप 100 से बाहर हो गई है और 95वें स्थान से गिरकर 106वें नंबर पर आ गई है. दूसरी और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की रैंक में सुधार देखने को मिला है.  चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 109वें से 104वें स्थान पर पहुंच गई जबकि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 187वें से 154वें स्थान पर पहुंच गई.

IIT की पिछली और इस साल की रैंक में बड़ा अंतर 

भारतीय संस्थान      QS एशिया 2027 रैंक               पिछला रैंक (2026)
IIT दिल्ली                      66                                         59
IISc बेंगलुरु                   79                                         64
IIT बॉम्बे                        83                                         71
IIT मद्रास                      85                                         70
IIT खड़गपुर                  90                                         77
IIT कानपुर                   97                                          77

क्यूएस एशिया रैंकिंग 2027 में भारत के टॉप 10 संस्थान 

इंडियन इंस्टीट्यूट             एशिया रैंक 

IIT दिल्ली                            66 
IISc बेंगलुरु                         79 
IIT बॉम्बे                              83 
IIT मद्रास                            85 
IIT खड़गपुर                        90 
IIT कानपुर                          97 
चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी              104 
दिल्ली यूनिवर्सिटी                106 
IIT गुवाहाटी                       120
IIT रुड़की                          124

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कौन सी यूनिवर्सिटी रही टॉप पर?

क्यूएस रैंकिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग लगातार दूसरे साल पहले स्थान पर रही. उसके बाद पेकिंग यूनिवर्सिटी है. शिंघुआ यूनिवर्सिटी नौवें से तीसरे स्थान पर आ गई, जिससे चीन के दो इंस्टीट्यूट टॉप 3 में शामिल हो गए. वहीं सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग और द चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग चौथे और पांचवें स्थान पर है. सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी छठे और आठवें स्थान पर आ गई है.

क्यों पीछे रह रही भारतीय यूनिवर्सिटी?

इस रैंकिंग में भारतीय यूनिवर्सिटी की इस गिरावट में एशिया में बढ़ते कंपटीशन को वजह माना जा रहा है. दरअसल इस बार की रैंकिंग में 195 नई यूनिवर्सिटीज शामिल हुई. साथ ही पहले से मौजूद कई यूनिवर्सिटी ने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया है. वहीं इस रैंकिंग में अकादमिक प्रतिष्ठा के मामले में 76 फीसदी और नियोक्ता प्रतिष्ठा के मामले में 83 फीसदी भारतीय यूनिवर्सिटी की स्थिति कमजोर हुई है.  ऐसे में अंतरराष्ट्रीय छात्रों और छात्र विनिमय से जुड़े संकट पर भी भारतीय इंस्टीट्यूट को नुकसान हुआ है.

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About the author कविता गाडरी

कविता एबीपी नेटवर्क नोएडा के साथ बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही है. वर्तमान में कविता का मुख्य फोकस शिक्षा, करियर और नौकरी से जुड़ी खबरों पर रहता है.

करीब 3.5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी कव‍िता एबीपी नेटवर्क से पहले राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी है. यहां  उन्होंने नेशनल एडिशन और अलग-अलग सप्लीमेंट्स के लिए काम किया. राजस्थान पत्रिका में करियर की उड़ान और सी न्यूज जैसे कॉलम वह कवर करती थी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का अनुभव दिया. वहीं पत्रकारिता के अलावा कविता की खास रुचि खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में है. राजस्थान पत्रिका में रहते हुए कविता ने मदर्स डे स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन में भी काम किया है.

पढ़ाई की बात करें तो कविता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.
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Published at : 04 Nov 2026 09:29 AM (IST)
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