अब बिना JEE एडवांस रैंक के भी IIT में दाखिला! IIT खड़गपुर ने शुरू की नई योजना? जान लीजिए काम की बात

अब बिना JEE एडवांस रैंक के भी IIT में दाखिला! IIT खड़गपुर ने शुरू की नई योजना? जान लीजिए काम की बात

योजना साल 2026 के शैक्षणिक सत्र से लागू हो सकती है. IIT खड़गपुर की सीनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और अब एक विशेष समिति इसके नियम और शर्तें तय कर रही है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 26 Oct 2025 08:11 PM (IST)
देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले का सपना अब सिर्फ JEE एडवांस तक सीमित नहीं रहेगा. IIT खड़गपुर ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब वे छात्र भी IIT में दाखिला पा सकेंगे जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन किया है या राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में मेडल जीते हैं. यह योजना साल 2026 के शैक्षणिक सत्र से लागू होगी. IIT खड़गपुर की सीनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और अब एक विशेष समिति इसके नियम और शर्तें तय कर रही है.

SEA और SCOPE स्कीम के तहत मिलेगा मौका

इस योजना के तहत दो स्कीम चलाई जाएंगी — SEA (Scholastic Excellence Admission) और SCOPE (Sports Excellence Admission). इन दोनों स्कीमों के तहत आवेदन करने वाले छात्रों को JEE एडवांस पास करने की जरूरत नहीं होगी. हालांकि, उन्हें 12वीं कक्षा पास करनी होगी और JEE के नियमों के मुताबिक उम्र सीमा का पालन भी करना होगा. इस कदम का मकसद है कि देश के होनहार छात्रों को, जो किसी खास क्षेत्र में बेहतरीन हैं, उन्हें भी IIT में पढ़ाई का मौका मिले ,भले ही उन्होंने JEE एडवांस परीक्षा न दी हो.

जल्द जारी हो सकती है गाइडलाइंस!

IIT खड़गपुर जल्द ही पूरी गाइडलाइन जारी करेगा जिसमें बताया जाएगा कि आवेदन कैसे करना है, चयन कैसे होगा और उपलब्ध सीटों का आवंटन किस तरह किया जाएगा. साथ ही यह भी बताया जाएगा कि ओलंपियाड या खेलों में मिले मेडल की जांच कैसे की जाएगी और JoSAA (जॉइंट सीट अलोकेशन अथॉरिटी) के साथ तालमेल कैसे रहेगा.

यह भी पढ़ें: RRB Recruitment: रेलवे में फिर निकली बंपर भर्ती, NTPC और JE के पदों पर शुरू होने वाले हैं आवेदन

अन्य IITs में भी लागू हो सकता है सिस्टम

अगर IIT खड़गपुर में यह व्यवस्था सफल रही, तो आने वाले समय में इसे IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT गांधीनगर और दूसरे IIT  संस्थानों में भी लागू किया जा सकता है. इससे देशभर के छात्रों को पढ़ाई के नए रास्ते मिलेंगे और JEE एडवांस पर निर्भरता कम होगी. यह कदम उन छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है जो ओलंपियाड, खेल या किसी अन्य प्रतिभा के जरिए देश का नाम रोशन करते हैं. अब IIT का दरवाजा सिर्फ़ पढ़ाई में नहीं, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए खुलने जा रहा है.

यह भी पढ़ें: UGC ने फर्जी यूनिवर्सिटीज पर कसा शिकंजा, कहीं आपका कॉलेज भी इस लिस्ट में शामिल तो नहीं

Published at : 26 Oct 2025 08:11 PM (IST)
Tags :
Education IIT-Kharagpur
