UGC ने फर्जी यूनिवर्सिटीज पर कसा शिकंजा, कहीं आपका कॉलेज भी इस लिस्ट में शामिल तो नहीं

हिंदी न्यूज़शिक्षाUGC ने फर्जी यूनिवर्सिटीज पर कसा शिकंजा, कहीं आपका कॉलेज भी इस लिस्ट में शामिल तो नहीं

हाल ही में UGC ने एक और फर्जी यूनिवर्सिटी के खिलाफ पब्लिक नोटिस जारी किया है. दिल्ली में मौजूद ये इंजीनियरिंग कॉलेज खुद को वैध बताकर स्टूडेंट्स का एडमिशन करवाता था.

By : दीपाली बिष्ट | Updated at : 26 Oct 2025 04:58 PM (IST)
Preferred Sources

आज के समय में शिक्षा बेहद जरूरी है. पढ़ा-लिखा इंसान इंडिपेंडेंट और बिना किसी की मदद के जीवन गुजार कर सकता है. इसके लिए स्टूडेंट्स अलग-अलग यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन लेते हैं. लेकिन कैसा हो अगर एक दिन आपको पता चले कि आपकी यूनिवर्सिटी फर्जी है?

हाल ही में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) ने एक बार फिर खुद को वैध बताने वाले एक अनरिकॉग्नाइज्ड इंजीनियरिंग कॉलेज पर शिकंजा कसा है. जांच में फर्जी पाई गए इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग को लेकर UGC ने पब्लिक नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स को अलर्ट किया है.

UGC ने पकड़े कई फर्जी कॉलेज 

इसके साथ-साथ UGC ने 22 फर्जी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को पकड़ा है और उनकी लिस्ट जारी की है, जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज के तौर पर कुछ चुनिंदा राज्यों में चल रही हैं. इनमें अधिकतर दिल्ली, यूपी समेत कुछ एजुकेशनल हब्स में पैसा बना रही हैं. इन 22 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में से 9 दिल्ली में मौजूद हैं, जो अपने आप में काफी ज्यादा है. ऐसे में दिल्ली के राजधानी होने के साथ-साथ इन इंस्टीट्यूट्स के ब्रांड प्रमोशन के तरीके में नेशनल, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल भी स्टूडेंट्स को इनके जाल में फंसाने का काम करता है. 

बड़े शहरों में है ज्यादा फर्जी शिक्षा संस्थान 

बड़े शहरों में फर्जी संस्थानों के होने के कई बड़े कारण हैं. इसमें सबसे पहला कारण है संख्या में गुमनामी यानी कि इंजीनियरिंग से लेकर मेडिकल तक आज इतने इंस्टीट्यूट्स हो गए हैं कि असली और नकली में फर्क कर पाना बेहद मुश्किल है. साथ ही, स्टूडेंट्स यहां साल भर आते रहते हैं और यहां एडमिशन की लाइन कभी खत्म नहीं होती. इसके अलावा यूपी का हाल और भी बुरा है. यहां फर्जी यूनिवर्सिटीज को पैसा कमाने के लिए अपने नाम के आगे बस विद्यापीठ, परिषद या ओपन यूनिवर्सिटी लगाना होता है. ऐसे में स्टूडेंट्स को आसान एडमिशन प्रोसेस और नाम की डिग्री देने वाला ये बिजनेस काफी फलता-फूलता है.

फेक यूनिवर्सिटीज के जाल में न फंसे

इन फेक यूनिवर्सिटीज के चलने का सबसे बड़ा कारण है हमारी लापरवाही. अक्सर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स एडमिशन लेते वक्त यूनिवर्सिटी के ब्रोशर पर ही आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं और बिना जांच किए एडमिशन ले लेते हैं. ऐसे में UGC ने स्टूडेंट्स को इन फर्जी यूनिवर्सिटीज के चंगुल से बचाने के लिए सभी रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी कर रखी है, जिसे आप आसानी से UGC के पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं. इसके अलावा एडमिशन से पहले यूनिवर्सिटी के सभी क्रेडेंशियल्स को डिजिलॉकर या NAD पर वेरिफाई भी जरूर करके देखें.

दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Published at : 26 Oct 2025 04:58 PM (IST)
UGC Fake Universities In India Fake Engineering College In Delhi List Of 22 Fake Universities Across India
