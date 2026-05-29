हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET-UG Re Exam 2026 : एयरफोर्स के विमानों से एग्जाम सेंटर तक पहुंचेंगे NEET री-एग्जाम के क्वेश्चन पेपर, NTA कर रहा बड़ी तैयारी

NEET-UG Re Exam 2026 : एयरफोर्स के विमानों से एग्जाम सेंटर तक पहुंचेंगे NEET री-एग्जाम के क्वेश्चन पेपर, NTA कर रहा बड़ी तैयारी

NEET-UG Re Exam 2026 : NEET री-एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को एयरफोर्स के विमानों से अलग-अलग राज्यों और एग्जाम सेंटर तक पहुंचाया जा सकता है. यह परीक्षा 21 जून को आयोजित होनी है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 29 May 2026 11:54 AM (IST)
Preferred Sources

NEET-UG Re Exam 2026 : NEET-UG 2026 पेपर लीक विवाद के बाद केंद्र सरकार अब कोई भी जोखिम लेने के मूड में नहीं दिख रही है. लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मामले ने पूरे देश में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था. पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के आरोपों के बाद सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) पर लगातार सवाल उठ रहे थे. ऐसे में अब 21 जून को होने वाले NEET री-एग्जाम को पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है.

मिली जानाकारी के मुताबिक, सरकार इस बार क्वेश्चन पेपर को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना यानी IAF के विमानों का इस्तेमाल करने पर गंभीरता से विचार कर रही है. माना जा रहा है कि इससे पेपर लीक, चोरी या रास्ते में छेड़छाड़ जैसी घटनाएं काफी कम हो सकती है. 

NEET री-एग्जाम को लेकर सरकार अलर्ट

पेपर लीक विवाद के बाद सरकार की कोशिश है कि इस बार परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो. यही वजह है कि री-एग्जाम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई स्तरों पर रणनीति तैयार की जा रही है. दिल्ली में इस मुद्दे को लेकर एक हाई-लेवल बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए. बैठक में NTA और कई मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे. 

एयरफोर्स के जरिए पहुंच सकते हैं  क्वेश्चन पेपर

जानकारी के अनुसार, बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि क्या NEET री-एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को एयरफोर्स के विमानों से अलग-अलग राज्यों तक पहुंचाया जा सकता है. सरकार का मानना है कि अगर हवाई मार्ग का इस्तेमाल किया गया तो पेपर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान सुरक्षा और निगरानी बेहतर तरीके से हो सकेगी. इससे रास्ते में पेपर लीक या गड़बड़ी की संभावना काफी हद तक कम हो जाएगी, हालांकि अभी तक इस योजना पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. बताया जा रहा है कि प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद NEET री-एग्जाम की तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं. 

यह भी पढ़ें - विदेश में पढ़ाई का सपना होगा पूरा! वर्ल्ड बैंक दे रहा स्कॉलरशिप, फीस से रहने तक का खर्च फ्री

पहले कैसे पहुंचाए जाते थे पेपर?

अब तक NEET समेत कई बड़ी परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर डाक विभाग और अन्य पारंपरिक माध्यमों से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाए जाते थे, लेकिन पेपर लीक विवाद के बाद सरकार अब सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की तैयारी कर रही है. ऐसे में इस बार होने वाली परीक्षा में भारतीय सेना या एयरफोर्स की मदद ली जा सकती है. 

यह भी पढ़ें - Sex Education: बच्चों को किस उम्र में देनी चाहिए सेक्स एजुकेशन, जानिए कब आती है समझने की क्षमता?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 29 May 2026 11:54 AM (IST)
Tags :
NEET Re Exam NEET UG 2026 Air Force Plane NEET Papers NEET NTA Security Plan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
NEET-UG Re Exam 2026 : एयरफोर्स के विमानों से एग्जाम सेंटर तक पहुंचेंगे NEET री-एग्जाम के क्वेश्चन पेपर, NTA कर रहा बड़ी तैयारी
एयरफोर्स के विमानों से एग्जाम सेंटर तक पहुंचेंगे NEET री-एग्जाम के क्वेश्चन पेपर, NTA कर रहा बड़ी तैयारी
शिक्षा
CBSE Re-Evaluation Process 2026: CBSE री-इवैल्यूएशन आज से शुरू, 4 लाख स्टूडेंट्स ने मांगी 11 लाख से ज्यादा आंसर-शीट
CBSE री-इवैल्यूएशन आज से शुरू, 4 लाख स्टूडेंट्स ने मांगी 11 लाख से ज्यादा आंसर-शीट
शिक्षा
विदेश में पढ़ाई का सपना होगा पूरा! वर्ल्ड बैंक दे रहा स्कॉलरशिप, फीस से रहने तक का खर्च फ्री
विदेश में पढ़ाई का सपना होगा पूरा! वर्ल्ड बैंक दे रहा स्कॉलरशिप, फीस से रहने तक का खर्च फ्री
शिक्षा
Sex Education: बच्चों को किस उम्र में देनी चाहिए सेक्स एजुकेशन, जानिए कब आती है समझने की क्षमता?
बच्चों को किस उम्र में देनी चाहिए सेक्स एजुकेशन, जानिए कब आती है समझने की क्षमता?
Advertisement

वीडियोज

Iran US War Update: गुस्से में ईरान, America में हलचल | Masoud Pezeshkian | Breaking News | Trump
Hamirpur Bridge Collapse: पुल ढहने से हाहाकार! मलबे में दबे मजदूरों को बचाने के लिए मची भगदड़
Breaking | Attack on Lebanon: ईरान को फिर निशाना बना रहें Trump | Strait Of Hormuz
NEET Paper | Janhit with Chitra Tripathi: आर्मी करेगी अब NEET पेपर की रक्षा | Dharmendra Pradhan
Assam Accident News: हाइवे पर गलत चाल...बन गई काल! | Himanta Biswa Sarma | Highway Accident
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इस्तीफे के बाद दिल्ली पहुंचते ही सिद्धारमैया ने राहुल गांधी को सौंप दी ख्वाहिशों की लिस्ट, बेटे के लिए मांगा बड़ा पद
इस्तीफे के बाद दिल्ली पहुंचते ही सिद्धारमैया ने राहुल गांधी को सौंप दी ख्वाहिशों की लिस्ट, बेटे के लिए मांगा बड़ा पद
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में जहरीली शराब ने कई लोगों को बनाया शिकार, पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में 13 की मौत
महाराष्ट्र में जहरीली शराब ने कई लोगों को बनाया शिकार, पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में 13 की मौत
इंडिया
Monsoon Tracker: मॉनसून पर बड़ा खतरा! IMD की डराने वाली भविष्यवाणी- इस साल बारिश कम, गर्मी करेगी बेहाल
मॉनसून पर बड़ा खतरा! IMD की डराने वाली भविष्यवाणी- इस साल बारिश कम, गर्मी करेगी बेहाल
स्पोर्ट्स
RR Vs GT Qualifier 2 IPL 2026: आईपीएल 2026 के क्वालीफायर 2 मुकाबले में इन 5 खिलाड़ियों पर टिकी रहेंगी सबकी निगाहें
आईपीएल 2026 के क्वालीफायर 2 मुकाबले में इन 5 खिलाड़ियों पर टिकी रहेंगी सबकी निगाहें
ओटीटी
KD The Devil OTT Release: ध्रुव सर्जा और संजय दत्त की 'केडी: द डेविल' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
'केडी: द डेविल' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
इंडिया
'थलापति' को देख खुद को नहीं रोक पाई एयर होस्टेस', ऐसा क्या लिखा, रातोंरात वायरल हो गई
'थलापति' को देख खुद को नहीं रोक पाई एयर होस्टेस', ऐसा क्या लिखा, रातोंरात वायरल हो गई
हेल्थ
Brain Health: दिमाग को खोखला कर रही मोबाइल की लत, डॉक्टरों ने बताया नींद और थकान का खौफनाक सच
दिमाग को खोखला कर रही मोबाइल की लत, डॉक्टरों ने बताया नींद और थकान का खौफनाक सच
एग्रीकल्चर
चिलचिलाती धूप में भी नहीं सूखेंगे ड्रैगन फ्रूट के पौधे, नोट करें गर्मी से बचाव के 3 आसान तरीके
चिलचिलाती धूप में भी नहीं सूखेंगे ड्रैगन फ्रूट के पौधे, नोट करें गर्मी से बचाव के 3 आसान तरीके
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
Embed widget