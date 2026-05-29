विदेश में पढ़ाई का सपना होगा पूरा! वर्ल्ड बैंक दे रहा स्कॉलरशिप, फीस से रहने तक का खर्च फ्री

विदेश जाकर पढ़ाई करना हर साल लाखों भारतीय छात्रों का सपना होता है. लेकिन महंगी फीस, रहने का खर्च और टिकट का पैसा कई होनहार छात्रों के सपनों को अधूरा छोड़ देता है. अब ऐसे छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है. वर्ल्ड बैंक और जापान सरकार मिलकर एक खास स्कॉलरशिप दे रहे हैं, जिसके जरिए छात्र बिना पैसों की चिंता किए विदेश में पढ़ाई कर सकेंगे.

इस स्कॉलरशिप का नाम ज्वाइंट जापान/वर्ल्ड बैंक ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम (JJ/WBGSP) है. यह स्कॉलरशिप खासतौर पर भारत जैसे विकासशील देशों के छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए शुरू की गई है. इसका मकसद ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाना है, जो पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने देश के विकास में योगदान देना चाहते हैं.

विदेश में पढ़ाई का सबसे बड़ा खर्च कॉलेज की फीस होती है. लेकिन इस स्कॉलरशिप के तहत छात्रों की मास्टर्स की पूरी ट्यूशन फीस माफ कर दी जाएगी. इसके साथ मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा भी मिलेगी. यानी छात्रों को पढ़ाई के दौरान फीस और इलाज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी. यही वजह है कि यह स्कॉलरशिप छात्रों के बीच तेजी से चर्चा में बनी हुई है.

फ्लाइट टिकट और ट्रैवल अलाउंस भी मिलेगा

स्कॉलरशिप की खास बात यह है कि सिर्फ पढ़ाई का खर्च ही नहीं, बल्कि आने-जाने का खर्च भी इसमें शामिल है. छात्रों को भारत से उस देश तक जाने और वापस आने के लिए फ्लाइट टिकट दिया जाएगा. इसके अलावा 600 डॉलर का अलग ट्रैवल अलाउंस भी मिलेगा. इससे विदेश जाने का बड़ा आर्थिक बोझ काफी कम हो जाएगा.

रहने और खाने का खर्च भी शामिल

विदेश में रहने का खर्च कई बार फीस से भी ज्यादा हो जाता है. लेकिन इस स्कॉलरशिप में छात्रों को हर महीने रहने, खाने और किताबों के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाएगी. इससे छात्र बिना किसी तनाव के पूरी तरह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकेंगे.

किन छात्रों को मिलेगा मौका?

इस स्कॉलरशिप के लिए कुछ जरूरी शर्तें रखी गई हैं. आवेदन करने वाला छात्र भारत जैसे विकासशील देश का नागरिक होना चाहिए. उम्मीदवार के पास बैचलर्स डिग्री होनी जरूरी है. साथ ही आवेदन के समय वह डेवलपमेंट से जुड़े किसी क्षेत्र में फुल-टाइम काम कर रहा हो.

पिछले 6 सालों में कम से कम 3 साल का काम का अनुभव भी जरूरी रखा गया है. इसके अलावा उम्मीदवार के पास उन यूनिवर्सिटीज में से किसी एक का एडमिशन ऑफर होना चाहिए, जो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में शामिल हैं.

देश लौटकर करना होगा काम

वर्ल्ड बैंक की इस स्कॉलरशिप की सबसे खास शर्त यह है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद उम्मीदवार को अपने देश लौटना होगा. उम्मीदवार को यह भरोसा दिलाना होगा कि वह विदेश में सीखी गई जानकारी और अनुभव का इस्तेमाल अपने देश के विकास के लिए करेगा.

ऐसे होगा चयन

स्कॉलरशिप के लिए चयन सिर्फ अंकों के आधार पर नहीं किया जाएगा. उम्मीदवार के काम और सोच को भी बराबर महत्व दिया जाएगा. इसके अलावा महिलाओं और अलग-अलग देशों के उम्मीदवारों को भी प्राथमिकता दी जाएगी.

जल्द करें आवेदन

इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 29 मई तय की गई है. इच्छुक छात्रों को पहले उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना होगा, जो इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं. उसके बाद ही स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया जा सकेगा.

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