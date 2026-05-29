हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाविदेश में पढ़ाई का सपना होगा पूरा! वर्ल्ड बैंक दे रहा स्कॉलरशिप, फीस से रहने तक का खर्च फ्री

विदेश में पढ़ाई का सपना होगा पूरा! वर्ल्ड बैंक दे रहा स्कॉलरशिप, फीस से रहने तक का खर्च फ्री

वर्ल्ड बैंक और जापान सरकार की JJ/WBGSP स्कॉलरशिप के तहत भारतीय छात्रों को विदेश में मास्टर्स की पढ़ाई के लिए पूरी फीस, फ्लाइट टिकट और रहने का खर्च दिया जाएगा.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 29 May 2026 10:14 AM (IST)
Preferred Sources

विदेश जाकर पढ़ाई करना हर साल लाखों भारतीय छात्रों का सपना होता है. लेकिन महंगी फीस, रहने का खर्च और टिकट का पैसा कई होनहार छात्रों के सपनों को अधूरा छोड़ देता है. अब ऐसे छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है. वर्ल्ड बैंक और जापान सरकार मिलकर एक खास स्कॉलरशिप दे रहे हैं, जिसके जरिए छात्र बिना पैसों की चिंता किए विदेश में पढ़ाई कर सकेंगे.

इस स्कॉलरशिप का नाम ज्वाइंट जापान/वर्ल्ड बैंक ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम (JJ/WBGSP) है. यह स्कॉलरशिप खासतौर पर भारत जैसे विकासशील देशों के छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए शुरू की गई है. इसका मकसद ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाना है, जो पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने देश के विकास में योगदान देना चाहते हैं.

विदेश में पढ़ाई का सबसे बड़ा खर्च कॉलेज की फीस होती है. लेकिन इस स्कॉलरशिप के तहत छात्रों की मास्टर्स की पूरी ट्यूशन फीस माफ कर दी जाएगी. इसके साथ मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा भी मिलेगी. यानी छात्रों को पढ़ाई के दौरान फीस और इलाज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी. यही वजह है कि यह स्कॉलरशिप छात्रों के बीच तेजी से चर्चा में बनी हुई है.

फ्लाइट टिकट और ट्रैवल अलाउंस भी मिलेगा

स्कॉलरशिप की खास बात यह है कि सिर्फ पढ़ाई का खर्च ही नहीं, बल्कि आने-जाने का खर्च भी इसमें शामिल है. छात्रों को भारत से उस देश तक जाने और वापस आने के लिए फ्लाइट टिकट दिया जाएगा. इसके अलावा 600 डॉलर का अलग ट्रैवल अलाउंस भी मिलेगा. इससे विदेश जाने का बड़ा आर्थिक बोझ काफी कम हो जाएगा.

रहने और खाने का खर्च भी शामिल

विदेश में रहने का खर्च कई बार फीस से भी ज्यादा हो जाता है. लेकिन इस स्कॉलरशिप में छात्रों को हर महीने रहने, खाने और किताबों के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाएगी. इससे छात्र बिना किसी तनाव के पूरी तरह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकेंगे.

किन छात्रों को मिलेगा मौका?

इस स्कॉलरशिप के लिए कुछ जरूरी शर्तें रखी गई हैं. आवेदन करने वाला छात्र भारत जैसे विकासशील देश का नागरिक होना चाहिए. उम्मीदवार के पास बैचलर्स डिग्री होनी जरूरी है. साथ ही आवेदन के समय वह डेवलपमेंट से जुड़े किसी क्षेत्र में फुल-टाइम काम कर रहा हो.

पिछले 6 सालों में कम से कम 3 साल का काम का अनुभव भी जरूरी रखा गया है. इसके अलावा उम्मीदवार के पास उन यूनिवर्सिटीज में से किसी एक का एडमिशन ऑफर होना चाहिए, जो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में शामिल हैं.

देश लौटकर करना होगा काम

वर्ल्ड बैंक की इस स्कॉलरशिप की सबसे खास शर्त यह है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद उम्मीदवार को अपने देश लौटना होगा. उम्मीदवार को यह भरोसा दिलाना होगा कि वह विदेश में सीखी गई जानकारी और अनुभव का इस्तेमाल अपने देश के विकास के लिए करेगा.

ऐसे होगा चयन

स्कॉलरशिप के लिए चयन सिर्फ अंकों के आधार पर नहीं किया जाएगा. उम्मीदवार के काम और सोच को भी बराबर महत्व दिया जाएगा. इसके अलावा महिलाओं और अलग-अलग देशों के उम्मीदवारों को भी प्राथमिकता दी जाएगी.

जल्द करें आवेदन

इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 29 मई तय की गई है. इच्छुक छात्रों को पहले उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना होगा, जो इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं. उसके बाद ही स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया जा सकेगा.

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 29 May 2026 10:14 AM (IST)
Tags :
Education  Study Abroad
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
विदेश में पढ़ाई का सपना होगा पूरा! वर्ल्ड बैंक दे रहा स्कॉलरशिप, फीस से रहने तक का खर्च फ्री
विदेश में पढ़ाई का सपना होगा पूरा! वर्ल्ड बैंक दे रहा स्कॉलरशिप, फीस से रहने तक का खर्च फ्री
शिक्षा
Sex Education: बच्चों को किस उम्र में देनी चाहिए सेक्स एजुकेशन, जानिए कब आती है समझने की क्षमता?
बच्चों को किस उम्र में देनी चाहिए सेक्स एजुकेशन, जानिए कब आती है समझने की क्षमता?
शिक्षा
IIM मुंबई में नौकरी का बड़ा मौका, 45 हजार तक सैलरी के साथ निकली मैनेजमेंट ट्रेनी भर्ती
IIM मुंबई में नौकरी का बड़ा मौका, 45 हजार तक सैलरी के साथ निकली मैनेजमेंट ट्रेनी भर्ती
शिक्षा
एक सरकारी वकील बनने के बाद कैसे खुलते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के रास्ते, क्या होती है प्रक्रिया
एक सरकारी वकील बनने के बाद कैसे खुलते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के रास्ते, क्या होती है प्रक्रिया
Advertisement

वीडियोज

Hamirpur Bridge Collapse: पुल ढहने से हाहाकार! मलबे में दबे मजदूरों को बचाने के लिए मची भगदड़
Breaking | Attack on Lebanon: ईरान को फिर निशाना बना रहें Trump | Strait Of Hormuz
NEET Paper | Janhit with Chitra Tripathi: आर्मी करेगी अब NEET पेपर की रक्षा | Dharmendra Pradhan
Assam Accident News: हाइवे पर गलत चाल...बन गई काल! | Himanta Biswa Sarma | Highway Accident
Sandeep Chaudhary | Iran Us War: ट्रंप की सनक करेगा अर्थव्यवस्था बर्बाद? | Donald Trump | Inflation
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत की छाती चौड़ी करने वाली कौन हैं मेजर अभिलाषा? जिन्हें UN देगा सम्मान, शहीदों को करेगा नमन
भारत की छाती चौड़ी करने वाली कौन हैं मेजर अभिलाषा? जिन्हें UN देगा सम्मान, शहीदों को करेगा नमन
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में जहरीली शराब ने कई लोगों को बनाया शिकार, पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में 13 की मौत
महाराष्ट्र में जहरीली शराब ने कई लोगों को बनाया शिकार, पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में 13 की मौत
इंडिया
IMD Heavy Rain Alert: 3 दिन तक 15 राज्यों में आंधी-बारिश की चेतावनी! IMD का अलर्ट, दिल्ली, यूपी से बिहार तक कैसा रहेगा मौसम?
3 दिन तक 15 राज्यों में आंधी-बारिश की चेतावनी! IMD का अलर्ट, दिल्ली, यूपी से बिहार तक कैसा रहेगा मौसम?
आईपीएल 2026
IPL ऑक्शन में आया वैभव सूर्यवंशी का नाम तो कितने में बिकेंगे? पूर्व क्रिकेटर ने दिया बड़ा बयान
IPL ऑक्शन में आया वैभव सूर्यवंशी का नाम तो कितने में बिकेंगे? पूर्व क्रिकेटर ने दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
Chand Mera Dil BO Day 7 Worldwide: दुनियाभर में छाई अनन्या-लक्ष्य की 'चांद मेरा दिल', 7वें दिन कमाई में दिखाई तेजी, वर्ल्डवाइड हुई 25 करोड़ के पार
दुनियाभर में छाई अनन्या-लक्ष्य की 'चांद मेरा दिल', 7वें दिन वर्ल्डवाइड हुई 25 करोड़ के पार
इंडिया
सिद्धारमैया का इस्तीफा, DK की ताजपोशी, कर्नाटक कांग्रेस में पावर ट्रांसफर पर बीजेपी का निशाना, कहा- हाईएस्ट बिड वाला...
सिद्धारमैया का इस्तीफा, DK की ताजपोशी, पावर ट्रांसफर पर BJP का निशाना, कहा- हाईएस्ट बिड वाला...
ट्रेंडिंग
Viral Milkman Video: भैंस का नहीं, पैकेट वाला दूध बेच रहा था दूधवाला, वायरल वीडियो देख फूटा लोगों का गुस्सा
भैंस का नहीं, पैकेट वाला दूध बेच रहा था दूधवाला, वायरल वीडियो देख फूटा लोगों का गुस्सा
विश्व
US-ईरान के बीच 'महासमझौता' फाइनल! बस ट्रंप के ग्रीन सिग्नल का इंतजार, खुलेगा होर्मुज का रास्ता
US-ईरान के बीच 'महासमझौता' फाइनल! बस ट्रंप के ग्रीन सिग्नल का इंतजार, खुलेगा होर्मुज का रास्ता
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
Embed widget