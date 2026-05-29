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हिंदी न्यूज़शिक्षाSex Education: बच्चों को किस उम्र में देनी चाहिए सेक्स एजुकेशन, जानिए कब आती है समझने की क्षमता?

Sex Education: बच्चों को किस उम्र में देनी चाहिए सेक्स एजुकेशन, जानिए कब आती है समझने की क्षमता?

Sex Education: अक्सर अपने बच्चों को लेकर हर माता-पिता का एक ही सवाल होता है कि आखिर उनको किस उम्र में सेक्स एजुकेशन देना सही रहेगा? क्या आपके मन में भी है ये सवाल तो एक क्लिक में जान लीजिए इसका जवाब

By : लक्ष्य शर्मा | Updated at : 29 May 2026 08:19 AM (IST)
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सेक्स एजुकेशन एक ऐसा विषय जिसके बारे में आमतौर पर बच्चों के माता-पिता भी बात करने से कतराते हैं. लेकिन ये बात भी पूरी तरह सच है कि इस विषय के बारे में बात करने के लिए उनसे बेहतर कोई शिक्षक नहीं हो सकता, इसलिए ये जान लेना जरूरी है कि कब और  किस उम्र से बच्चों को धीरे धीरे सेक्स एजुकेशन देना जरूरी है.

माता-पिता की हिचक नहीं सूझबूझ है कारगर

वहीं, बच्चों को गुड टच, बैड टच के साथ-साथ ये जानकारी देना भी जरूरी है कि शरीर के किन अंगों पर किसी भी तरह का टच होने पर उन्हें बातें माता-पिता से शेयर करनी है, लेकिन अक्सर देखने में आता है कि मम्मी-पापा खुद बच्चों से ऐसी बात करने से झिझकते हैं. जबकि डॉक्टर्स भी मानते हैं कि सेक्स एजुकेशन की शुरूआत  घर से ही हो तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है. क्योंकि इससे बच्चों को हेल्दी माहौल में जागरूक बनाया जा सकता है.आइए अब जान लेते हैं किस उम्र में बच्चों को देनी चाहिए सेक्स एजुकेशन.  

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बच्चों को सेक्स एजुकेशन देने की सही उम्र 

1. चार साल में पढ़ाएं पहला पाठ: बच्चों को सेक्स एजुकेशन देने की शुरूआत चार साल की उम्र से कर देनी चाहिए. ये सही समय है जब बच्चों को प्राइवेट पार्ट्स की सेफ्टी के बारे में समझाया जाए. साथ ही ये भी बताया जाए कि उन्हें किसी के टच करने पर माता पिता को जानकारी देनी है.

2. 8वीं में बताएं फैक्ट्स: इस उम्र के बच्चे और भी ज्यादा समझदार हो जाते हैं. इस उम्र के बच्चों को काल्पनिक कहानियां न सुना कर साइंटिफिक फैक्ट्स बताएं. उन्हें ये न बताएं कि उन्हें इस दुनिया में परियां छोड़ कर गई हैं. बल्कि ये बताएं कि बच्चों के जन्म लेने के लिए स्पर्म और सेल की जरूरत होती है, जो माता-पिता दोनों से मिलता है. 

3. दस में तोड़ें झिझक- इस उम्र के बच्चों के साथ अपनी झिझक को थोड़ा और कम करें. समाज में घटने वाली गंभीर घटनाओं के बारे में उन्हें बताएं. इसके साथ ही अगर उन्होंने खुद रेप या शारीरिक शोषण से जुड़ा कोई सवाल किया है तो उसे टालें नहीं बल्कि इसकी गंभीरता समझाएं. खासतौर से लड़कियों को इस बारे में ज्यादा जागरूक करें. लड़कों को सेंसिटाइज करना भी जरूरी है.

4. 15 की उम्र में दें पूरी जानकारी- ये बिलकुल न सोचें कि अब आप का बच्चा ऐसी उम्र में आ चुका है जब वो सेक्स से जुड़ी कई बातें जानता ही होगा. बल्कि आधी-अधूरी जानकारी उन्हें किसी और दिशा में भी ले जा सकती है. उनसे खुलकर बात करें ताकि बच्चों के मन में क्या चल रहा है ये आपको अच्छे से पता रहे और आप वक्त रहते उन्हें और सजग कर सकें.

क्यों जरूरी है ये शिक्षा?

  • सेक्स एजुकेशन के जरिए ही बच्चे गुड टच और बैड टच के महत्व को समझ सकते हैं.
  • अपने शरीर में आ रहे बदलावों को भी वो अच्छे से समझ सकते हैं.
  • अपोजिट सेक्स के साथियों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल रह सकते हैं और सही समय पर सही तरीके से व्यवहार कर सकते हैं.

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About the author लक्ष्य शर्मा

​खबरों के खेल को समझना और उसके पीछे छिपे हर पहलू की नब्ज पकड़ना मेरी खूबी है और जुनून भी.दुनिया को करीब से जानने और जियोपॉलिटिक्स जैसे गंभीर विषयों पर लिखने-पढ़ने के कीड़े ने स्कूल के दिनों में ही काट लिया था. इस सफर की शुरुआत कानपुर के केवी ओईएफ से स्कूलिंग के बाद हुई, जिसे रफ्तार मिली पूरब के ऑक्सफोर्ड वाले तमगे से लैस इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, जहां मैंने अंग्रेजी और राजनीति शास्त्र में बीए (BA) किया.

पॉलिटिक्स और दुनियादारी  के इसी कौतूहल को शब्दों का मंच देने के लिए मैंने पत्रकारिता का रुख किया और साल 2025 में देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी में दाखिला लिया.आईआईएमसी के उन लाल गलियारों से पत्रकारिता के ककहरे और बारीकियों को बखूबी सीखने के बाद मैं  फिलहाल एबीपी नेटवर्क के साथ बतौर प्रशिक्षु पत्रकार जुड़कर अपने सीखने के सिलसिले को नया आसमान दे रहा हूं.

मिजाज से ठेठ कनपुरिया हूं तो दुनिया के किसी भी कोने में रहूं ,अपने जैसे दो-चार को ढूंढ ही लेता हूं और संयोग से अगर कोई कानपुर-उन्नाव का मिल जाए तो फिर महफिल जमनी तय ही समझो. काम से इतर मुझे लजीज खाने का शौक है. फुर्सत के पलों में किताबें पढ़ना पसंद है और मौका मिलते ही पिच पर चौके-छक्के जड़ने यानी क्रिकेट खेलने का शौक भी बखूबी रखता हूं.सीखने-सिखाने और खबरों के सफर को जीने का यह कनपुरिया अंदाज आगे भी यूं ही जारी रहेगा.
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Published at : 29 May 2026 08:19 AM (IST)
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