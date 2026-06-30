Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आवेदन शुल्क 500 रुपये; आरक्षित/महिला निःशुल्क, चयन लिखित/कौशल परीक्षा से.

अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भारत कला भवन में ग्रुप बी और ग्रुप सी के कई नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. इस भर्ती के जरिए कुल 10 पदों को भरा जाएगा.12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट पास उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. इच्छुक उम्मीदवार 8 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

किन पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती में सहायक क्यूरेटर कलाकार सहायक फोटोग्राफर जूनियर ड्राफ्टमैन और गैलरी परिचालक जैसे पर शामिल है कल 10 पदों में सबसे ज्यादा पड़ गैलरी पर परिचालक के हैं इसके अलावा सहायक क्यूरेटर के दो कलाकार का एक सहायक फोटोग्राफर का एक और जूनियर ड्राफ्टमैन के एक पर भर्ती होगी.

क्या चाहिए योग्यता?

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए योग्यता पदों के अनुसार अलग-अलग तरीके तय की गई है. सहायक क्यूरेटर के लिए संग्रहालय विज्ञान, विरासत प्रबंधन में 55% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा कलाकार पद के लिए फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएट और 5 साल का अनुभव होना चाहिए. असिस्टेंट फोटोग्राफर के लिए फोटोग्राफी में डिग्री डिप्लोमा के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है वहीं जूनियर डॉक्यूमेंट पद के लिए 12वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. गैलरी परिचारक पद के लिए सिर्फ 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.अगर किसी उम्मीदवार के पास संग्रहालय या संबंधित संस्थान में काम करने का अनुभव है तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी.

उम्र सीमा

इस पर आवेदन करने के लिए उम्र सीमा अलग-अलग तय की गई है इसमें अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष तय की गई है आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र सीमा में छूट दी जाएगी.



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कितना लगेगा आवेदन शुल्क?

इन पदों पर आवेदन करने के लिए सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. वहीं एससी, एसटी, दिव्यांग और सभी महिला उम्मीदवारों से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा.

चयन प्रक्रिया

इन पदों पर चयन के लिए सबसे पहले आवेदन आवेदन पत्र की जांच होगी उसके बाद योग उम्मीदवार को लिखित परीक्षा उसके टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा दोनों चरणों में सफल होने वाले उम्मीदवार का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद अंतिम सूची तैयार की जाएगी.

कैसे होगा आवेदन

इस पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले बीएचयू के Recruitment & Assessment Cell (RAC) पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें. इसके बाद लॉगिन करके संबंधित पद का आवेदन फॉर्म भरें, जरूरी डॉक्यूमेंट, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें. और आवेदन फॉर्म को सबमिट करें.



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