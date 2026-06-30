हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाDU PG Admission 2026: DU PG में दाखिले का एक और मौका, जानें कब खुलेगी मिड-एंट्री विंडो

DU PG Admission 2026: DU PG में दाखिले का एक और मौका, जानें कब खुलेगी मिड-एंट्री विंडो

दिल्ली विश्वविद्यालय ने PG एडमिशन 2026-27 का नया शेड्यूल जारी कर दिया है. सीट अपग्रेड, मिड-एंट्री, करेक्शन विंडो और तीसरे राउंड की काउंसलिंग से जुड़ी सभी अहम डेट जारी की हैं.

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 30 Jun 2026 03:34 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • स्वीकृत सीट पर सत्यापन और शुल्क 9-10 जुलाई तक करें.

दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में पीजी (PG) में दाखिला लेने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अहम अपडेट है. अगर आप पहले आवेदन नहीं कर पाए थे या आवेदन फॉर्म में कोई गलती रह गई है, तो अब आपके पास एक और मौका है. विश्वविद्यालय ने PG Admission 2026-27 के लिए नया शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसमें सीट अपग्रेड, मिड-एंट्री, करेक्शन विंडो, तीसरे राउंड की सीट अलॉटमेंट और स्पेशल कोटा से जुड़ी सभी जरूरी तारीखें घोषित कर दी गई हैं.

सबसे पहले बात अपग्रेड विंडो की. जिन छात्रों ने पहले या दूसरे राउंड में सीट स्वीकार कर फीस जमा कर दी है, वे 30 जून सुबह 10 बजे से 1 जुलाई शाम 4:59 बजे तक अपनी सीट को Freeze या Upgrade करने का विकल्प चुन सकते हैं. हालांकि, जिन उम्मीदवारों को पहले ही उनकी पहली पसंद की सीट मिल चुकी है या जिन्होंने पहले से सीट फ्रीज कर दी है, वे अपग्रेड का विकल्प नहीं चुन पाएंगे.

अगर किसी छात्र से आवेदन के दौरान कोई गलती हो गई थी या वह अब तक आवेदन ही नहीं कर पाया, तो उसके लिए भी राहत की खबर है. 2 जुलाई से 4 जुलाई तक विश्वविद्यालय मिड-एंट्री और करेक्शन विंडो खोलेगा. इस दौरान नए उम्मीदवार 1,000 रुपये की नॉन-रिफंडेबल फीस देकर प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे. वहीं पहले से रजिस्ट्रेशन करा चुके छात्र अपने आवेदन फॉर्म में जरूरी सुधार कर सकेंगे.

तय समय तक ही करेक्शन का मौका

विश्वविद्यालय ने साफ कहा है कि करेक्शन और मिड-एंट्री का मौका सिर्फ तय समय तक ही मिलेगा. इसके बाद किसी भी तरह का बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसलिए छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते सभी जरूरी प्रक्रिया पूरी कर लें.

यह भी पढ़ें - UP में ग्रेजुएशन कर रहीं बेटियों के लिए खुशखबरी! सरकार दे रही स्कॉलरशिप, पढ़ाई का खर्च होगा कम

इसके बाद 6 जुलाई को तीसरे राउंड की CSAS (PG) सीट अलॉटमेंट और परफॉर्मेंस-बेस्ड प्रोग्राम्स के पहले राउंड का रिजल्ट जारी किया जाएगा. जिन छात्रों को सीट मिलेगी, उन्हें 6 जुलाई से 9 जुलाई शाम 4:59 बजे तक अपनी सीट स्वीकार करनी होगी.

ये हैं जरूरी डेट्स

वहीं CW, स्पोर्ट्स और वार्ड सुपरन्यूमरेरी कोटा की सीट अलॉटमेंट 7 जुलाई को जारी होगी. इन श्रेणियों के उम्मीदवार भी 7 जुलाई से 9 जुलाई के बीच अपनी सीट स्वीकार कर सकेंगे. सीट स्वीकार करने के बाद संबंधित विभाग, कॉलेज और केंद्र 9 जुलाई तक ऑनलाइन दस्तावेजों का सत्यापन और मंजूरी देंगे. इसके बाद उम्मीदवारों को 10 जुलाई शाम 4:59 बजे तक प्रवेश शुल्क जमा करना होगा. विश्वविद्यालय ने पूरी प्रवेश प्रक्रिया 11 जुलाई 2026 तक पूरी करने की डेट तय की है.

यह भी पढ़ें - UPTET में इस बार लागू होगा नॉर्मलाइजेशन, जानें रिजल्ट पर क्या होगा असर?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read More
Published at : 30 Jun 2026 03:26 PM (IST)
Tags :
Education Delhi University DU PG Admission 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
DU PG Admission 2026: DU PG में दाखिले का एक और मौका, जानें कब खुलेगी मिड-एंट्री विंडो
DU PG में दाखिले का एक और मौका, जानें कब खुलेगी मिड-एंट्री विंडो
शिक्षा
UPTET में इस बार लागू होगा नॉर्मलाइजेशन, जानें रिजल्ट पर क्या होगा असर?
UPTET में इस बार लागू होगा नॉर्मलाइजेशन, जानें रिजल्ट पर क्या होगा असर?
शिक्षा
UP पुलिस SI PET 2026 दौड़ के दौरान युवती समेत 10 अभ्यर्थी बेहोश, मची अफरा-तफरी
UP पुलिस SI PET 2026 दौड़ के दौरान युवती समेत 10 अभ्यर्थी बेहोश, मची अफरा-तफरी
शिक्षा
UKPSC PCS Recruitment: उत्तराखंड में जल्द होगी PCS के 63 पदों पर भर्ती, अक्टूबर में प्री-परीक्षा का प्लान
उत्तराखंड में जल्द होगी PCS के 63 पदों पर भर्ती, अक्टूबर में प्री-परीक्षा का प्लान
Advertisement

वीडियोज

कुदरत का डबल अटैक! Venezuela में भूकंप के बाद बाढ़ | Climate Crisis | Latest News
Farah Khan ने बताया क्यों Bigg Boss होस्ट करना था आसान, Lock Upp पर भी कही बड़ी बात
‘Ab Hoga Hisaab’ की स्टारकास्ट ने खोले कई राज, Sanjay Kapoor, Mouni Roy और Shaheer Sheikh की Interesting बातचीत
Mumbai Rains: मुंबई में आंधी-बारिश का डबल अटैक, उखड़े पेड़, रास्ते ब्लॉक, गाड़ियां तबाह | Breaking
Ketan Murder New Update: CCTV और गेट टेस्ट से खुलेगा सच? | Siya Goyal | Pune | Maharastra | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Monsoon Update: आ गई गुड न्यूज, अगले 72 घंटे में बदल जाएगा मौसम, मॉनसून करेगा दिल्ली-यूपी समेत नॉर्थ इंडिया में बारिश
आ गई गुड न्यूज, अगले 72 घंटे में बदल जाएगा मौसम, मॉनसून करेगा दिल्ली-यूपी समेत नॉर्थ इंडिया में बारिश
बिहार
Bihar News: 'हंटर वाली मैडम' नाम से चर्चित IPS शोभा ओहटकर आज होंगी रिटायर, गिनीज बुक में दर्ज है नाम
'हंटर वाली मैडम' नाम से चर्चित IPS शोभा ओहटकर आज होंगी रिटायर, गिनीज बुक में दर्ज है नाम
इंडिया
Indian Army Chief: कौन हैं जनरल धीरज सेठ, जिनके हाथ होगी अब भारतीय सेना की कमान, उपेंद्र द्विवेदी की ली जगह, जानें
कौन हैं जनरल धीरज सेठ, जिनके हाथ होगी अब भारतीय सेना की कमान, उपेंद्र द्विवेदी की ली जगह, जानें
फ़ुटबॉल
Germany vs Paraguay: फीफा विश्वकप 2026 से जर्मनी की टीम बाहर,ऑरलैंडो गिल ने पैराग्वे को दिलाई ऐतिहासिक जीत
FIFA World Cup 2026 से जर्मनी की टीम बाहर, ऑरलैंडो गिल ने पैराग्वे को दिलाई ऐतिहासिक जीत
बॉलीवुड
Monday BO Collection: मंडे टेस्ट में 'वेलकम टू द जंगल' ने किया टॉप, 'कॉकटेल 2' ने भी दिखाया जोर, जानें- बाक्स ऑफिस रिपोर्ट
मंडे टेस्ट में 'वेलकम टू द जंगल' ने किया टॉप, 'कॉकटेल 2' ने भी दिखाया जोर, जानें- बाक्स ऑफिस रिपोर्ट
इंडिया
'अगर मैं मुस्लिम होता तो...', कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके के बयान ने मचाया बवाल
'अगर मैं मुस्लिम होता तो...', कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके के बयान ने मचाया बवाल
Parenting
What Is A Babymoon: क्यों मां-बाप बनने से पहले धड़ाधड़ घूमने निकल रहे हैं कपल्स? जानें क्या है ये 'बेबीमून' क्रेज
क्यों मां-बाप बनने से पहले धड़ाधड़ घूमने निकल रहे हैं कपल्स? जानें क्या है ये 'बेबीमून' क्रेज
ट्रेंडिंग
Train Accident Viral Video: ट्रेन से टकराते ही उछल कर दूर गिरा शख्स, मौत का लाइव वीडियो वायरल
ट्रेन से टकराते ही उछल कर दूर गिरा शख्स, मौत का लाइव वीडियो वायरल
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
ABP NEWS
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
ABP NEWS
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
ABP NEWS
राम मंदिर में नौकरी मिलते ही लव-कुश मिश्रा रातों-रात अमीर बन गए।
राम मंदिर में नौकरी मिलते ही लव-कुश मिश्रा रातों-रात अमीर बन गए।
ABP NEWS
गंगा आरती के दौरान अखिलेश यादव की बेटी का ध्यान रस्म से ज़्यादा कैमरे पर है।
गंगा आरती के दौरान अखिलेश यादव की बेटी का ध्यान रस्म से ज़्यादा कैमरे पर है।
Embed widget