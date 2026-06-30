DU PG में दाखिले का एक और मौका, जानें कब खुलेगी मिड-एंट्री विंडो

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom स्वीकृत सीट पर सत्यापन और शुल्क 9-10 जुलाई तक करें.

दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में पीजी (PG) में दाखिला लेने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अहम अपडेट है. अगर आप पहले आवेदन नहीं कर पाए थे या आवेदन फॉर्म में कोई गलती रह गई है, तो अब आपके पास एक और मौका है. विश्वविद्यालय ने PG Admission 2026-27 के लिए नया शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसमें सीट अपग्रेड, मिड-एंट्री, करेक्शन विंडो, तीसरे राउंड की सीट अलॉटमेंट और स्पेशल कोटा से जुड़ी सभी जरूरी तारीखें घोषित कर दी गई हैं.

सबसे पहले बात अपग्रेड विंडो की. जिन छात्रों ने पहले या दूसरे राउंड में सीट स्वीकार कर फीस जमा कर दी है, वे 30 जून सुबह 10 बजे से 1 जुलाई शाम 4:59 बजे तक अपनी सीट को Freeze या Upgrade करने का विकल्प चुन सकते हैं. हालांकि, जिन उम्मीदवारों को पहले ही उनकी पहली पसंद की सीट मिल चुकी है या जिन्होंने पहले से सीट फ्रीज कर दी है, वे अपग्रेड का विकल्प नहीं चुन पाएंगे.

अगर किसी छात्र से आवेदन के दौरान कोई गलती हो गई थी या वह अब तक आवेदन ही नहीं कर पाया, तो उसके लिए भी राहत की खबर है. 2 जुलाई से 4 जुलाई तक विश्वविद्यालय मिड-एंट्री और करेक्शन विंडो खोलेगा. इस दौरान नए उम्मीदवार 1,000 रुपये की नॉन-रिफंडेबल फीस देकर प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे. वहीं पहले से रजिस्ट्रेशन करा चुके छात्र अपने आवेदन फॉर्म में जरूरी सुधार कर सकेंगे.

तय समय तक ही करेक्शन का मौका

विश्वविद्यालय ने साफ कहा है कि करेक्शन और मिड-एंट्री का मौका सिर्फ तय समय तक ही मिलेगा. इसके बाद किसी भी तरह का बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसलिए छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते सभी जरूरी प्रक्रिया पूरी कर लें.

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इसके बाद 6 जुलाई को तीसरे राउंड की CSAS (PG) सीट अलॉटमेंट और परफॉर्मेंस-बेस्ड प्रोग्राम्स के पहले राउंड का रिजल्ट जारी किया जाएगा. जिन छात्रों को सीट मिलेगी, उन्हें 6 जुलाई से 9 जुलाई शाम 4:59 बजे तक अपनी सीट स्वीकार करनी होगी.

ये हैं जरूरी डेट्स

वहीं CW, स्पोर्ट्स और वार्ड सुपरन्यूमरेरी कोटा की सीट अलॉटमेंट 7 जुलाई को जारी होगी. इन श्रेणियों के उम्मीदवार भी 7 जुलाई से 9 जुलाई के बीच अपनी सीट स्वीकार कर सकेंगे. सीट स्वीकार करने के बाद संबंधित विभाग, कॉलेज और केंद्र 9 जुलाई तक ऑनलाइन दस्तावेजों का सत्यापन और मंजूरी देंगे. इसके बाद उम्मीदवारों को 10 जुलाई शाम 4:59 बजे तक प्रवेश शुल्क जमा करना होगा. विश्वविद्यालय ने पूरी प्रवेश प्रक्रिया 11 जुलाई 2026 तक पूरी करने की डेट तय की है.



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