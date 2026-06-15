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हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET री-एग्जाम से पहले सर्वर पर बढ़ा दबाव, एडमिट कार्ड को लेकर NTA की बड़ी अपडेट

NEET री-एग्जाम से पहले सर्वर पर बढ़ा दबाव, एडमिट कार्ड को लेकर NTA की बड़ी अपडेट

NEET UG 2026 री-एग्जाम के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कुछ उम्मीदवारों को तकनीकी और सर्वर संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.  

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 15 Jun 2026 02:03 PM (IST)
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  • परीक्षा 21 जून को है, बैंक विवरण अपडेट करना पड़ सकता है.

NEET UG 2026 री-एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी होने के बाद बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को इसे डाउनलोड करने में तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि कुछ छात्रों को सर्वर और तकनीकी कारणों से परेशानी हो रही है, लेकिन समस्या के समाधान के लिए तकनीकी टीम लगातार काम कर रही है.

एनटीए ने बताया कि 21 जून 2026 को आयोजित होने वाली NEET UG री एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड 14 जून को जारी किए गए थे. एडमिट कार्ड जारी होने के बाद लाखों छात्र एक साथ आधिकारिक पोर्टल पर पहुंच गए, जिसके कारण वेबसाइट पर अस्थायी दबाव बढ़ गया. इसी वजह से कई उम्मीदवारों को सर्वर एरर, वेबसाइट का धीमा चलना, लॉगिन पेज का न खुलना और सेशन टाइमआउट जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

एजेंसी के अनुसार, अब तक 4 लाख से अधिक उम्मीदवार सफलतापूर्वक अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं. हालांकि, कुछ अभ्यर्थियों को अभी भी पोर्टल तक पहुंचने या एडमिट कार्ड प्राप्त करने में दिक्कत आ रही है. NTA ने भरोसा दिलाया है कि सभी पात्र उम्मीदवारों को समय पर एडमिट कार्ड उपलब्ध करा दिए जाएंगे.

NTA ने की अपील
NTA ने छात्रों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कर अपडेट चेक करते रहें. एजेंसी का कहना है कि तकनीकी टीम लगातार सर्वर क्षमता बढ़ाने और पोर्टल को सुचारु बनाने के लिए काम कर रही है.

21 जून को होने वाली NEET UG री-एग्जाम दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जाएगी. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी और एक वैध फोटो पहचान पत्र साथ लेकर जाना अनिवार्य होगा. बिना एडमिट कार्ड किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

एडमिट कार्ड पर क्या होता है?

एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र का पता, रिपोर्टिंग समय और परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए होते हैं. इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दर्ज सभी जानकारी ध्यान से जांच लें.

यह भी पढ़ें - NEET UG 2026 री-एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

इस बीच NTA ने बैंक वेरिफिकेशन से जुड़े एक महत्वपूर्ण नियम की भी जानकारी दी है. एजेंसी के अनुसार, कुछ उम्मीदवारों को पोर्टल पर बैंक खाते से संबंधित जानकारी अपडेट करनी पड़ सकती है. ऐसे मामलों में सर्वर लोड बढ़ने की संभावना रहती है, जिससे प्रक्रिया में समय लग सकता है.

ये काम है बेहद जरूरी

NTA ने कहा है कि उम्मीदवार लॉगिन करने से पहले सभी जरूरी बैंक दस्तावेज और जानकारी अपने पास तैयार रखें. इससे वेरिफिकेशन प्रक्रिया तेजी से पूरी हो सकेगी और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी.

बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए उम्मीदवारों को बैंक रिकॉर्ड के अनुसार अपना पूरा नाम, बैंक खाता संख्या और कैंसिल चेक की कॉपी तैयार रखनी चाहिए. एजेंसी का कहना है कि सही और सटीक जानकारी देने से आगे की प्रक्रिया में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी.

यह भी पढ़ें - NEET यूजी री एग्जाम एडमिट कार्ड जारी होने के बाद छात्र इन बातों का रखें विशेष ध्यान, परीक्षा से पहले पढ़ लें जरूरी निर्देश

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 15 Jun 2026 02:03 PM (IST)
Tags :
Education NEET NEET Exam 2026 NEET Admit Card 2026
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