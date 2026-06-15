NEET री-एग्जाम से पहले सर्वर पर बढ़ा दबाव, एडमिट कार्ड को लेकर NTA की बड़ी अपडेट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom परीक्षा 21 जून को है, बैंक विवरण अपडेट करना पड़ सकता है.

NEET UG 2026 री-एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी होने के बाद बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को इसे डाउनलोड करने में तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि कुछ छात्रों को सर्वर और तकनीकी कारणों से परेशानी हो रही है, लेकिन समस्या के समाधान के लिए तकनीकी टीम लगातार काम कर रही है.

एनटीए ने बताया कि 21 जून 2026 को आयोजित होने वाली NEET UG री एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड 14 जून को जारी किए गए थे. एडमिट कार्ड जारी होने के बाद लाखों छात्र एक साथ आधिकारिक पोर्टल पर पहुंच गए, जिसके कारण वेबसाइट पर अस्थायी दबाव बढ़ गया. इसी वजह से कई उम्मीदवारों को सर्वर एरर, वेबसाइट का धीमा चलना, लॉगिन पेज का न खुलना और सेशन टाइमआउट जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

एजेंसी के अनुसार, अब तक 4 लाख से अधिक उम्मीदवार सफलतापूर्वक अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं. हालांकि, कुछ अभ्यर्थियों को अभी भी पोर्टल तक पहुंचने या एडमिट कार्ड प्राप्त करने में दिक्कत आ रही है. NTA ने भरोसा दिलाया है कि सभी पात्र उम्मीदवारों को समय पर एडमिट कार्ड उपलब्ध करा दिए जाएंगे.

NTA ने की अपील

NTA ने छात्रों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कर अपडेट चेक करते रहें. एजेंसी का कहना है कि तकनीकी टीम लगातार सर्वर क्षमता बढ़ाने और पोर्टल को सुचारु बनाने के लिए काम कर रही है.

21 जून को होने वाली NEET UG री-एग्जाम दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जाएगी. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी और एक वैध फोटो पहचान पत्र साथ लेकर जाना अनिवार्य होगा. बिना एडमिट कार्ड किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

एडमिट कार्ड पर क्या होता है?

एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र का पता, रिपोर्टिंग समय और परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए होते हैं. इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दर्ज सभी जानकारी ध्यान से जांच लें.

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इस बीच NTA ने बैंक वेरिफिकेशन से जुड़े एक महत्वपूर्ण नियम की भी जानकारी दी है. एजेंसी के अनुसार, कुछ उम्मीदवारों को पोर्टल पर बैंक खाते से संबंधित जानकारी अपडेट करनी पड़ सकती है. ऐसे मामलों में सर्वर लोड बढ़ने की संभावना रहती है, जिससे प्रक्रिया में समय लग सकता है.

ये काम है बेहद जरूरी

NTA ने कहा है कि उम्मीदवार लॉगिन करने से पहले सभी जरूरी बैंक दस्तावेज और जानकारी अपने पास तैयार रखें. इससे वेरिफिकेशन प्रक्रिया तेजी से पूरी हो सकेगी और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी.

बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए उम्मीदवारों को बैंक रिकॉर्ड के अनुसार अपना पूरा नाम, बैंक खाता संख्या और कैंसिल चेक की कॉपी तैयार रखनी चाहिए. एजेंसी का कहना है कि सही और सटीक जानकारी देने से आगे की प्रक्रिया में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी.

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