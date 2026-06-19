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हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET को लेकर दिल्ली में परीक्षार्थियों के लिए खास इंतजाम, गर्मी से बचाव के साथ मिलेगी फ्री बस

NEET को लेकर दिल्ली में परीक्षार्थियों के लिए खास इंतजाम, गर्मी से बचाव के साथ मिलेगी फ्री बस

दिल्ली में NEET परीक्षार्थियों और अभिभावकों के लिए प्रशासन के खास इंतजाम. छात्रों के लिए डीटीसी बसों में फ्री यात्रा और गर्मी से बचने के लिए परीक्षा केंद्रों के बाहर विश्राम क्षेत्र की सुविधा.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Edited By: Sonam |  Updated at : 19 Jun 2026 10:11 AM (IST)
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मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET को लेकर दिल्ली प्रशासन ने इस बार अभ्यर्थियों और उनके परिवारों की सहूलियत को प्राथमिकता दी है. राजधानी में होने वाली परीक्षा के दौरान गर्मी और आवागमन से जुड़ी चुनौतियों को कम करने के लिए कई विशेष व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं. इन कदमों का उद्देश्य परीक्षा देने पहुंचे छात्रों और उनके साथ आने वाले लोगों को बेहतर अनुभव उपलब्ध कराना है.

परीक्षा केंद्रों के बाहर इंतजार करने वालों के लिए बनेगी आरामदायक व्यवस्था

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के आधिकारिक हैंडल से जानकारी साझा करते हुए कहा कि, हर वर्ष बड़ी संख्या में अभिभावक और परिजन छात्रों को परीक्षा केंद्र तक छोड़ने के बाद बाहर इंतजार करते हैं. जून की तेज धूप और उमस को देखते हुए प्रशासन ने ऐसे लोगों के लिए विशेष विश्राम क्षेत्र तैयार करने का फैसला किया है. इन स्थानों पर लोगों को मौसम की मार से राहत मिल सकेगी और उन्हें खुले में लंबे समय तक खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

ये भी पढ़ें: छात्रों से एग्जाम फीस वसूलकर हर साल कितना कमाता है NTA, जानें कितना होता है मुनाफा?

राहत केंद्रों पर उपलब्ध रहेंगी जरूरी सुविधाएं

इन विशेष जोनों में बैठने की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी. साथ ही लोगों को ठंडा पेयजल, शिकंजी, ओआरएस और चाय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्राथमिक उपचार की व्यवस्था भी रहेगी ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल सहायता मिल सके.

छात्रों के लिए परिवहन को बनाया गया आसान

वहीं, परीक्षा के दिन ट्रैफिक और यात्रा संबंधी परेशानियों को कम करने के लिए विद्यार्थियों को सार्वजनिक परिवहन का लाभ दिया जाएगा. अभ्यर्थी दिल्ली परिवहन निगम की बसों का उपयोग बिना किराया चुकाए कर सकेंगे. इससे परीक्षा केंद्र तक पहुंचना अधिक सुविधाजनक होगा और छात्रों का ध्यान केवल परीक्षा पर केंद्रित रह सकेगा.

 

 

परीक्षा से पहले बढ़ाया विद्यार्थियों का मनोबल

दिल्ली सरकार ने परीक्षा में शामिल होने वाले सभी छात्रों को शुभकामनाएं दी और उन्हें सकारात्मक एवं आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने का संदेश देते हुए कहा कि छात्रों की मेहनत और समर्पण ही उनकी सफलता और दिल्ली समेत देश के उज्ज्वल भविष्य का आधार बनेगा.

ये भी पढ़ें: दबाव महसूस हो रहा हो तो... NEET री-एग्जाम से पहले NTA ने कह दी बड़ी बात, छात्रों को दिया संदेश

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Published at : 19 Jun 2026 10:08 AM (IST)
Tags :
Education NEET NTA NEET UG Exam 2026
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