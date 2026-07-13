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हिंदी न्यूज़शिक्षाAI से फसलों को बचाने वाली रिसर्च का बनें हिस्सा, हंसराज कॉलेज में JRF और प्रोजेक्ट एसोसिएट की भर्ती, 5 अगस्त तक करें आवेदन

AI से फसलों को बचाने वाली रिसर्च का बनें हिस्सा, हंसराज कॉलेज में JRF और प्रोजेक्ट एसोसिएट की भर्ती, 5 अगस्त तक करें आवेदन

दिल्ली विश्वविद्यालय में AI आधारित कृषि अनुसंधान परियोजना के लिए JRF और प्रोजेक्ट एसोसिएट-I पदों पर भर्ती निकली है. आइए डिटेल्स जानते हैं.

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 13 Jul 2026 03:43 PM (IST)
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अगर आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, कृषि या प्राकृतिक विज्ञान की पढ़ाई कर चुके हैं और रिसर्च के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध हंसराज कॉलेज ने एक महत्वपूर्ण अनुसंधान परियोजना के लिए जूनियर रिसर्च फेलो (JRF) और प्रोजेक्ट एसोसिएट-I के पद पर आवेदन आमंत्रित किए हैं. यह परियोजना अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) के वित्तीय सहयोग से संचालित की जा रही है और इसका उद्देश्य खेती को नुकसान पहुंचाने वाले वायरस से निपटने के लिए आधुनिक तकनीक विकसित करना है.

इस भर्ती के तहत कुल एक पद भरा जाएगा. इच्छुक उम्मीदवार 5 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. कॉलेज की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, परियोजना की कुल अवधि तीन वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति शुरुआती तौर पर दो वर्ष के लिए होगी. परियोजना के प्रदर्शन और नियमों के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी.

AI की मदद से होगा फसलों की सुरक्षा पर शोध

यह शोध परियोजना कृषि क्षेत्र की एक गंभीर चुनौती पर आधारित है. टमाटर और खीरा जैसी फसलों को प्रभावित करने वाले टमाटर लीफ कर्ल पालमपुर वायरस और ककड़ी मोज़ेक वायरस के खिलाफ नई तकनीक विकसित करने पर काम किया जाएगा. इसके लिए शोधकर्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग कर ऐसे एंटीवायरल पेप्टाइड्स तैयार करेंगे, जो इन वायरसों को रोकने में प्रभावी साबित हो सकें. यदि यह शोध सफल होता है, तो भविष्य में किसानों को वायरल बीमारियों से होने वाले नुकसान को कम करने में बड़ी मदद मिल सकती है.

JRF पद के लिए क्या होनी चाहिए योग्यता?

जूनियर रिसर्च फेलो पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास बायोइन्फॉर्मेटिक्स या कंप्यूटर साइंस में पोस्टग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा, प्रोफेशनल कोर्स में स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री के साथ CSIR-UGC NET या GATE का वैध स्कोर होना अनिवार्य है. चयनित अभ्यर्थी को 37,000 रुपये प्रतिमाह फेलोशिप के साथ नियमानुसार हाउस रेंट अलाउंस (HRA) भी मिलेगा.

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प्रोजेक्ट एसोसिएट-I के लिए ये अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन

प्रोजेक्ट एसोसिएट-I पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास प्राकृतिक विज्ञान, कृषि, कंप्यूटर साइंस, गणितीय विज्ञान या भौतिक विज्ञान में चार वर्षीय स्नातक डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा प्राकृतिक विज्ञान, कृषि विज्ञान, बीवीएससी, फार्मेसी, इंजीनियरिंग या चिकित्सा विषय में स्नातकोत्तर डिग्री रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन के पात्र हैं. इस पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष तय की गई है.

इन उम्मीदवारों को मिलेगी प्राथमिकता

कॉलेज ने स्पष्ट किया है कि जिन उम्मीदवारों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) तथा Linux प्लेटफॉर्म पर Python या R प्रोग्रामिंग का अनुभव होगा, उन्हें चयन प्रक्रिया में वरीयता दी जाएगी. ऐसे कौशल रखने वाले उम्मीदवारों के लिए यह अवसर करियर को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है.

योग्यता के अनुसार मिलेगा वेतन

चयनित उम्मीदवारों को उनकी पात्रता और पद के अनुसार 37,000 रुपये + HRA या 30,000 रुपये + HRA प्रतिमाह दिया जाएगा. यह परियोजना उन युवाओं के लिए बेहतर अवसर मानी जा रही है, जो कृषि, जैव प्रौद्योगिकी और AI के मेल पर काम करना चाहते हैं.

ऐसे करें आवेदन

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक अधिसूचना से आवेदन पत्र डाउनलोड कर उसे पूरी तरह भरना होगा. इसके साथ सभी शैक्षणिक प्रमाणपत्र, मार्कशीट, अनुभव प्रमाणपत्र और यदि कोई शोध प्रकाशन संलग्न करनी होगी. सभी दस्तावेजों को एक PDF फाइल में तैयार कर pooja@hrc.du.ac.in पर ईमेल भेजना होगा. ईमेल के विषय (Subject) में "Application for position in ANRF Project" लिखना है. आवेदन भेजने की अंतिम डेट 5 अगस्त 2026 है.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 13 Jul 2026 03:43 PM (IST)
Tags :
Education Hansraj College Recruitment 2026 JRF Recruitment
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