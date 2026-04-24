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हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET UG 2026 से पहले सख्ती, 2-3 मई को मेडिकल छात्रों की छुट्टी रद्द; NMC ने दिया ये आदेश

NEET UG 2026 से पहले सख्ती, 2-3 मई को मेडिकल छात्रों की छुट्टी रद्द; NMC ने दिया ये आदेश

नीट यूजी एग्जाम को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है. इस बार मेडिकल कॉलेजों के स्टूडेंट्स को 2 और 3 मई 2026 को छुट्टी नहीं दी जाएगी.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 24 Apr 2026 05:24 PM (IST)
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  • NEET UG 2026 के लिए मेडिकल छात्रों की छुट्टियां रद्द की गईं.
  • परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाया गया.
  • पिछले पेपर लीक विवादों के कारण NMC ने जारी किया निर्देश.
  • कॉलेजों को 2-3 मई को छात्रों को छुट्टी न देने को कहा.

मई में होने जा रही देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 से पहले सरकार ने सख्त कदम उठाया है. नेशनल मेडिकल कमिशन ने देश के सभी मेडिकल कॉलेजों को साफ निर्देश भेजे हैं कि 2 और 3 मई 2026 को किसी भी मेडिकल छात्र को छुट्टी न दी जाए. यानी जिन छात्रों ने इन तारीखों में छुट्टी की योजना बनाई है या जिनकी छुट्टी पहले से मंजूर है, उन्हें अब कॉलेज आना होगा. जरूरत पड़ने पर छुट्टी रद्द भी की जाएगी.

NEET UG 2026 की परीक्षा रविवार, 3 मई 2026 को आयोजित होगी. यह परीक्षा देशभर में अंडरग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में प्रवेश के लिए कराई जाती है. हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं. परीक्षा कराने की जिम्मेदारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के पास होती है.

छुट्टियां रद्द करने की जरूरत क्यों पड़ी?

पिछले कुछ सालों में NEET परीक्षा को लेकर कई विवाद सामने आए हैं. खासकर NEET UG 2024 में पेपर लीक का मामला देशभर में चर्चा में रहा. बिहार में इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी. जांच में सामने आया था कि कुछ लोगों ने परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र छात्रों तक पहुंचाया था और इसके बदले भारी रकम ली गई थी.

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नोटिस में क्या लिखा है?

NMC ने अपने नोटिस में साफ शब्दों में कहा है कि पहले ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें कुछ मेडिकल कॉलेजों के छात्र ऐसी गतिविधियों में शामिल पाए गए थे, जिससे परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठे. इसलिए सभी कॉलेजों को सतर्क रहने और छात्रों को नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं.

पहले क्या हुआ था?

NEET UG 2024 के पेपर लीक मामले ने देश को हिला दिया था. कई राज्यों में विरोध हुआ, अदालतों में याचिकाएं दाखिल हुईं. कुछ याचिकाओं में परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने की मांग भी उठी थी. बाद में केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच CBI को सौंप दी थी.

क्या कहा NMC ने?

NMC ने एक आधिकारिक नोटिस जारी कर मेडिकल कॉलेजों से कहा है कि वे 2 मई और 3 मई को छात्रों को छुट्टी न दें. नोटिस में यह भी लिखा गया है कि सिर्फ बहुत जरूरी या आपात स्थिति में ही छुट्टी दी जा सकती है, वह भी ठोस कारण के साथ. कॉलेज प्रशासन से कहा गया है कि वे छात्रों को भी जागरूक करें, ताकि वे किसी भी गलत गतिविधि से दूर रहें.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 24 Apr 2026 05:24 PM (IST)
Tags :
Education NMC NEET Exam May 3 2026 NMC Advisory To Medical Colleges
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