100% अंक लाकर जमशेदपुर की शांभवी तिवारी बनीं देश की टॉपर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom शांभवी तिवारी ने ISC परीक्षा में 100% अंक पाकर टॉप किया.

भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी में पूरे अंक.

शांभवी का लक्ष्य डॉक्टर बनकर समाज सेवा करना है.

कोल्हान क्षेत्र के छात्रों ने भी ICSE में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया.

ICSE और ISC रिजल्ट 2026 इस बार कई मायनों में खास और चर्चा का विषय रहे. एक ओर जहां देशभर के लाखों छात्रों का इंतजार खत्म हुआ, वहीं दूसरी ओर परिणामों ने कई नई उपलब्धियों को भी जन्म दिया.तय समय पर सुबह 11 बजे नतीजे जारी कर बोर्ड ने अपनी विश्वसनीयता को एक बार फिर साबित किया.

इस बार के रिजल्ट में जमशेदपुर की एक छात्रा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई, वहीं कोल्हान क्षेत्र का भी दबदबा देखने को मिला.

शांभवी तिवारी बनी देश की टॉपर

जमशेदपुर स्थित सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा शांभवी तिवारी ने इस वर्ष ISC परीक्षा में 100 प्रतिशत अंक प्राप्त कर नेशनल टॉपर बनने का गौरव हासिल किया है. उन्होंने भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान और अंग्रेजी जैसे चुनौतीपूर्ण विषयों में भी पूर्ण अंक हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया.उनकी इस उपलब्धि ने न केवल उनके परिवार और स्कूल को गर्वित किया है, बल्कि पूरे शहर और राज्य का नाम भी राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा किया है.

नेशनल टॉपर बनने के बाद शांभवी तिवारी ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि यह उपलब्धि उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसी है.उन्होंने बताया कि उन्हें अपनी मेहनत पर भरोसा था, लेकिन सभी विषयों में 100 प्रतिशत अंक प्राप्त करना उनके लिए भी खास और अप्रत्याशित रहा.उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, शिक्षकों और ईश्वर के आशीर्वाद को दिया.उनकी माता निभा सिन्हा एक केमिस्ट्री शिक्षिका हैं, जिन्होंने पढ़ाई में हमेशा मार्गदर्शन किया, जबकि उनके पिता राकेश रमन ने भी हर कदम पर उनका साथ दिया. स्कूल की प्रिंसिपल और शिक्षकों ने भी उन्हें लगातार प्रोत्साहित किया.

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डॉक्टर बनना है सपना

शांभवी तिवारी फिलहाल मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET की तैयारी कर रही हैं. उनका लक्ष्य एक कुशल डॉक्टर बनना है ताकि वे समाज की सेवा कर सकें.उनका मानना है कि चिकित्सा क्षेत्र ऐसा माध्यम है, जिसके जरिए जरूरतमंद लोगों की सबसे प्रभावी तरीके से मदद की जा सकती है.

कोल्हान क्षेत्र का भी रहा शानदार प्रदर्शन

इस वर्ष के परिणामों में झारखंड के कोल्हान क्षेत्र का प्रदर्शन भी काफी प्रभावशाली रहा है. ICSE 10वीं परीक्षा में राज्य के संयुक्त टॉपर्स की सूची में इस क्षेत्र के कई छात्रों ने जगह बनाई है. इससे यह स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र में शिक्षा का स्तर लगातार बेहतर हो रहा है और छात्र राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं.



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