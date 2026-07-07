हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET UG 2026 Fee Refund: NEET के लाखों छात्रों के पास आज रिफंड पाने का आखिरी मौका, फटाफट करें आवेदन

NEET UG 2026 Fee Refund: NEET के लाखों छात्रों के पास आज रिफंड पाने का आखिरी मौका, फटाफट करें आवेदन

एनटीए ने स्पष्ट किया है कि फीस रिफंड केवल उन्हीं उम्मीदवारों के बैंक खातों में भेजा जा रहा है, जिनकी बैंक डिटेल्स पोर्टल पर सफलतापूर्वक वेरीफाई हो चुकी है. जिन खातों की जानकारी पहले से सही है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 07 Jul 2026 12:08 PM (IST)
Preferred Sources

NEET UG 2026 Fee Refund: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 परीक्षा में शामिल हुए लाखों छात्रों के लिए फीस रिफंड को लेकर अपडेट जारी किया है. एजेंसी ने बताया कि जिन उम्मीदवारों के बैंक खाते का वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है, उनके लिए रिफंड की प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं. वहीं जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक अपनी बैंक डिटेल्स अपडेट नहीं की है या जानकारी में कोई गलती है तो उन्हें इसे सुधारने का आज आखिरी मौका दिया गया है. एनटीए के अनुसार निर्धारित समय सीमा के अंदर बैंक डिटेल अपडेट नहीं करने वाले उम्मीदवारों को रिफंड मिलने में परेशानी हो सकती है. 

वेरीफाइड बैंक खातों में भेजा जा रहा है रिफंड 

एनटीए ने स्पष्ट किया है कि फीस रिफंड केवल उन्हीं उम्मीदवारों के बैंक खातों में भेजा जा रहा है, जिनकी बैंक डिटेल्स पोर्टल पर सफलतापूर्वक वेरीफाई हो चुकी है.  जिन खातों की जानकारी पहले से सही है, उन्हें किसी एक तरह की एक्स्ट्रा कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है. ऐसे उम्मीदवारों के खाते में रिफंड राशि चरणबद्ध तरीके से ट्रांसफर की जा रही है. एजेंसी ने यह भी कहां है कि जिन अभ्यर्थियों की बैंक की जानकारी अधूरी है, गलत दर्ज हुई है या वेरीफाई नहीं हो सकी उन्हें अपनी जानकारी अपडेट करनी चाहिए, ताकि रिफंड प्रक्रिया में किसी तरह की देरी न हो. 

बैंक डिटेल अपडेट करने की अंतिम तारीख 

एनटीए ने बैंक खाते की जानकारी अपडेट करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 7 जुलाई यानी आज रात 11:50 बजे तक अपने बैंक डिटेल में सुधार कर सकते हैं. इसके बाद करेक्शन विंडो बंद कर दी जाएगी और उपलब्ध बैंक डिटेल्स के आधार पर ही आगे की रिटर्न प्रक्रिया पूरी की जाएगी. एजेंसी ने साफ किया है कि अंतिम समय सीमा समाप्त होने के बाद बैंक खाते से जुड़ी किसी भी जानकारी में बदलाव का अवसर नहीं दिया जाएगा 

अब तक सिर्फ 8.29 लाख लोगों ने अपडेट की जानकारी 

एनटीए के अनुसार अब तक 8,29,510 उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाते की जानकारी को अपडेट किया है, जबकि नीट यूजी 2026 की मूल परीक्षा में 22 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था. इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में ऐसे उम्मीदवार अभी भी है, जिन्होंने रिफंड के लिए आवश्यक बैंक डिटेल अपडेट नहीं की है. एजेंसी ने सभी उम्मीदवारों से जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करने के अपील की है, ताकि उनको रिफंड बिना किसी परेशानी की जारी किया जा सके. 

ये भी पढ़ें-SI, कांस्टेबल, जेल वार्डर समेत कई पोस्ट पर भर्ती, इस राज्य में भरे जा रहे 7 हजार से ज्यादा पद

कैसे करें बैंक डिटेल अपडेट? 

  • उम्मीदवार अपने बैंक की जानकारी अपडेट करने के लिए सबसे पहले नीट यूजी के ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाए.
  • इसके बाद होम पेज पर उपलब्ध Final Opportunity to Confirm/Update bank account details for NEET 2026 Fee Refund लिंक पर क्लिक करें.
  • अब अपने एप्लीकेशन नंबर की मदद से लॉगिन करें.
  • इसके बाद डैशबोर्ड में जाकर बैंक खाते की जानकारी दर्ज करें.
  • अब अकाउंट नंबर, खाताधारक का नाम और आईएफएससी कोड सहित सभी जानकारी की सावधानीपूर्वक जांच करें.
  • जानकारी सही होने के बाद उसे सबमिट करें और कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें.

ये भी पढ़ें-कॉलेज के बाद नहीं मिल रही नौकरी, एक्सपर्ट बता रहे हैं किन स्किल्स की सबसे ज्यादा जरूरत?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 07 Jul 2026 12:06 PM (IST)
Tags :
NEET UG 2026 NTA Fee Refund NEET UG 2026 Fee Refund NEET Fee Refund
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
NEET UG 2026 Fee Refund: NEET के लाखों छात्रों के पास आज रिफंड पाने का आखिरी मौका, फटाफट करें आवेदन
NEET के लाखों छात्रों के पास आज रिफंड पाने का आखिरी मौका, फटाफट करें आवेदन
शिक्षा
AICTE Report: इंजीनियरिंग करने वाले 17% ही नौकरी के लायक, खत्म हो रहा IT सेक्टर का क्रेज? 
इंजीनियरिंग करने वाले 17% ही नौकरी के लायक, खत्म हो रहा IT सेक्टर का क्रेज? 
शिक्षा
IIT बॉम्बे CSE कटऑफ 2026 किस रैंक पर मिलेगा एडमिशन, यहां पढ़ें पूरी डिटेल
IIT बॉम्बे CSE कटऑफ 2026 किस रैंक पर मिलेगा एडमिशन, यहां पढ़ें पूरी डिटेल
शिक्षा
Digital Education In India: स्कूलों में डिजिटल एजुकेशन का बढ़ता ट्रेंड, क्या आने वाले वर्षों में पूरी तरह बदल जाएगी पढ़ाई?
स्कूलों में डिजिटल एजुकेशन का बढ़ता ट्रेंड, क्या आने वाले वर्षों में पूरी तरह बदल जाएगी पढ़ाई?
Advertisement

वीडियोज

Aamir Khan की शादी में Kiran Rao क्यों नहीं दिखीं?
Vaibhav Sooryavanshi: डेब्यू कैप पाते ही रो पड़े वैभव सूर्यवंशी! 15 साल की उम्र में रच दिया इतिहास!.
Diljit Dosanjh की Sutluj रिलीज के 2 दिन बाद ही ZEE5 से क्यों हटाई गई?
Hyundai Creta Electric अब ₹10.99 लाख में! BAAS क्या है? सस्ती EV का पूरा सच | Creta EV Explained
Shilpa Shinde की धमाकेदार एंट्री, Lock Upp 2 में बढ़ेगा ड्रामा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारतीय सेना की सबसे घातक यूनिट IBG कहां की गई है तैनात? देश के पहले CDS का सपना पूरा
भारतीय सेना की सबसे घातक यूनिट IBG कहां की गई है तैनात? देश के पहले CDS का सपना पूरा
राजस्थान
जयपुर में खतरनाक हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने पूरे परिवार को कुचला, 3 बच्चों की मौत, उड़े चीथड़े
जयपुर में खतरनाक हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने पूरे परिवार को कुचला, 3 बच्चों की मौत, उड़े चीथड़े
इंडिया
बिस्तर से गिरने की कहानी निकली झूठी, 11 महीने की बच्ची की मौत बनी मर्डर मिस्ट्री, पिता गिरफ्तार
बिस्तर से गिरने की कहानी निकली झूठी, 11 महीने की बच्ची की मौत बनी मर्डर मिस्ट्री, पिता गिरफ्तार
बॉलीवुड
The Odyssey First Review Out: क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' के फर्स्ट रिव्यू आउट, क्रिटिक्स बोले - 'मास्टरपीस है फिल्म'
क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' के फर्स्ट रिव्यू आउट, क्रिटिक्स बोले - 'मास्टरपीस है फिल्म'
क्रिकेट
India vs England 3rd T20: करो या मरो की जंग में कैसी होगी प्लेइंग XI? जानें पिच और मौसम का हाल
India vs England 3rd T20: करो या मरो की जंग में कैसी होगी प्लेइंग XI? जानें पिच और मौसम का हाल
महाराष्ट्र
Maharashtra Rain Live: महाराष्ट्र में बारिश का कहर जारी, नासिक में बादल फटने की चेतावनी; पवई में दिखा मगरमच्छ
Live: महाराष्ट्र में बारिश का कहर जारी, नासिक में बादल फटने की चेतावनी; पवई में दिखा मगरमच्छ
ट्रैवल
Difference Between Mumbai And Delhi: विदेशी ट्रैवलर्स ने दिल्ली को क्यों दिए '0' नंबर? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान
विदेशी ट्रैवलर्स ने दिल्ली को क्यों दिए '0' नंबर? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान
ऑटो
BS3 और BS4 कार वालों के लिए ये जानना बेहद जरूरी, E20 फ्यूल से गाड़ी पर क्या पड़ेगा असर?
BS3 और BS4 कार वालों के लिए ये जानना बेहद जरूरी, E20 फ्यूल से गाड़ी पर क्या पड़ेगा असर?
ABP NEWS
नकली दुर्घटना, असली चोर।
नकली दुर्घटना, असली चोर।
ABP NEWS
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
ABP NEWS
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
ABP NEWS
यह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के खड़े होने का अंदाज़ है।
यह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के खड़े होने का अंदाज़ है।
ABP NEWS
एक पल की देरी से बड़ा हादसा हो गया, स्कूटर नीचे कुचला गया।
एक पल की देरी से बड़ा हादसा हो गया, स्कूटर नीचे कुचला गया।
Embed widget