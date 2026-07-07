NEET के लाखों छात्रों के पास आज रिफंड पाने का आखिरी मौका, फटाफट करें आवेदन

NEET UG 2026 Fee Refund: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 परीक्षा में शामिल हुए लाखों छात्रों के लिए फीस रिफंड को लेकर अपडेट जारी किया है. एजेंसी ने बताया कि जिन उम्मीदवारों के बैंक खाते का वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है, उनके लिए रिफंड की प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं. वहीं जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक अपनी बैंक डिटेल्स अपडेट नहीं की है या जानकारी में कोई गलती है तो उन्हें इसे सुधारने का आज आखिरी मौका दिया गया है. एनटीए के अनुसार निर्धारित समय सीमा के अंदर बैंक डिटेल अपडेट नहीं करने वाले उम्मीदवारों को रिफंड मिलने में परेशानी हो सकती है.

वेरीफाइड बैंक खातों में भेजा जा रहा है रिफंड

एनटीए ने स्पष्ट किया है कि फीस रिफंड केवल उन्हीं उम्मीदवारों के बैंक खातों में भेजा जा रहा है, जिनकी बैंक डिटेल्स पोर्टल पर सफलतापूर्वक वेरीफाई हो चुकी है. जिन खातों की जानकारी पहले से सही है, उन्हें किसी एक तरह की एक्स्ट्रा कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है. ऐसे उम्मीदवारों के खाते में रिफंड राशि चरणबद्ध तरीके से ट्रांसफर की जा रही है. एजेंसी ने यह भी कहां है कि जिन अभ्यर्थियों की बैंक की जानकारी अधूरी है, गलत दर्ज हुई है या वेरीफाई नहीं हो सकी उन्हें अपनी जानकारी अपडेट करनी चाहिए, ताकि रिफंड प्रक्रिया में किसी तरह की देरी न हो.

बैंक डिटेल अपडेट करने की अंतिम तारीख

एनटीए ने बैंक खाते की जानकारी अपडेट करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 7 जुलाई यानी आज रात 11:50 बजे तक अपने बैंक डिटेल में सुधार कर सकते हैं. इसके बाद करेक्शन विंडो बंद कर दी जाएगी और उपलब्ध बैंक डिटेल्स के आधार पर ही आगे की रिटर्न प्रक्रिया पूरी की जाएगी. एजेंसी ने साफ किया है कि अंतिम समय सीमा समाप्त होने के बाद बैंक खाते से जुड़ी किसी भी जानकारी में बदलाव का अवसर नहीं दिया जाएगा

अब तक सिर्फ 8.29 लाख लोगों ने अपडेट की जानकारी

एनटीए के अनुसार अब तक 8,29,510 उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाते की जानकारी को अपडेट किया है, जबकि नीट यूजी 2026 की मूल परीक्षा में 22 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था. इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में ऐसे उम्मीदवार अभी भी है, जिन्होंने रिफंड के लिए आवश्यक बैंक डिटेल अपडेट नहीं की है. एजेंसी ने सभी उम्मीदवारों से जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करने के अपील की है, ताकि उनको रिफंड बिना किसी परेशानी की जारी किया जा सके.

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कैसे करें बैंक डिटेल अपडेट?

उम्मीदवार अपने बैंक की जानकारी अपडेट करने के लिए सबसे पहले नीट यूजी के ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाए.

इसके बाद होम पेज पर उपलब्ध Final Opportunity to Confirm/Update bank account details for NEET 2026 Fee Refund लिंक पर क्लिक करें.

अब अपने एप्लीकेशन नंबर की मदद से लॉगिन करें.

इसके बाद डैशबोर्ड में जाकर बैंक खाते की जानकारी दर्ज करें.

अब अकाउंट नंबर, खाताधारक का नाम और आईएफएससी कोड सहित सभी जानकारी की सावधानीपूर्वक जांच करें.

जानकारी सही होने के बाद उसे सबमिट करें और कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें.

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