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हिंदी न्यूज़शिक्षाJawahar Navodaya Vidyalaya Admission 2026: नवोदय विद्यालय में कैसे मिलता है एडमिशन, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी? जानें यहां

Jawahar Navodaya Vidyalaya Admission 2026: नवोदय विद्यालय में कैसे मिलता है एडमिशन, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी? जानें यहां

Jawahar Navodaya Vidyalaya Admission 2026: जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए JNVST परीक्षा पास करना जरूरी है. आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और चयन मेरिट के आधार पर किया जाता है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 13 Jul 2026 08:42 AM (IST)
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Jawahar Navodaya Vidyalaya Admission 2026: जवाहर नवोदय विद्यालय देश के सबसे बेहतरीन सरकारी स्कूलों में गिने जाते हैं, जहां बच्चों को मुफ्त और अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई मिलती है. इसी वजह से हर साल लाखों पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन यहां करवाना चाहते हैं.  नवोदय विद्यालय में एडमिशन सीधे नहीं मिलता, बल्कि इसके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट पास करना जरूरी होता है, जिसे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा यानी JNVST कहा जाता है.  मुख्य रूप से यह एडमिशन कक्षा 6 में दिया जाता है.

बता दें कि कक्षा 6 में एडमिशन के लिए बच्चे का किसी सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल से कक्षा 5 पास होना जरूरी है.  हर जिले के लिए तय सीटों के हिसाब से बच्चों का चयन किया जाता है. एडमिशन के लिए आवेदन करने का तरीका बहुत आसान है. इसके लिए सबसे पहले नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाना होता है. वहां रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके अपना फॉर्म भरना होता है, फिर जरूरी दस्तावेज अपलोड करके फॉर्म सबमिट कर दिया जाता है. 

एंट्रेंस टेस्ट पास करना होता है जरूरी

नवोदय विद्यालय में एडमिशन पाने के लिए बच्चों को JNVST यानी जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा पास करनी होती है. यह परीक्षा साल में एक बार आयोजित की जाती है और इसमें मुख्य रूप से तीन तरह के टेस्ट होते हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, अर्थमेटिक टेस्ट और भाषा टेस्ट. यह परीक्षा पूरी तरह ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, यानी इसमें बहुविकल्पीय सवाल पूछे जाते हैं.

परीक्षा का रिजल्ट मेरिट के आधार पर तैयार किया जाता है और हर जिले के लिए तय सीटों के अनुसार बच्चों का चयन किया जाता है. जो बच्चे इस परीक्षा में अच्छे नंबर लाते हैं, उन्हें उनके जिले के नवोदय विद्यालय में एडमिशन दिया जाता है.  

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एडमिशन के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए

नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार रखने चाहिए, ताकि फॉर्म भरते और चयन के बाद वेरिफिकेशन के समय किसी तरह की परेशानी न हो.  सबसे पहले बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जरूरी होता है, जिससे उसकी सही उम्र की पुष्टि होती है. इसके अलावा बच्चे की पिछली कक्षा यानी कक्षा 5 की मार्कशीट या स्कूल से जारी किया गया प्रमाण पत्र भी देना होता है. 

इसके साथ ही बच्चे की हाल की पासपोर्ट साइज फोटो, माता-पिता का पहचान पत्र, और अगर बच्चा किसी आरक्षित श्रेणी से आता है तो उससे जुड़ा जाति प्रमाण पत्र भी लगाना जरूरी होता है.  फॉर्म भरते समय इन सभी दस्तावेजों की फोटो तय साइज और फॉर्मेट में ही अपलोड करनी होती है.

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Published at : 13 Jul 2026 08:41 AM (IST)
Tags :
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