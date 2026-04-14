NEET UG 2026 सिटी स्लिप जारी जानें कैसे करें डाउनलोड,और दिक्कत हो तो कहां करें शिकायत
NEET UG 2026 के लिए NTA ने एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी है. इससे छात्रों को पहले ही पता चल जाएगा कि उनका एग्जाम किस शहर में होगा.छात्र आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर सिटी स्लिप डाऊनलोड कर सकते हैं.
- सिटी स्लिप डाउनलोड कर छात्र यात्रा व ठहरने की व्यवस्था करें.
अगर आप NEET UG 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी अपडेट है.NTA ने एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है. इससे छात्रों को यह पता चल जाता है कि उन्हें परीक्षा देने के लिए किस शहर में जाना होगा. हालांकि, यह एडमिट कार्ड नहीं है, बल्कि सिर्फ एक जानकारी देने वाली स्लिप है.
क्या है NEET UG 2026 City Slip?
NEET UG 2026 की सिटी स्लिप एक एडवांस सूचना है, जिससे छात्रों को यह पता चलता है कि उनका एग्जाम किस शहर में आयोजित होगा. इसका मकसद यह है कि छात्र पहले से अपनी यात्रा और रहने की व्यवस्था कर सकें.यह स्लिप खासतौर पर उन छात्रों के लिए फायदेमंद है, जिन्हें दूसरे शहर में जाकर परीक्षा देनी होती है.इससे वे ट्रेन, बस या फ्लाइट की टिकट पहले से बुक कर सकते हैं और आखिरी समय की भागदौड़ से बच सकते हैं.
अगर सिटी स्लिप में दिक्कत आए तो क्या करें?
अगर किसी छात्र को सिटी स्लिप डाउनलोड करने में परेशानी होती है या उसमें कोई गलती दिखाई देती है, तो वह तुरंत NTA से संपर्क कर सकता है.इसके लिये एनटीए ने हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी भी जारी की है.
- हेल्पलाइन नंबर: 011-40759000, 011-69227700
- ईमेल: neetug2026@nta.ac.in
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क्या यह एडमिट कार्ड है?
यह बात समझना बहुत जरूरी है कि सिटी स्लिप एडमिट कार्ड नहीं है.
इस स्लिप में सिर्फ शहर की जानकारी दी जाती है, जबकि एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र का पूरा पता, रोल नंबर, परीक्षा के दिन के निर्देश और एंट्री से जुड़ी जानकारी होती है.इसलिए छात्रों को एडमिट कार्ड का इंतजार करना होगा, जो परीक्षा से कुछ दिन पहले जारी किया जाएगा.
NEET UG 2026 परीक्षा कब होगी?
NEET UG 2026 की परीक्षा 3 मई 2026 को आयोजित की जाएगी.
समय: दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक
मोड: पेन और पेपर (ऑफलाइन)
परीक्षा शहर: भारत के 552 शहर और विदेश के 14 शहर
यह परीक्षा मेडिकल और संबंधित कोर्सेज में एडमिशन के लिए कराई जाती है और इसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आयोजित करती है.
सिटी स्लिप क्यों है जरूरी?
कई बार छात्रों को परीक्षा के लिए दूर शहरों में जाना पड़ता है.ऐसे में अगर उन्हें पहले से शहर की जानकारी मिल जाए, तो वे बेहतर तरीके से अपनी योजना बना सकते हैं.सिटी स्लिप मिलने से छात्र यात्रा की सही योजना बना सकते हैंसमय पर पहुंचने का रूट तय कर सकते हैंरहने की व्यवस्था पहले से कर सकते हैंइससे परीक्षा के दिन तनाव कम होता है और छात्र बेहतर फोकस कर पाते हैं.
कैसे डाउनलोड करें NEET 2026 City Slip?
- सबसे पहले NTA या NEET की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं.
- लॉगिन सेक्शन में जाएं.
- अपना एप्लिकेशन नंबर और जन्मतिथि डालें.
- लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड में सिटी स्लिप दिखाई देगी.
- इसे डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें.
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Source: IOCL