सीबीएसई बोर्ड आज जारी करेगा 10वीं के नतीजे? डिजिलॉकर और उमंग ऐप से ऐसे डाउनलोड करें मार्कशीट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सीबीएसई 10वीं के नतीजे आज जारी होने की उम्मीद है.

छात्र cbse.gov.in और results.cbse.nic.in पर परिणाम देख सकेंगे.

वेबसाइट धीमी होने पर डिजिलॉकर और UMANG ऐप पर मार्कशीट उपलब्ध होगी.

APAAR ID के बिना भी डिजिलॉकर अकाउंट बनाकर रिजल्ट देखा जा सकता है.

सीबीएसई बोर्ड की तरफ से आज क्लास 10वीं के नतीजे जारी किए जा सकते हैं. बोर्ड की ओर से भले ही आधिकारिक समय घोषित न किया गया हो, लेकिन खबर है कि रिजल्ट आज कभी भी जारी हो सकता है. रिजल्ट जारी होते ही छात्र अपने अंक आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in और results.cbse.nic.in पर देख सकेंगे. इसके साथ ही छात्रों की सुविधा के लिए डिजिलॉकर और UMANG App पर भी मार्कशीट डाउनलोड करने की व्यवस्था की जाएगी.

देशभर में करीब 25 लाख छात्र इस समय एक ही खबर का इंतजार कर रहे हैं क्लास 10 का रिजल्ट कब आएगा. हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीएसई बोर्ड की तरफ से आज परिणाम जारी किए जा सकते हैं. इस साल 10वीं की परीक्षा 17 फरवरी 2026 से शुरू हुई थीं.

वेबसाइट धीमी हो तो घबराएं नहीं

हर साल रिजल्ट के समय वेबसाइट पर एक साथ लाखों छात्र लॉगिन करते हैं. ऐसे में साइट धीमी पड़ जाती है या कभी-कभी खुलती ही नहीं. इस परेशानी से बचने के लिए सरकार ने पहले से व्यवस्था कर रखी है. छात्र DigiLocker और UMANG ऐप के जरिए भी अपनी डिजिटल मार्कशीट देख और डाउनलोड कर सकते हैं.

डिजिलॉकर ने रिज़ल्ट से पहले एक जरूरी सूचना जारी की है. जिन छात्रों के पास APAAR ID नहीं है, उन्हें पहले अपना डिजिलॉकर अकाउंट बना लेना चाहिए, ताकि रिजल्ट आते ही उनकी मार्कशीट “Issued Documents” सेक्शन में मिल सके.

APAAR ID नहीं है? ऐसे बनाएं डिजिलॉकर अकाउंट

अगर किसी छात्र के पास APAAR ID नहीं है, तो चिंता की बात नहीं है. वह डिजिलॉकर ऐप पर अपना अकाउंट बनाकर भी रिजल्ट देख सकते हैं. इसके लिए cbseservices.digilocker.gov.in पर जाएं. फिर ‘Get Started’ पर क्लिक करें. इसके बाद स्कूल द्वारा दिए गए एक्सेस कोड और जरूरी जानकारी भरें. अब मोबाइल नंबर OTP से सत्यापित करें. फिर छात्र का अकाउंट तैयार हो जाएगा. इसके बाद रिजल्ट जारी होते ही आपकी मार्कशीट डिजिलॉकर में दिखाई देगी.

छात्र इन प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं नतीजे

results.cbse.nic.in

cbse.gov.in

results.nic.in

results.digilocker.gov.in

umang.gov.in

आधिकारिक वेबसाइट से ऐसे देखें रिजल्ट

सबसे पहले छात्र रिजल्ट चेक करने के लिए आधिकारिक साइट results.cbse.nic.in खोलें. इसके बाद “Secondary School Examination (Class X) 2026” लिंक पर क्लिक करें. फिर रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी, जन्म तिथि और सिक्योरिटी पिन भरें. अब छात्र सबमिट करें. इसके बाद स्क्रीन पर मार्कशीट दिखाई देगी. अंत में छात्र इसे डाउनलोड कर लें और प्रिंट भी निकाल लें.

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