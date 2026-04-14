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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीHPRCA Recruitment 2026: हिमाचल में ट्रेनी जूनियर इंजीनियर के149 पदों पर वैकेंसी, डिप्लोमा और BTech वाले करें आवेदन

HPRCA Recruitment 2026: हिमाचल में ट्रेनी जूनियर इंजीनियर के149 पदों पर वैकेंसी, डिप्लोमा और BTech वाले करें आवेदन

हिमाचल प्रदेश में इंजीनियरिंग कर चुके युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का शानदार मौका है. ट्रेनी जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 149 पदों पर भर्ती जारी, डिप्लोमा और BTech वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 14 Apr 2026 08:45 AM (IST)
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  • हिमाचल प्रदेश में जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 149 पदों पर भर्ती निकली है.
  • सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या बीटेक वाले कर सकते हैं आवेदन.
  • आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 45 वर्ष.
  • चयन लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा.

अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कर चुके हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बढ़िया मौका है. हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने ट्रेनी जूनियर इंजीनियर (सिविल) के पदों पर भर्ती निकाली है. इस भर्ती के जरिए 149 पद भरे जाएंगे. अच्छी बात यह है कि इसमें डिप्लोमा और बीटेक दोनों तरह के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए देर न करें और समय रहते फॉर्म भर दें.

पदों का विवरण

इस भर्ती के तहत ट्रेनी जूनियर इंजीनियर (सिविल) के कुल 149 पद भरे जाएंगे. ये पद राज्य के अलग-अलग विभागों में होंगे.इस नौकरी में चयनित उम्मीदवारों को निर्माण कार्यों की देखरेख, प्रोजेक्ट की निगरानी और तकनीकी काम संभालना होगा.अगर आपको फील्ड वर्क और इंजीनियरिंग से जुड़े काम पसंद हैं, तो यह नौकरी आपके लिए सही साबित हो सकती है.

योग्यता क्या चाहिए?

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या BTech/BE होना जरूरी है.यह डिग्री किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होनी चाहिए.इसके साथ ही उम्मीदवार ने 10वीं या 12वीं भी पास की होनी चाहिए.फ्रेशर उम्मीदवार भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं.हालांकि जिनके पास अनुभव है, उन्हें थोड़ा फायदा मिल सकता है.

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आयु सीमा 

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 45 साल होनी चाहिए.आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी.आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार 5 साल तक की छूट मिलेगी.अगर कोई उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश का निवासी नहीं है, तो उसके लिए शर्त है कि उसने अपनी पढ़ाई (10वीं और 12वीं) हिमाचल के किसी स्कूल से की हो.

चयन प्रक्रिया कैसे होगी?

इस भर्ती में चयन प्रक्रिया काफी सीधी रखी गई है.सबसे पहले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा देनी होगी.इस परीक्षा में सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में पास होंगे, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा.अंत में मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा.

आवेदन कैसे करें?

स्टेप 1: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in खोलें.

स्टेप 2: HPRCA Recruitment 2026 वाले लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अपना रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन आईडी बनाएं.

स्टेप 4: आवेदन फॉर्म को ध्यान से भरें.

स्टेप 5: जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे फोटो, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट अपलोड करें.

स्टेप 6: फॉर्म सबमिट करें और उसका प्रिंट निकाल लें.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 14 Apr 2026 08:45 AM (IST)
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