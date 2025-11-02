हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षामेडिकल सेक्टर में होने वाला है बड़ा बदलाव, NEET नहीं NExT एग्जाम से बदल जाएगी डॉक्टर बनने की पूरी प्रक्रिया

मेडिकल सेक्टर में होने वाला है बड़ा बदलाव, NEET नहीं NExT एग्जाम से बदल जाएगी डॉक्टर बनने की पूरी प्रक्रिया

अब तक जहां नीट मेडिकल कॉलेजों में MBBS और BDS कोर्स में एडमिशन का रास्ता तय करता था. वहीं अब एनएमसी के अनुसार, नेक्स्ट परीक्षा से आगे जाकर मेडिकल की पढ़ाई को एक ही परीक्षा से जोड़ दिया जाएगा.

By : कविता गाडरी | Updated at : 02 Nov 2025 02:36 PM (IST)
Preferred Sources

भारत के मेडिकल एजुकेशन में जल्द ही एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. नेशनल मेडिकल कमीशन ने साफ किया है कि देश में मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए नेशनल एग्जिट टेस्ट परीक्षा को लागू करने की तैयारी चल रही है. यह परीक्षा मौजूदा नीट पीजी की जगह लेगी और डॉक्टर बनने की पूरी प्रक्रिया को बदल देगी. हालांकि NExT को फिलहाल तुरंत लागू नहीं किया जाएगा. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अब NEET,  NExT में कैसे बदल जाएगी और डॉक्टर बनने की पूरी प्रक्रिया भी कैसे चेंज हो जाएगी. 

डॉक्टर से लेकर लाइसेंस और पीजी ऐडमिशन तक एक ही परीक्षा 

अब तक जहां नीट मेडिकल कॉलेजों में MBBS और BDS कोर्स में एडमिशन का रास्ता तय करता था. वहीं अब एनएमसी के अनुसार, नेक्स्ट परीक्षा से आगे जाकर डॉक्टर बनने, मेडिकल प्रैक्टिस का लाइसेंस हासिल करने और पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन तक की प्रक्रिया को एक ही परीक्षा से जोड़ दिया जाएगा. एनएमसी के अनुसार, नेक्स्ट को एक समान परीक्षा के रूप में डिजाइन किया गया है ताकि देश के सभी मेडिकल कॉलेजों के स्टूडेंट्स का मूल्यांकन एक ही लेवल पर किया जा सके. इससे मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी और डॉक्टरों की क्वालिफिकेशन में भी सुधार होने की उम्मीद है. 

फिलहाल लागू नहीं होगा नेक्स्ट 

एनएमसी के चेयरमैन के अनुसार, नेक्स्ट परीक्षा को अगस्त 2025 से लागू करने की योजना थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था. एनएमसी चेयरमैन के अनुसार परीक्षा को तुरंत लागू नहीं किया जाएगा, बल्कि पहले इसकी तैयारी, स्ट्रक्चर और फीडबैक पर काम किया जाएगा. फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन से हुई बैठक के बाद एनएमसी ने कहा कि अगले तीन से चार सालों तक पहले मॉक टेस्ट आयोजित किए जाएंगे. इन ट्रायल एग्जाम से यह जांच की जाएगी कि नेक्स्ट को लागू करना कितना सही है. टेस्ट का पूरा खर्चा एनएमसी ही उठाएगी. 

छात्रों और डॉक्टरों ने जताया था विरोध 

नेक्स्ट परीक्षा को लेकर पहले भी स्टूडेंट्स और कई डॉक्टर संगठनों ने विरोध दर्ज कराया था. 2019 में एनएमसी ने 2019 बैच के लिए 2023 में नेक्स्ट आयोजित करने की योजना बनाई थी, लेकिन स्टूडेंट्स के विरोध के बाद इसे अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया था. स्टूडेंट का कहना था कि यह परीक्षा एनएमसी अधिनियम 2019 के प्रावधानों के खिलाफ है और इससे पढ़ाई का दबाव बढ़ जाएगा. 

नीट-पीजी की जगह लेगा एनएमसी 

अगर नेक्स्ट लागू होता है तो NEET-PG, FMGE और MBBS फाइनल ईयर एग्जाम की परीक्षाएं खत्म हो जाएगी . दरअसल अगर नेक्स्ट लागू होता है तो एमबीबीएस छात्रों को फाइनल ईयर परीक्षा की जगह नेक्स्ट देना होगा. वहीं पोस्टग्रेजुएट में एडमिशन नेक्स्ट में मिली मेरिट के आधार पर ही होगा. इसके अलावा विदेश से एमबीबीएस करने वाले छात्रों को अब अलग से एफएमजीई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वह भी भारतीय छात्रों के साथ नेक्स्ट में शामिल हो सकेंगे. 

ये भी पढ़ें-सेबी में निकली 'ग्रेड A' ऑफिसर की भर्तियां, जानें एलिजबिलिटी से लेकर सैलरी तक सबकुछ

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 02 Nov 2025 02:36 PM (IST)
Tags :
NEET NExT Exam NExT Exam India Nmc New Rule
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मोदी जी चुनाव के लिए आपको नाचकर भी दिखाएंगे', बेगूसराय में फिर बोले राहुल गांधी; 56 इंच की छाती पर भी कसा तंज
'मोदी जी चुनाव के लिए आपको नाचकर भी दिखाएंगे', बेगूसराय में फिर बोले राहुल गांधी; 56 इंच की छाती पर भी कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने...', अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज
'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने', अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज
टेलीविजन
प्रेग्नेंट भारती सिंह की तबियत नहीं ठीक, बोलीं- डिलीवरी टाइम नजदीक आ रहा
प्रेग्नेंट भारती सिंह की तबियत नहीं ठीक, बोलीं- डिलीवरी टाइम नजदीक आ रहा
क्रिकेट
IND-W vs SA-W Final Live Score: आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच फाइनल 'जंग', कौन जीतेगा 2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप का खिताब
LIVE: आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच फाइनल 'जंग', कौन जीतेगा 2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप का खिताब
Advertisement

वीडियोज

Dularchand Case: सफेद पैंट-शर्ट में दिखे Anant Singh को रात के सन्नाटे में पुलिस ने किया गिरफ्तार
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | बॉलीवुड की टाइमलाइन, लगातार बदलते ढर्रे पर | जन्नत, हक़ और भी बहुत कुछ
Anant Singh Arrest: आधी रात अनंत सिंह गिरफ्तार । Bihar Election । Dularchand Murder Case
Madhya Pradesh News: Satna में सांसद के थप्पड़ कांड पर सियासत गरम | Ganesh Singh
बुढ़ापे में जानलेवा इश्क का खेल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मोदी जी चुनाव के लिए आपको नाचकर भी दिखाएंगे', बेगूसराय में फिर बोले राहुल गांधी; 56 इंच की छाती पर भी कसा तंज
'मोदी जी चुनाव के लिए आपको नाचकर भी दिखाएंगे', बेगूसराय में फिर बोले राहुल गांधी; 56 इंच की छाती पर भी कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने...', अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज
'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने', अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज
टेलीविजन
प्रेग्नेंट भारती सिंह की तबियत नहीं ठीक, बोलीं- डिलीवरी टाइम नजदीक आ रहा
प्रेग्नेंट भारती सिंह की तबियत नहीं ठीक, बोलीं- डिलीवरी टाइम नजदीक आ रहा
क्रिकेट
IND-W vs SA-W Final Live Score: आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच फाइनल 'जंग', कौन जीतेगा 2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप का खिताब
LIVE: आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच फाइनल 'जंग', कौन जीतेगा 2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप का खिताब
इंडिया
'हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी', दुलारचंद यादव हत्याकांड में एक्शन के बाद बोले CEC ज्ञानेश कुमार
'हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी', दुलारचंद हत्याकांड में एक्शन के बाद बोले CEC ज्ञानेश कुमार
बिहार
'हम लोग का कुछ लेना-देना नहीं है', अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सूरजभान की पत्नी वीणा देवी का पहला रिएक्शन
'हम लोग का कुछ लेना-देना नहीं है', अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सूरजभान की पत्नी का पहला रिएक्शन
यूटिलिटी
कहीं बैंक में तो नहीं पड़ा है आपके परिवार का अनक्लेम्ड अमाउंट, ऐसे कर सकते हैं पता
कहीं बैंक में तो नहीं पड़ा है आपके परिवार का अनक्लेम्ड अमाउंट, ऐसे कर सकते हैं पता
ट्रेंडिंग
Video: कभी देखी है नोटों की इतनी लंबी माला? दूल्हे की वीडियो देख बोले लोग- अंबानी का रिश्तेदार है क्या
Video: कभी देखी है नोटों की इतनी लंबी माला? दूल्हे की वीडियो देख बोले लोग- अंबानी का रिश्तेदार है क्या
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget