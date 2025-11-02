हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीसेबी में निकली 'ग्रेड A' ऑफिसर की भर्तियां, जानें एलिजबिलिटी से लेकर सैलरी तक सबकुछ

सेबी में निकली 'ग्रेड A' ऑफिसर की भर्तियां, जानें एलिजबिलिटी से लेकर सैलरी तक सबकुछ

सेबी ने ग्रेड ए यानी असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर भर्ती निकाली है. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 30 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 28 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 02 Nov 2025 11:12 AM (IST)
अगर आप सीधे 'ग्रेड A' लेवल की सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने ग्रेड ए यानी असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर भर्ती निकाली है. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 30 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 28 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.

इच्छुक उम्मीदवार सेबी की ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. सेबी भारत सरकार की एक फाइनेंशियल रेगुलेटरी संस्था है जो शेयर बाजार और उससे जुड़ी सभी गतिविधियों पर नजर रखती है. वहीं इस भर्ती के जरिए कुल 110 खाली पदों को भरा जाएगा.

किन पदों पर होगी भर्ती?

सेबी इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए 110 खाली पदों को भरने की तैयारी कर रहा है. इसमें जनरल कैटेगरी के 56 पद, लॉ के 20 पद, आईटी के 22 पद, रिसर्च के 4 पद, ऑफिशल लैंग्वेज के 3 पद और इंजीनियरिंग के 5 पद शामिल हैं. वहीं इन भर्तियों पर उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में किया जाएगा. जिसमें पहले चरण में ऑनलाइन स्क्रीनिंग परीक्षा होगी. वहीं दूसरे चरण में मुख्य परीक्षा होगी और तीसरे चरण में इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा. सेबी की इस भर्ती के लिए फेज-1 की ऑनलाइन स्क्रीनिंग परीक्षा 10 जनवरी 2026 को होगी, जबकि फेज-2 की परीक्षा 21 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी. वहीं चयनित उम्मीदवारों को ग्रेड ए अधिकारी के रूप में 62,500 से 1,26,100  रुपये प्रति माह तक सैलरी के तहत नियुक्ति मिलेगी. मेट्रो शहरों जैसी लोकेशन पर यह पैकेज ज्यादा हो सकता है.

योग्यता और आयु सीमा

सेबी ग्रेड ए ऑफिसर पद के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से लॉ में बैचलर या मास्टर डिग्री, इंजीनियरिंग, सीए, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट या हिंदी अंग्रेजी जैसे सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होनी चाहिए. वहीं हर पोस्ट के अनुसार योग्यता अलग-अलग तय की गई है. जिसे आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. इसके अलावा उम्मीदवारों की आयु 30 सितंबर 2025 तक अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए. आयु सीमा में आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट दी गई है. वहीं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आवेदन की फीस 1000 और साथ में जीएसटी भी शामिल है. इसके अलावा एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 100 फीस प्लस जीएसटी भी शामिल है.  

कैसे करें आवेदन?

स्टेप 1- सबसे पहले सेबी की वेबसाइट www.sebi.gov.in पर जाएं.
स्टेप 2- इसके बाद करियर सेक्शन में Officer Grade A के लिंक पर क्लिक करें.
स्टेप 3- अब Click Here for New Registration पर जाकर नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करें.
स्टेप 4- रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करके जरूरी जानकारी सबमिट करें.
स्टेप 5- अब फोटो, सिग्नेचर और बाकी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.
स्टेप 6- इसके बाद लास्ट में फीस भरकर फॉर्म सबमिट करें और प्रिंटआउट निकाल लें.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 02 Nov 2025 11:12 AM (IST)
SEBI Recruitment 2025 Sebi Grade A Vacancy Assistant Manager Jobs
