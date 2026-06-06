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हिंदी न्यूज़शिक्षाछात्रों को नहीं होगी परेशानी! NEET री-एग्जाम के लिए CM ने दिए बड़े निर्देश

छात्रों को नहीं होगी परेशानी! NEET री-एग्जाम के लिए CM ने दिए बड़े निर्देश

नीट एग्जाम को लेकर अब राज्यों के सीएम भी एक्शन में हैं. महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. 

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 06 Jun 2026 09:53 AM (IST)
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राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) की पुनर्परीक्षा को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि 21 जून को आयोजित होने वाली परीक्षा राज्यभर में पूरी पारदर्शिता, सुरक्षा और सुचारू व्यवस्था के साथ संपन्न कराई जानी चाहिए, ताकि छात्रों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

बताते चलें कि 3 मई को आयोजित NEET परीक्षा को प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों के बाद रद्द कर दिया गया था. इसके बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने पुनर्परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है, जो 21 जून को होगी. इस परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है.

एक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखना सभी संबंधित विभागों की प्राथमिक जिम्मेदारी है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए और हर स्तर पर निगरानी को मजबूत बनाया जाए.

उन्होंने विशेष रूप से सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था को पूरी तरह सक्रिय रखने के निर्देश दिए. साथ ही साइबर सुरक्षा को और मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी तरह की तकनीकी गड़बड़ी या ऑनलाइन अनियमितता को रोकने के लिए आवश्यक कदम पहले से उठाए जाएं.

सख्ती से लागू की जाए प्रक्रिया

मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की पहचान सत्यापन प्रक्रिया पूरी सख्ती के साथ लागू की जानी चाहिए. इसके अलावा उम्मीदवारों की जांच और प्रवेश प्रक्रिया को भी निर्धारित नियमों के अनुसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. उनका कहना था कि परीक्षा की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन बेहद जरूरी है.

फडणवीस ने अधिकारियों को छात्रों, अभिभावकों और आम जनता के साथ प्रभावी संवाद बनाए रखने की भी सलाह दी. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और अन्य संचार माध्यमों का उपयोग करते हुए परीक्षा से जुड़ी सही जानकारी लगातार साझा की जानी चाहिए. इससे अफवाहों और गलत सूचनाओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी.

सूचना प्रबंधन जरूरी

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परीक्षा से संबंधित किसी भी भ्रामक खबर या अफवाह का तत्काल खंडन किया जाए. उन्होंने कहा कि गलत सूचनाएं छात्रों और उनके परिवारों में अनावश्यक तनाव और भ्रम पैदा कर सकती हैं, इसलिए सूचना प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है.

बैठक में फडणवीस ने पुणे और लातूर के परीक्षा केंद्रों पर विशेष फोकस करने को भी कहा. उन्होंने बताया कि इन दोनों क्षेत्रों में हर वर्ष बड़ी संख्या में छात्र NEET परीक्षा देने पहुंचते हैं. ऐसे में यहां अतिरिक्त व्यवस्थाएं और निगरानी सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो.

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क्या बोले सीएम

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि छात्रों के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए. परीक्षा केंद्रों पर पेयजल, बैठने की व्यवस्था, सुरक्षा, चिकित्सा सहायता और अन्य बुनियादी सुविधाओं का पर्याप्त इंतजाम किया जाना चाहिए, ताकि अभ्यर्थी बिना किसी परेशानी के परीक्षा दे सकें.

बैठक के दौरान राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने महाराष्ट्र में परीक्षा की तैयारियों पर विस्तृत प्रस्तुति दी. उन्होंने राज्य में बनाए गए परीक्षा केंद्रों की संख्या, सुरक्षा व्यवस्था, उपलब्ध सुविधाओं और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए तैयार की गई कार्ययोजना की जानकारी साझा की.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 06 Jun 2026 09:53 AM (IST)
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