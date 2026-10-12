कब आएगी CBSE 10वीं 12वीं की डेटशीट, कितना करना होगा इंतजार?

केंद्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की कक्षा 10वगं और 12वीं की बोरेड परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है. देश भर के लाखों छात्र और उनके माता-पिता काफी समय से परीक्षा की तारीखों का इंतजार कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, CBSE जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर दोनों कक्षाों का पूरा शेड्यूल जारी करने जा रहा है. बोर्ड की तरफ से परीक्षा से जुड़ी जरूरी तैयारियां तेजी से पूरी की जा रही हैं, जिसके बाद छात्रों का इंतजार किसी भी वक्त खत्म हो सकता है.

अक्टूबर के अंत तक आ सकती है फाइनल डेटशीट

CBSE के नियमों के अनुसार, परीक्षा का टाइम टेबल तैयार करने से पहले स्कूलों से छात्रों की लिस्ट LOC मांगी जाती है. स्कूलों के लिए बिना लेट फीस के यह लिस्ट जमा करने की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर 2026 तय की गई है. इसके बाद 30 अक्टूबर तक लेट फीस के साथ फॉर्म भरे जा सकेंगे. शिक्षा विभाग का कहना है कि स्कूलों से छात्रों का पूरा डेटा मिलने के तुरंत बाद, यानी अक्टूबर के आखिरी हफ्ते या नवबंर की शुरुआत में फाइनल डेटशीट वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी.

फरवरी और मार्च में होगी मुख्य परीक्षाएं

CBSE के पिछले रिकॉर्ड के अनुसार, साल 2027 की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी और मार्च के महीने में आयोजित की जाएंगी. बोर्ड हर साल की तरह इस बार भी मुख्य विषयों की परीक्षा फरवरी के मध्य से शुरू कर सकता है. वहीं, छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल परीक्षाएं जनवरी 2027 में शुरू होने की पूरी संभावना है. जो स्कूल सर्दियों के मौसम में बंद रहते हैं, वहां प्रैक्टिकल एग्जाम नवंबर और दिसंबर में ही पूरे कर लिए जाएंगे.

वेबसाइट से ऐसे डाउनलोड करें टाइम टेबल

जब बोर्ड की तरफ से डेटशीट जारी की जाएगी, तो छात्र उसे बहुत आसान तरीके से अपने पास सेव कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाना होगा. वेबसाइट के होमपेज पर जाते ही आपको लेटेस्ट अनाउंसमेंट या एग्जामिनेशन वाले सेक्शन में जाना होगा. वहां कक्षा 10वीं और 12वीं की डेटशीट का अलग-अलग लिंक दिखाई देगा. उस लिंक पर क्लिक करते ही पूरा टाइम टेबल PDF फॉर्मेट में स्क्रीन पर खुल जाएगा.

यह भी पढ़ें: अग्निवीर के पहले बैच को कहां मिलेगी नौकरी, किस राज्य में क्या नियम?

छात्रों के लिए जरूरी सलाह

परीक्षा की तारीखें नजदीक आने के साथ ही CBSE ने छात्रों के लिए कुछ सख्त नियम भी साफ कर दिए हैं. बोर्ड परीक्षाओं में बैठने के लिए स्कूल में कम से कम 75 प्रतिशत अटेंडेंस होना अनिवार्य है. जिन छात्रों की हाजिरी इससे कम होगी, उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके साथ ही, छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे फाइनल डेटशीट के लिए CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर ही नजर बनाए रखें.

यह भी पढ़ें: CJP का नया चेहरा बने अंजिक्य शिंदे, वो कितने पढ़े-लिखे?

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI