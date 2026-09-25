यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का ई-सर्टिफिकेट जारी, ऐसे करें डाउनलोड

यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए अपडेट है. एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2026 का ई-सर्टिफिकेट जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा में JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर या PhD एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी हासिल की है. अब अपना ई-सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं.

इसके लिए उम्मीदवारों को यूजीसी नेट के ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाना होगा. ई-सर्टिफिकेट में उम्मीदवार की परीक्षा में हासिल की गई योग्यता की कैटेगरी दर्ज होगी. यह डॉक्यूमेंट आगे एडमिशन, रिसर्च या भर्ती से जुड़े कामों के दौरान उपयोगी हो सकता है, इसलिए उम्मीदवारों को इसे डाउनलोड करके सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है.

4 कैटेगरी में जारी हुआ सर्टिफिकेट

एनटीए ने उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर चार तरह के ई-सर्टिफिकेट जारी किए हैं. इनमें सिर्फ जेआरएफ, जेआरएफ के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन के लिए पात्रता और सभी पीएचडी एडमिशन वाली कैटेगरी शामिल है. उम्मीदवार को मिलने वाला सर्टिफिकेट उसकी यूजीसी नेट परीक्षा में क्वालीफाइंग स्थिति के अनुसार होगा.

जून में हुई थी परीक्षा

यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन सीबीटी मोड में 22, 23, 24, 25, 29 और 30 जून और 5 जुलाई को किया था. इसके बाद इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों के लिए 9 और 10 सितंबर को दोबारा परीक्षा कराई गई. एनटीए ने पहले 28 अगस्त को 84 विषयों के रिजल्ट जारी किए थे. बाकी तीन विषयों की परीक्षा दोबारा कराई जाने के बाद उनका रिजल्ट 17 सितंबर को जारी किया गया था. इन विषयों की दोबारा परीक्षा के लिए पेपर में कई भाषा, ट्रांसलेशन, टाइपिंग से जुड़ी कई गलतियों के साथ पूछे सवालों और दोहराव वाले सवालों को वजह बताया था. री-एग्जाम 454 केंद्रों पर 272 शहरों में हुआ था. इसमें 1,96,491 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जबकि 1,20,355 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे.

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ऐसे डाउनलोड करें यूजीसी नेट ई-सर्टिफिकेट

यूजीसी नेट ई-सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार ugcnet.nta.nic.in वेबसाइट पर जाएं.

इसके बाद वेबसाइट पर यूजीसी नेट जून 2026 के ई-सर्टिफिकेट से संबंधित लिंक खोलें.

अब मांगी गई लॉगिन डीटेल्स दर्ज करें.

इसके बाद सबमिट करने के बाद ई-सर्टिफिकेट्स स्क्रीन पर दिखाई देगा.

अब सर्टिफिकेट में अपना नाम और क्वालिफिकेशन कैटेगरी चेक करें.

लास्ट में ई-सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें.

डाउनलोड करने में हो दिक्कत तो यहां करें कांटेक्ट

अगर किसी उम्मीदवार को ई-सर्टिफिकेट डाउनलोड करने में समस्या आती है, तो वह एनटीए से कांटेक्ट कर सकता है. इसके लिए ecertificate@nta.ac.in पर ईमेल किया जा सकता है. ईमेल में परीक्षा और आवेदन से जुड़ी जरूरी जानकारी देनी होगी, ताकि समस्या की जांच सही तरीके से की जा सके.

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