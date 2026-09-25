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हिंदी न्यूज़शिक्षायूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का ई-सर्टिफिकेट जारी, ऐसे करें डाउनलोड

यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का ई-सर्टिफिकेट जारी, ऐसे करें डाउनलोड

NTA ने UGC NET जून 2026 का ई-सर्टिफिकेट जारी कर दिया. जो उम्मीदवारों परीक्षा में JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर या PhD एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी हासिल की है. अब अपना ई-सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 25 Sep 2026 10:33 AM (IST)
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यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए अपडेट है. एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2026 का ई-सर्टिफिकेट जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा में JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर या PhD एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी हासिल की है. अब अपना ई-सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं.

इसके लिए उम्मीदवारों को यूजीसी नेट के ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाना होगा. ई-सर्टिफिकेट में उम्मीदवार की परीक्षा में हासिल की गई योग्यता की कैटेगरी दर्ज होगी. यह डॉक्यूमेंट आगे एडमिशन, रिसर्च या भर्ती से जुड़े कामों के दौरान उपयोगी हो सकता है, इसलिए उम्मीदवारों को इसे डाउनलोड करके सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है. 

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4 कैटेगरी में जारी हुआ सर्टिफिकेट 

एनटीए ने उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर चार तरह के ई-सर्टिफिकेट जारी किए हैं. इनमें सिर्फ जेआरएफ, जेआरएफ के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन के लिए पात्रता और सभी पीएचडी एडमिशन वाली कैटेगरी शामिल है. उम्मीदवार को मिलने वाला सर्टिफिकेट उसकी यूजीसी नेट परीक्षा में क्वालीफाइंग स्थिति के अनुसार होगा. 

जून में हुई थी परीक्षा 

यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन सीबीटी मोड में 22, 23, 24, 25, 29 और 30 जून और 5 जुलाई को किया था. इसके बाद इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों के लिए 9 और 10 सितंबर को दोबारा परीक्षा कराई गई. एनटीए ने पहले 28 अगस्त को 84 विषयों के रिजल्ट जारी किए थे. बाकी तीन विषयों की परीक्षा दोबारा कराई जाने के बाद उनका रिजल्ट 17 सितंबर को जारी किया गया था. इन विषयों की दोबारा परीक्षा के लिए पेपर में कई भाषा, ट्रांसलेशन, टाइपिंग से जुड़ी कई गलतियों के साथ पूछे सवालों और दोहराव वाले सवालों को वजह बताया था. री-एग्जाम 454 केंद्रों पर 272 शहरों में हुआ था. इसमें 1,96,491 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जबकि 1,20,355 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे. 

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ऐसे डाउनलोड करें यूजीसी नेट ई-सर्टिफिकेट 

  • यूजीसी नेट ई-सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार ugcnet.nta.nic.in वेबसाइट पर जाएं. 
  • इसके बाद वेबसाइट पर यूजीसी नेट जून 2026 के ई-सर्टिफिकेट से संबंधित लिंक खोलें. 
  • अब मांगी गई लॉगिन डीटेल्स दर्ज करें. 
  • इसके बाद सबमिट करने के बाद ई-सर्टिफिकेट्स स्क्रीन पर दिखाई देगा.
  • अब सर्टिफिकेट में अपना नाम और क्वालिफिकेशन कैटेगरी चेक करें. 
  • लास्ट में ई-सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें. 

डाउनलोड करने में हो दिक्कत तो यहां करें कांटेक्ट 

अगर किसी उम्मीदवार को ई-सर्टिफिकेट डाउनलोड करने में समस्या आती है, तो वह एनटीए से कांटेक्ट कर सकता है. इसके लिए ecertificate@nta.ac.in पर ईमेल किया जा सकता है. ईमेल में परीक्षा और आवेदन से जुड़ी जरूरी जानकारी देनी होगी, ताकि समस्या की जांच सही तरीके से की जा सके.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 25 Sep 2026 10:34 AM (IST)
Tags :
UGC NET June 2026 UGC NET E Certificate
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