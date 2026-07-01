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हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET-PG 2026 की डेट तय, 30 अगस्त को होगी परीक्षा; आवेदन आज से शुरू

NEET-PG 2026 की डेट तय, 30 अगस्त को होगी परीक्षा; आवेदन आज से शुरू

NEET PG 2026 Exam: NEET-PG 2026 की एग्जाम डेट जारी हो गई है. कैंडिडेट्स इसके लिए आज से आवेदन कर सकेंगे. आइए पूरी डिटेल्स जानते हैं...

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 01 Jul 2026 04:50 PM (IST)
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  • नीट-पीजी 2026 परीक्षा 30 अगस्त 2026 को आयोजित होगी.
  • ऑनलाइन आवेदन 1 जुलाई से 21 जुलाई 2026 तक चलेंगे.
  • परीक्षा शहर की जानकारी 11 अगस्त 2026 को मिलेगी.
  • परीक्षा का परिणाम 30 सितंबर 2026 को घोषित होगा.

नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) की तरफ से NEET-PG 2026 की एग्जाम डेट का ऐलान कर दिया गया है. अब यह परीक्षा 30 अगस्त 2026 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी. काफी समय से उम्मीदवार परीक्षा की तारीख का इंतजार कर रहे थे. परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित होगी.

NEET-PG 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई 2026 से होने जा रहे हैं. इच्छुक उम्मीदवार 21 जुलाई 2026 रात 11:55 बजे तक आवेदन कर सकेंगे. आखिरी समय में वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक की संभावना रहती है, इसलिए उम्मीदवारों को समय रहते आवेदन करने की सलाह दी गई है.

11 अगस्त को मिलेगी एग्जाम सिटी की जानकारी

आवेदन के बाद उम्मीदवारों को 11 अगस्त 2026 को यह जानकारी दी जाएगी कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा. इससे अभ्यर्थियों को यात्रा और ठहरने की योजना बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा.

कब आएगा रिजल्ट?

NBEMS के जारी कार्यक्रम के अनुसार NEET-PG 2026 का रिजल्ट 30 सितंबर 2026 को घोषित किया जाएगा. परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को इसके बाद काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलेगा.

एक नजर में पूरा शेड्यूल

ऑनलाइन आवेदन शुरू: 1 जुलाई 2026 (शाम 5 बजे)
आवेदन की अंतिम तारीख: 21 जुलाई 2026 (रात 11:55 बजे)
एग्जाम सिटी की जानकारी: 11 अगस्त 2026
परीक्षा की तारीख: 30 अगस्त 2026
रिजल्ट: 30 सितंबर 2026

NEET PG क्या है?

अगर आप एमबीबीएस के बाद एमडी (MD), एमएस (MS) या पीजी डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको NEET PG परीक्षा पास करनी होगी. देशभर में इन मेडिकल पोस्टग्रेजुएट कोर्सों में दाखिले के लिए यही एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है. यानी अलग-अलग राज्यों या निजी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए अलग परीक्षा देने की जरूरत नहीं होती.

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NEET PG में वही उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं, जिन्होंने मान्यता प्राप्त संस्थान से MBBS की डिग्री हासिल की हो या प्रोविजनल MBBS पास सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो. इसके साथ ही उम्मीदवार के पास NMC, पूर्व मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) या राज्य मेडिकल काउंसिल से जारी स्थायी या अस्थायी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है.

अलग से कोई परीक्षा नहीं होगी

NEET PG लागू होने के बाद से कोई भी राज्य सरकार, निजी मेडिकल कॉलेज या विश्वविद्यालय अपने MD, MS या PG डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए अलग प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं कर सकता है.

NEET PG 2026 के लिए ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

स्टेप 1: कैंडिडेट्स सबसे पहले NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
स्टेप 2: फिर होमपेज पर "NEET PG 2026" या "Application Link" पर क्लिक करें.
स्टेप 3: इसके बाद "New Registration" पर क्लिक करके अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अन्य जरूरी जानकारी भरें.
स्टेप 4: अब रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद मिले User ID और Password से लॉगिन करें.
स्टेप 5: इसके बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गई डिटेल्स भरें.
स्टेप 6: फिर फीस जमा करें.
स्टेप 7: सभी जानकारी एक बार अच्छी तरह देख कर सबमिट बटन पर क्लिक करें.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 01 Jul 2026 04:46 PM (IST)
Tags :
Education NEET PG 2026 NEET PG 2026 Exam Date
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