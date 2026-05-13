हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षापेपर लीक के बाद बड़ा अपडेट, जल्द आएगा नीट का नया टाइम टेबल; जुलाई में दोबारा हो सकती है परीक्षा

पेपर लीक के बाद बड़ा अपडेट, जल्द आएगा नीट का नया टाइम टेबल; जुलाई में दोबारा हो सकती है परीक्षा

नीट के लिए अगले एक हफ्ते के अंदर परीक्षा का नया शेड्यूल जारी किया जा सकता है. सीबीआई ने एनटीए दफ्तर से भी पेपर पब्लिश होने से लेकर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने तक की जानकारी इकट्ठा की है.

By : अंकित गुप्ता | Updated at : 13 May 2026 04:38 PM (IST)
Preferred Sources

नीट परीक्षा को लेकर देशभर के लाखों छात्रों के मन में इन दिनों एक ही सवाल घूम रहा है अब आगे क्या होगा? पेपर लीक के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द होने से छात्र, अभिभावक और कोचिंग संस्थान सभी असमंजस में हैं. सूत्रों के मुताबिक बहुत जल्द नीट परीक्षा का नया शेड्यूल जारी किया जा सकता है.

बताया जा रहा है कि अगले एक हफ्ते के भीतर, यानी बुधवार या गुरुवार से पहले, नई तारीखों का ऐलान हो सकता है. परीक्षा एजेंसियां और संबंधित विभाग इस पर तेजी से काम कर रहे हैं ताकि छात्रों का शैक्षणिक नुकसान कम से कम हो. माना जा रहा है कि नई परीक्षा आयोजित करने की पूरी प्रक्रिया में लगभग दो महीने का समय लग सकता है, क्योंकि इस बार सुरक्षा और गोपनीयता के नियम पहले से कहीं ज्यादा सख्त किए जाएंगे.

सूत्रों के अनुसार, नीट की दोबारा परीक्षा मध्य जुलाई के आसपास करवाई जा सकती है. यह समय इसलिए चुना जा रहा है ताकि प्रश्नपत्र की तैयारी, परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था, निगरानी व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों को मजबूत किया जा सके. इस बार हर कदम पर खास नजर रखी जाएगी ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न बचे.

तेजी से आएंगे नतीजे

इतना ही नहीं, परीक्षा के बाद परिणाम जारी करने की प्रक्रिया भी तेज रखने की योजना है. बताया जा रहा है कि मध्य अगस्त तक नीट का रिजल्ट जारी किया जा सकता है. यानी परीक्षा और रिजल्ट के बीच ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. इससे मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया भी जल्दी शुरू की जा सकेगी.

ये भी पढ़ें-NEET UG 2026 Exam Cancelled : दोबारा कब होगी NEET UG 2026 की परीक्षा, पिछली बार जब परीक्षा कैंसिल हुई तब क्या हुआ था?

किस पर पड़ेगा असर?

हालांकि, इस पूरी प्रक्रिया का असर नए शैक्षणिक सत्र पर भी पड़ेगा. सूत्रों की मानें तो मेडिकल कॉलेजों का नया सत्र शुरू होने में करीब एक महीने की देरी हो सकती है. लेकिन अधिकारियों का कहना है कि यह देरी छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए जरूरी है. अगर परीक्षा पूरी पारदर्शिता और निष्पक्ष तरीके से करवाई जाती है, तो थोड़ी देरी भी छात्रों के हित में मानी जाएगी.

जांच हुई तेज

इस बीच, नीट पेपर लीक मामले की जांच भी तेज हो गई है. सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के दफ्तर से कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई हैं. इसमें पेपर तैयार होने से लेकर उसे प्रकाशित करने, सुरक्षित रखने और परीक्षा कराने तक की पूरी प्रक्रिया की जांच की जा रही है. कौन लोग इस प्रक्रिया में शामिल थे, किस स्तर पर लापरवाही हुई और पेपर बाहर कैसे पहुंचा इन सभी पहलुओं पर गहराई से पड़ताल की जा रही है.

जांच एजेंसियां यह भी समझने की कोशिश कर रही हैं कि पेपर लीक की कड़ी कहां से शुरू हुई और किस तरह कुछ लोगों तक प्रश्नपत्र पहले ही पहुंच गया. इसके लिए डिजिटल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, फोन डेटा और संबंधित दस्तावेजों की जांच की जा रही है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासे हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें - NEET Paper Leak: नीट एग्जाम में कब-कब हो चुका पेपर लीक? जानें हर बार की पूरी जानकारी

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
Read More
Published at : 13 May 2026 04:38 PM (IST)
Tags :
Education NEET Paper Leak Update  NEET Re Exam Date NEET New Schedule 2026 NEET Re Exam July NEET Result August
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
पेपर लीक के बाद बड़ा अपडेट, जल्द आएगा नीट का नया टाइम टेबल; जुलाई में दोबारा हो सकती है परीक्षा
पेपर लीक के बाद बड़ा अपडेट, जल्द आएगा नीट का नया टाइम टेबल; जुलाई में दोबारा हो सकती है परीक्षा
शिक्षा
CBSE Board 12th Result 2026 Live: सीबीएसई ने जारी किया 12वीं क्लास का रिजल्ट, इस बार केवल इतने परसेंट स्टूडेंट्स हुए पास;पढ़ें लाइव अपडेट्स
Live: सीबीएसई ने जारी किया 12वीं क्लास का रिजल्ट, इस बार केवल इतने परसेंट स्टूडेंट्स हुए पास
शिक्षा
राजस्थान में 3500+ टीचिंग एसोसिएट पदों पर भर्ती, जानें कितनी मिलेगी सैलरी; ये कर सकते हैं अप्लाई 
राजस्थान में 3500+ टीचिंग एसोसिएट पदों पर भर्ती, जानें कितनी मिलेगी सैलरी; ये कर सकते हैं अप्लाई 
शिक्षा
CBSE 12th Result 2026: कब होगा सीबीएसई 12वीं का सप्लीमेंट्री एग्जाम? जान लें डेट और अप्लाई करने का तरीका 
कब होगा सीबीएसई 12वीं का सप्लीमेंट्री एग्जाम? जान लें डेट और अप्लाई करने का तरीका 
Advertisement

वीडियोज

Akhilesh Yadav Brother Death: प्रतीक यादव की मौत पर बड़ी अपडेट | Prateek Yadav | Breaking
Prateek Yadav Postmortem Report : पोस्टमार्टम खत्म, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा? | Akhilesh Yadav
Prateek Yadav Death News :सपा परिवार पर दुखों का पहाड़, प्रतीक की मौत के बाद बेबस दिखे Akhilesh Yadav
सलमान खान की वो फिल्म जिसने हर भारतीय परिवार को हंसाया भी और रुलाया भी
Pati Brahmachari: Suraj का गुस्सा और Isha का मास्टरस्ट्रोक! Isha की चालाकी ने कर दी बोलती बंद! #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
हरियाणा
पंचकूला नगर निगम: BJP या कांग्रेस, मेयर पद पर किसने मारी बाजी? नतीजे घोषित
पंचकूला नगर निगम: BJP या कांग्रेस, मेयर पद पर किसने मारी बाजी? नतीजे घोषित
इंडिया
पीएम मोदी की अपील के बाद शुभेंदु अधिकारी ने लिया बड़ा फैसला, बंगाल DGP को दे दिया बड़ा आदेश
पीएम मोदी की अपील के बाद शुभेंदु अधिकारी ने लिया बड़ा फैसला, बंगाल DGP को दे दिया बड़ा आदेश
इंडिया
Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के बाद विजय थलापति ने लिया यूटर्न, जिस ज्योतिषाचार्य को बनाया OSD, 1 दिन बाद उसे...
तमिलनाडु विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के बाद विजय थलापति ने लिया यूटर्न, जिस ज्योतिषाचार्य को बनाया OSD, 1 दिन बाद उसे...
आईपीएल 2026
IPL 2026: ‘हम पर भरोसा रखो, ट्रॉफी जीतकर दिखाएंगे’;लगातार हार के बीच प्रभसिमरन सिंह की भावुक अपील
IPL 2026: ‘हम पर भरोसा रखो, ट्रॉफी जीतकर दिखाएंगे’;लगातार हार के बीच प्रभसिमरन सिंह की भावुक अपील
बॉलीवुड
विद्या-राशि संग बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने आ रहे अक्षय कुमार, अनीज बज्मी की कॉमेडी फिल्म की रिलीज डेट भी हो गई अनाउंस
विद्या-राशि संग बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने आ रहे अक्षय कुमार, फिल्म की रिलीज डेट भी हो गई अनाउंस
एग्रीकल्चर
शहर वालों के मजे लेकिन बदलते मौसम की किसानों पर पड़ रही मार, कैसे बेमौसम बरसात बेहाल हो रही किसानी?
शहर वालों के मजे लेकिन बदलते मौसम की किसानों पर पड़ रही मार, कैसे बेमौसम बरसात बेहाल हो रही किसानी?
विश्व
Trump China Visit: ट्रंप 8 साल बाद चीन रवाना! एलन मस्क-टिम कुक समेत 17 CEO साथ क्यों, आखिर क्या रंग लाएगी यह मुलाकात?
ट्रंप 8 साल बाद चीन रवाना! एलन मस्क-टिम कुक समेत 17 CEO भी साथ, क्या रंग लाएगी यह मुलाकात?
बिजनेस
Petrol-Diesel Price: महंगा होगा पेट्रोल-डीजल! RBI गवर्नर का बड़ा बयान- 'कच्चा तेल महंगा रहा तो...'
Petrol-Diesel Price: महंगा होगा पेट्रोल-डीजल! RBI गवर्नर का बड़ा बयान- 'कच्चा तेल महंगा रहा तो...'
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
Embed widget