नीट एग्जाम रद्द किए जाने के बाद कितने बच्चों ने अब तक सुसाइड की? रिपोर्ट में सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े
NEET 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों की मानसिक सेहत को लेकर चिंता बढ़ गई है. इस साल अब तक NEET से जुड़े 14 छात्र आत्महत्या के मामले सामने आ चुके हैं.
- NEET 2026 पेपर लीक से 14 छात्रों ने आत्महत्या की.
- परीक्षा रद्द होने से 5 आत्महत्याएं, मानसिक तनाव बढ़ा.
- 2021 से 93 आत्महत्याएं, कोटा की कोचिंग संस्कृति चिंताजनक.
देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET 2026 इस बार पेपर लीक विवाद और परीक्षा रद्द होने की वजह से चर्चा में रही. लाखों छात्र लंबे समय से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और उन्हें अपने परिणाम का इंतजार था. लेकिन परीक्षा रद्द होने के बाद लाखों अभ्यर्थियों को दोबारा तैयारी करनी पड़ी. इसी बीच एक रिपोर्ट ने सभी की चिंता बढ़ा दी है. रिपोर्ट के मुताबिक साल 2026 में अब तक NEET से जुड़े कम से कम 14 छात्र आत्महत्या के मामले सामने आए हैं. इनमें से 5 मामले परीक्षा रद्द होने की घोषणा के बाद दर्ज किए गए बताए गए हैं.
NEET परीक्षा रद्द होने के बाद क्यों बढ़ी चिंता?
NEET देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा मानी जाती है. हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर इस परीक्षा में शामिल होते हैं.इस बार भी करीब 23 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी. परीक्षा के बाद कई छात्रों को उम्मीद थी कि उन्हें अच्छे अंक मिलेंगे और उनका मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो जाएगा.
लेकिन पेपर लीक के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया. इस फैसले ने लाखों छात्रों को फिर से तैयारी करने के लिए मजबूर कर दिया. कई छात्रों और अभिभावकों का कहना है कि इससे मानसिक दबाव और तनाव काफी बढ़ गया.
रिपोर्ट में क्या सामने आया?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 2021 से 2026 के बीच NEET से जुड़े कम से कम 93 छात्र आत्महत्या के मामले दर्ज किए गए हैं. रिपोर्ट बताती है कि साल 2025 में ऐसे मामलों की संख्या सबसे ज्यादा रही, जब कम से कम 32 छात्रों ने अपनी जान गंवाई.वहीं 2026 में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, NEET 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद देश के अलग-अलग राज्यों से कई छात्रों की मौत के मामले सामने आए हैं. 14 मई को गोवा, 15 मई को उत्तर प्रदेश और दिल्ली, 16 मई को राजस्थान तथा 24 मई को कर्नाटक से ऐसे मामले रिपोर्ट किए गए. इसके बाद जून में भी कई घटनाएं सामने आईं. 4 जून को राजस्थान के दौसा निवासी अजीत मीणा की मौत की खबर आई, जबकि 13 जून को दिल्ली के पालम इलाके में रहने वाली 17 वर्षीय रेणु की मौत का मामला सामने आया. परिवार का कहना है कि परीक्षा रद्द होने के बाद वह काफी तनाव में थी। वहीं 15 जून को राजस्थान के सीकर और 16 जून को उत्तराखंड के देहरादून से भी NEET अभ्यर्थियों की मौत की खबरें सामने आईं. इन घटनाओं ने छात्रों पर बढ़ते परीक्षा दबाव और उनकी मानसिक सेहत को लेकर चिंता बढ़ा दी है.
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किन राज्यों से सामने आए ज्यादा मामले?
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं. आंकड़ों में यह भी सामने आया कि लगभग हर पांच में से एक मामला बिहार के छात्रों से जुड़ा हुआ था.विशेषज्ञों का मानना है कि मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और सफलता को लेकर सामाजिक दबाव छात्रों पर गहरा असर डाल सकता है. कई छात्र वर्षों तक तैयारी करते हैं और पूरा परिवार उनकी सफलता की उम्मीद में आर्थिक और मानसिक रूप से जुड़ा रहता है.
कोटा क्यों बना चर्चा का केंद्र?
राजस्थान के कोटा शहर का भी जिक्र किया गया है. कोटा लंबे समय से मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है.यहां देशभर से लाखों छात्र कोचिंग लेने आते हैं. रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 2026 के बीच NEET से जुड़े कम से कम 40 मामले अकेले कोटा से जुड़े पाए गए. यही वजह है कि छात्रों की मानसिक सेहत और कोचिंग संस्कृति को लेकर लगातार बहस होती रही है.
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