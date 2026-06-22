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हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET री-एग्जाम में फर्जीवाड़े पर NTA का शिकंजा, अभिषेक सिंह बोले- कोई नहीं बचेगा

NEET री-एग्जाम में फर्जीवाड़े पर NTA का शिकंजा, अभिषेक सिंह बोले- कोई नहीं बचेगा

NEET-UG री-एग्जाम में बिहार से नकल और इम्पर्सनेशन के मामले सामने आए हैं. जिस पर NTA DG अभिषेक सिंह ने कहा है कि जो भी इस तरह के मामले में शामिल होगा उसे पकड़ा जाएगा.

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 22 Jun 2026 12:51 PM (IST)
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कल हुई NEET-UG री-एग्जाम के दौरान बिहार के लखीसराय जिले से नकल और इम्पर्सनेशन के कुछ मामले सामने आए हैं. इस पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने बताया कि कुछ अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों में मोबाइल फोन ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि कुछ लोग दूसरे उम्मीदवारों की जगह परीक्षा देने का प्रयास कर रहे थे. हालांकि, एजेंसी की सतर्कता और सुरक्षा व्यवस्था के कारण इन प्रयासों को समय रहते पकड़ लिया गया.

अभिषेक सिंह ने कहा कि परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए NTA ने कई लेवल की सुरक्षा व्यवस्था लागू की. परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवारों की सघन तलाशी, पहचान पत्रों की जांच, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था की गई है. उन्होंने कहा कि इन सभी सुरक्षा उपायों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति अनुचित साधनों का उपयोग कर परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित न कर सके.

कोई भी धोखाधड़ी करने वाला बच नहीं पाएगा

NTA महानिदेशक ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो भी अभ्यर्थी या व्यक्ति नकल, प्रतिरूपण या किसी अन्य प्रकार की परीक्षा संबंधी धोखाधड़ी में शामिल होगा, उसे पकड़ा जाएगा. उन्होंने कहा हमारी सुरक्षा व्यवस्था का मकसद ही यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की गड़बड़ी न कर सके. यदि कोई ऐसा प्रयास करता है तो वह निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा.

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ये हैं डिटेल्स 

नीट री एग्जाम का आयोजन 21 जून को देश भर में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर हुआ था. एग्जाम में 22.79 लाख से अधिक कैंडिडेट शामिल हुए थे. इसमें 13 लाख से ज्यादा छात्राएं और 9 लाख से अधिक छात्र शामिल थे. इस एग्जाम का आयोजन देश भर के 551 केन्द्रो और विदेश में बनाए गए 14 केंद्रों पर हुआ था. परीक्षा दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5:15 तक आयोजित की गई.

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) परीक्षा 13 भाषाओं में कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच आयोजित की गई. परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आधार-आधारित बायोमेट्रिक- फेस ऑथेंटिकेशन, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर और दो-स्तरीय तलाशी (फ्रिस्किंग) जैसी व्यवस्थाएं की गईं. इसके अलावा NTA शिक्षा मंत्रालय, राज्य मुख्यालयों और जिला प्रशासन की तरफ से स्थापित कमांड एंड कंट्रोल सेंटरों के माध्यम से परीक्षा की रियल-टाइम निगरानी भी की गई.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 22 Jun 2026 12:51 PM (IST)
Tags :
Education NEET NTA Abp News
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